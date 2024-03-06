超级星期二：两位八旬老人遥遥领先 黑利宣布退出选举

（德国之声中文网）在特朗普的海湖庄园，宾客满堂，为欢庆胜利。

"他们叫它超级星期二，这是有原因的"，特朗普对欢呼的人群说。他接下来攻击了拜登在墨西哥边界的政策以及美国从阿富汗撤军。周二（3月5日）举行共和党初选的15个联邦州中，他赢了14个。

特朗普唯一的党内竞争对手黑利则获得佛蒙特州的胜利。

黑利周二晚没有公开露面，而是与工作人员一起观看了选举结果。其竞选团队在一份声明中说，结果反映出，许多共和党人"对特朗普表达了深切的忧虑"。黑利的发言人说："团结并不是靠单单声称'我们是团结的'而实现的。"

拜登在民主党内没有真正的竞争者。在初选中，他仅在美属萨摩亚输给了并不知名的竞争者。

周二，拜登没有发表演说，但在一份声明中表示，周二的结果让美国人面临一个明确的选择。他同时列举自己任内所取得的成就。

"如果特朗普回到白宫，这一切进步都将受到威胁"，拜登说道。"他是一个牢骚满腹的诡诈之人，焦点就是他自己的复仇，而不是美国人民。"

尽管拜登和特朗普各自在党内初选中地位稳固，但有民调显示，多数美国人认为，拜登和特朗普都没有足够清晰的头脑胜任总统的工作。

北卡州66岁的布莱恩·哈德利（Brian Hadley）向美联社表示："我认为，两个人都未能团结这个国家。"

周二前的最后几天显示出今年大选的特殊性质。拜登与特朗普上周并未按惯例在各州巡回演说，而是在与墨西哥边境举行活动，以期在日益焦灼的移民辩论中给自己加分。

特朗普批评拜登用法院当武器

本周一，美国最高法院以9：0裁决特朗普有权参加初选。此前科罗拉多州一项判决因国会山骚乱事件而拒绝特朗普参加该州初选。

特朗普用针对他的91项刑事指控指责拜登将法院作为武器。"自己的战斗自己打，不要利用检察官和法官迫害你的对手。"

加沙战争的政策阴影

对拜登而言，低支持率以及民调结果显示，很多美国人，甚至多数民主党人都不希望81岁的他再次参选。上周，他在密歇根州初选轻松获胜，但反对拜登在加沙战争上政策的运动给他的胜利带来小小的阴影。这一运动在其它州也有出现。

明尼苏达州选民萨拉·阿法海姆（Sarah Alfaham）向美联社表示："拜登做的不够，不足以获得我的选票，他也没有作出足够的努力去阻止战争和屠杀。"

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得2022年11月8日的中期选举。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



选民希望下一代兴起

而77岁的特朗普如今正是拜登2020年选战时的年龄。

一位投票给拜登的71岁民主党人苏珊·斯蒂尔（Susan Steele）表示："我真希望看到下一代兴起，接过领导角色。"

特朗普的党内竞争者黑利周一在一次集会上说道："我们能比两个80岁的总统候选人做得更好。"

对特朗普而言，尽管胜利不容挑战，但也显示在一些有影响力的选民群体、特别是在大学城地区，他的地位具有脆弱性。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

（美联社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。