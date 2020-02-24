「超级星期二」怎么影响美国总统初选?

（德国之声中文网） 在过去的几个月里，美国民主党总统初选候选人在电视直播上相互辩论、嘲笑甚至羞辱对手。他们用尽全力希望成为民主党2020年总统候选人。

他们有些人还花费了数千万美元做电视广告宣传，甚至还利用他们的社交媒体帐户互相攻讦。

这场民主党内的竞争相当丑陋。美国政治分析专家形容，这些候选人就好像一支「轮流对彼此开枪的小队」(circular firing squad)。

这一切都将在3月3日「超级星期二」这天达到高潮。3月3日之后，全世界会更加清楚地知道，谁将在11月的大选中代表民主党，挑战现任美国总统特朗普。

但是，要如何在党内初选中胜出呢? 候选人需要赢得1991点，也就是1991张「党代表票」。拿下这个票数就能成为民主党的美国总统候选人。

「超级星期二」的重要性

美国许多州、行政区、管区都会在「超级星期二」这天举行民主党初选。这意味着在24小时之内，整个美国大约会开出1350张党代表票。这是竞选人可以获得最多党代表票的一天。尽管如前所述，1350票还不足以赢得整个选战。

目前民意调查显示，桑德斯、拜登、彭博三人位居领先地位，特别是美国参议员桑德斯预计将在「超级星期二」这天拿下超过500张党代表票。美国前副总统拜登预计拿下300票、前纽约市市长彭博预计拿下200票。美国参议员沃伦则预计拿下超过100票。其他候选人则会分配剩余的党代表票。

点数如何计算?

每个州所分配到的党代表票数量不同，导致某些州看起来似乎比其他州更重要。举例来说，加利福尼亚州有415张党代表票、德克萨斯州有228张……持续递减下去，缅因州只有29张，佛蒙特州16张，甚至美属萨摩亚只有6张。

但事实上，在初选期间，所有州都是平等的，因为－赢者不会全拿。

赢者不会全拿

候选人所获得的党代表票是按得票比例来计算。比如说，加利福尼亚州总共有415分，如果一位候选人在加州获得20％的选票，他会获得该州80几张党代表票。对这位候选人而言，这对于迈向1991点的最后目标也是重要一步。这个选制给候选人一个诱因，他们要尽可能吸引更多地方的更多人。换句话说，以红色与蓝色来看美国的两党支持者在各州的分布是不准确的，抛弃这个概念吧。

超级星期二之后?

照理来说，在「超级星期二」表现不佳的候选人，获得提名的可能性已经很低。在「超级星期二」当天没有获得足够票数者，之后也几乎没有机会翻盘，形同出局。对于在「超级星期二」之后进行投票的选民来说，感觉也有点奇妙: 虽然民主党一开始有20几人角逐总统候选人的位置，但是在超级星期二之后，真正有意义的候选人可能只剩下两到三位。剩下的这少数几个候选人会继续激烈争夺剩下的2,500张党代表票。但是因为接下来每个选区的选举时间不同，整个过程会拖好几个月，最后在6月6日，由美属维京群岛决定最后的11张党代表票的分配时画下终点。