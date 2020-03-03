超级星期二: 拜登强势回归

(德国之声中文网) 在「超级星期二」这天，民主党的总统候选人大抵确定了人选: 前副总统拜登在举行选举的14个州当中，赢得了10个州的多数票，包括党代表票第二多的德州。

这个结果不但赢过先前在民调中领先的桑德斯，也让前纽约市长彭博决定退出竞选，就连华伦(Elizabeth Warren)也宣称要重新评估是否继续参选。

CNN评论员柯林森(Stephen Collinson)写道，拜登是「现代史上以最大、最快、最出乎意料的方式重磅回归」的候选人。「这位候选人光是要赢得一场初选就花了33年，现在他忽然之间变成了一个主角，在四个晚上之间赢得11州的青睐。」

今年78岁的彭博虽然在竞选期间花了大笔金钱在美国各地张贴竞选广告，但是却效果不大。他在周三决定放弃参选，转而为拜登背书。他说，他会这么做是因为拜登是最有可能赢过特朗普的人。

拜登在推特中感谢彭博，说: 「我非常感谢您的支持－以及您在各方面的努力，从枪支安全改革到气候变迁都是。这场比赛不只是候选人之间的竞争，甚至超越了政治。这是为了打败特朗普。有你的帮助，我们会做到的。」

到目前为止，除了彭博以外，另外两位民主党内初选的参选人也在宣布退选时支持拜登，包括出柜候选人布蒂吉格(Pete Buttigieg)与克罗布彻(Amy Klobuchar)。

现年77岁的拜登在南部、中西部和新英格兰获得胜利，与桑德斯形成一对一较劲的态势。

根据美国媒体npr报导，拜登在南方的阿拉巴马州、弗吉尼亚州的非裔选民当中大约获得了七成的支持率。在田纳西州和北卡罗莱纳州，拜登在非裔选民当中至少获得了五成的支持率。

拜登V.S.桑德斯

在超级星期二这天，总共有14个州进行民主党党内初选。这意味着在24小时之内，整个美国大约会开出1350张党代表票。这是竞选人可以获得最多党代表票的一天。在党内初选中拿到至少1991张党代表票者，将会代表民主党，与共和党的总统候选人特朗普角逐总统大位。

前副总统拜登居于领先地位，原先民调声势较高的桑德斯反而排名第二。截稿为止，拜登获得了515张党代表票，桑德斯获得441张党代表票。沃伦(Elizabeth Warren)拿到53张、彭博(Michael Bloomberg)拿到48张。

这意味着美国的民主党党内初选已然演变成前副总统拜登与资深参议员桑德斯之间的竞争，而拜登胜券在握。

党代表票最多的州－加州，总共有451票，由桑德斯胜出: 桑德斯在加州获得28%支持率，彭博有19%支持率，拜登只有18%支持率。

第二大州德州在总统初选有228张党代表票，由拜登拿下该州多数。拜登还拿下了马萨诸塞州、阿肯色州、明尼苏达州、田纳西州、阿拉巴马州、俄克拉荷马州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州、缅因州。

桑德斯则是赢得了加州、犹他州、佛蒙特州和科罗拉多州。

张慈 / 达扬 (美联社)