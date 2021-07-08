超級酷兒英雄：酷兒漫畫人物

洛基 （Loki）

「我的文化跟你們所知的性傾向觀念不同。它們就只是性行為。」洛基在漫畫《少年復仇者》（2014）出櫃時說了這段話，他身為非二元角色或是性別流動的人。他的性格可以改變，有時是男，有時是女。