超强暴雨来势汹汹 香港血库告急

受极端天气影响，香港红十会表示，血库存量已经降到极低水平，仅余4日存量，该机构呼吁民众积极献血。与此同时，暴雨天气也在深圳等地造成破坏。
（德国之声中文网）经历了创纪录的大暴雨后，香港红十字会向民众发出献血的呼吁。该机构在一份声明表示：“血库存量已经下降到非常低的水平，仅剩4日存量。”
受台风“海葵”的影响，香港遭遇140年来最大的强暴雨，导致多处洪水。据香港《南华早报》报道，极端天气在香港导致140多人受伤，至少有2人死亡。在一些地方，洪水淹没了汽车，导致山体滑坡，学校和股票交易所仍然暂时关闭。
香港天文台本周四（9月7日）晚先发出的黄色暴雨警报，在两小时内迅速升级至黑色暴雨警戒。专家将极端天气归咎于气候变化。香港天文台前台长林超英告诉《南华早报》：“我们必须做好准备，曾经罕见的极端天气可能很快就会变的日常化。”
广东省部分地区也受到暴雨的困扰。据中国官方媒体《中国日报》本周六报道，有大约8万人被疏散。多条客运火车暂时停摆。中国科技重镇深圳市灾情严重，数千名消防员被派往灾区，救援被洪水困住的民众。
（路透社等）
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