超級酷兒英雄：酷兒漫畫人物

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超人的兒子約翰．肯特在最新DC漫畫中出櫃坦承自己是雙性戀。他不是唯一一位酷兒，我們發現DC漫畫與漫威電影裡還有更多角色同樣也是酷兒。
美國DC漫畫出版社於10月11日全國出櫃日（National Coming Out Day）這天宣布，超人克拉克・肯特的兒子，在最新DC漫畫中出櫃是雙性戀。如同他爸愛上記者萊恩（Lois Lane），肯特也愛上一位名為中村傑（Jay Nakamura）的記者。可以說是有其父必有其子。
哈莉・奎茵（Harley Quinn）又稱小丑女，是小丑的女友，也是DC漫畫裡除了蝙蝠俠以外的著名角色，她在電影《猛禽小隊》擔綱重要角色。DC宇宙裡小丑女始終與毒藤女有著浪漫的情愫，她們接吻過一次。2017年終於確認：小丑女是雙性戀。
死侍毫無疑問是最受歡迎的LGBTQ漫畫人物之一。死侍作者道甘（Gerry Duggan）曾說，他覺得「任何有脈搏的東西」都具有性吸引力。多年來他幾乎開啟了所有漫威宇宙角色這方面的可能性，他們相見時掩不住彼此的興奮。道甘藉由死侍角色將性主題化。
綠光戰警首次出場時是異性戀，結過不止一次婚，而且有小孩。2012年DC宇宙賦予這個角色新的版本，他成了同性戀。在他出櫃時，他說：「我曾對朋友與同齡的人隱藏了自己的一部分，我是同性戀。」
「我的文化跟你們所知的性傾向觀念不同。它們就只是性行為。」洛基在漫畫《少年復仇者》（2014）出櫃時說了這段話，他身為非二元角色或是性別流動的人。他的性格可以改變，有時是男，有時是女。
這名DC超級英雄不僅是近代歷史上最美畫風的漫畫人物，更是首位公開出櫃主演電視影集的漫畫角色。她的真實身份是一位名為凱特・凱恩（Kate Kane）的猶太女士，既年輕又有錢，有一位女朋友，因為出櫃遭到海軍開除。
「我的女友們，我的男友…他們全都有離開我的壞習慣。」所以這位DC漫畫裡惡名昭彰的反派人物在1992年坦承是雙性戀！話雖如此，他的雙性戀傾向在DC漫畫裡鮮少被討論，只有在《明日傳奇》影集裡才再次強調，康斯坦丁覺得男性與女性都深具吸引力。
中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团的公众号，限缩其发声及沟通管道，学者认为「这是中国不愿让LGBT群体存在的一系列打压之一」。
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