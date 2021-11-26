“超级变体”引人忧 多国紧急限入境

（德国之声中文网） 世界卫生组织周五（11月26日）将新的B.1.1.529新冠病毒变体命名为Omicron（希腊字母“奥密克戎”）。

针对其风险，世卫组织在日内瓦举行紧急会议，表示该变体似乎带来更大的再感染风险，而且可能比其他变体更易传播。

担忧新变体削弱疫苗效力

世卫组织要求各国加强监测和测序工作并报告结果，同时呼吁人们对该病毒保持警惕。“这个变体有大量突变，其中一些突变具有令人担忧的特点。”广泛使用的PCR测试似乎仍然能够检测到omicron，这意味着目前的检测方法应该能继续发挥作用。

在周五的世卫组织紧急会议召开前，世卫组织的新冠问题特使纳巴罗（David Nabarro）对BBC表示，确实需要对该变体感到担忧，因为“这一病毒看起来更有能力规避今年年初以来通过疫苗接种而建立起来的防御系统”。

科学家们警告说，Omicron有多种突变，可能影响疫苗效力，并使其更具传播性。该变体在新冠病毒的尖峰蛋白上，至少有32个突变。

多国祭出旅行限制

Omicron导致周五股市暴跌，来往非洲南部国家的航班暂停。英国是第一个采取行动的国家，在南非卫生当局对该变体进行通报后数小时内，就颁布了针对非洲南部国家的飞行禁令。此后，多国也迅速跟进。

继英国之后，欧盟、美国、俄罗斯、以色列等都已开始针对南非等国推出旅行限制，甚至是旅行禁令。

欧盟在周五晚上的特别会议上同意，暂停来自博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、南非和津巴布韦的所有客运航班。尽管该协议对欧盟国家没有约束力，不过据德新社报道，它得到了所有国家的支持。

德国留守政府的卫生部长施潘（Jens Spahn）宣布，南非将被划为病毒变异地区。周五晚，罗伯特·科赫研究所宣布，非洲南部的纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莫桑比克、斯威士兰、马拉维和莱索托也将从周日起被列为病毒变异地区。这意味着，航空公司基本上只允许将德国公民或者在德国生活的人从那里运往德国。不过这并不是一个飞行禁令。所有从这些国家返回德国的人都要接受两周的检疫隔离，即使接种过疫苗的人、新冠康复者也是如此。

美国总统拜登周五表示将从周一开始禁止非洲南部的八国旅行者入境。不过，该旅行限制并非航班禁令，也不适用于美国公民和拥有美国永居的人。

南非不满 世卫呼吁不要急于限制旅行

对于各种旅行禁令和限制，南非已经提出批评，称其“苛刻”，是一种错误的做法，违背了世界卫生组织的规范和建议。

世卫组织发言人林德梅尔（Christian Lindmeier）在周五敦促各国，不要急于实施旅行限制，表示官员应该基于风险采取“科学方法”。

世卫组织强调，科学家们正急于获得有关该变体的更多信息。各国卫生当局正在寻求确定目前的疫苗是否对该变体有效。

南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）将于周日召开新冠病毒指挥委员会会议，该委员会做出的决定将很大程度上确定政府对疫情的立场。南非在今年9月放松了防疫管制，而该国疫苗接种率较低，只有不到25%的人完全接种。

与此同时，新变体的横空出世也让世贸组织（WTO）推迟了原定于下周一举行的、四年首次的部长级会议。世贸组织称，新变体相关的旅行限制，导致很多部长无法到达日内瓦，因此推迟了会议，新的会谈日期还没有确定。

（法新社，路透社，德新社等）

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