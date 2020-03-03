超级星期二: 民主党聚焦两位候选人

(德国之声中文网) 在超级星期二这天，总共有14个州进行民主党党内初选。美国许多州、行政区、管区都会在"超级星期二"这天举行初选。这意味着在24小时之内，整个美国大约会开出1350张党代表票。这是竞选人可以获得最多党代表票的一天。在党内初选中拿到至少1991张党代表票者，将会代表民主党，与共和党的总统候选人特朗普角逐总统大位。

截至目前为止，前副总统拜登居于领先地位，由桑德斯紧追其后。截稿为止，拜登获得了453张党代表票，桑德斯获得382张党代表票。沃伦(Elizabeth Warren)拿到50张、彭博(Michael Bloomberg)拿到44张。

这意味着美国的民主党党内初选已然演变成前副总统拜登与资深参议员桑德斯之间的竞争。

党代表票最多的州－加州，总共有451票，由桑德斯胜出: 桑德斯在加州获得28%支持率，彭博有19%支持率，拜登只有18%支持率。

美国民主党总统候选人将在拜登和桑德斯中间产生

第二大州德州在总统初选有228张党代表票，由拜登拿下该州多数。拜登还拿下了马萨诸塞州、阿肯色州、明尼苏达州、田纳西州、阿拉巴马州、俄克拉荷马州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州。

桑德斯则是赢得了加州、犹他州、佛蒙特州和科罗拉多州。

各方反应

桑德斯在佛蒙特州感谢支持者，他说: 「今天我能非常肯定的告诉你们，我们会赢得民主党党内初选。而且我们会击败美国史上最危险的总统。」他直指对手拜登: 「你不可能用跟特朗普一样老旧的思维来打败他。」他的口号是「改革」。

另一方面，拜登也用隐晦的方式回应他的对手: 「有人说要改革(revolution)，但我们发起的是运动(movement)。」

张慈 / 达扬 (美联社)