超强暴雨来势汹汹 香港血库告急

（德国之声中文网）经历了创纪录的大暴雨后，香港红十字会向民众发出献血的呼吁。该机构在一份声明表示：“血库存量已经下降到非常低的水平，仅剩4日存量。”

受台风“海葵”的影响，香港遭遇140年来最大的强暴雨，导致多处洪水。据香港《南华早报》报道，极端天气在香港导致140多人受伤，至少有2人死亡。在一些地方，洪水淹没了汽车，导致山体滑坡，学校和股票交易所仍然暂时关闭。

香港天文台本周四（9月7日）晚先发出的黄色暴雨警报，在两小时内迅速升级至黑色暴雨警戒。专家将极端天气归咎于气候变化。香港天文台前台长林超英告诉《南华早报》：“我们必须做好准备，曾经罕见的极端天气可能很快就会变的日常化。”

广东省部分地区也受到暴雨的困扰。据中国官方媒体《中国日报》本周六报道，有大约8万人被疏散。多条客运火车暂时停摆。中国科技重镇深圳市灾情严重，数千名消防员被派往灾区，救援被洪水困住的民众。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 黑色警报 香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 一片泽国 香港岛、九龙和新界局部地区自周四晚间起已录得超过200毫米降雨，超过了整个城市在以往某些月份的降雨总量。市内多处街道、商场和地铁站被水淹没。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 重灾区：黄大仙 黃大仙是重灾区之一。黃大仙港铁站、黃大仙中心被大水灌入，购物中心內的地下街被淹了半层。黃大仙的街头水深及腰。连接香港岛和北部九龙半岛的重要海底隧道也被水淹浸。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 非必要不上班 港府周五宣布学校停课，股市停开，并敦促上班人士非必要不启程上班，同时要求各企业雇主不要强迫雇员赴办公室上班。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 泥石俱下 暴雨还引发泥石流灾害。当局表示，已接获至少20宗山泥倾泻报告。香港医管局称，至少已有110人在本次“黑雨”期间受伤送院，2人死亡。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 道路塌陷 由于大水侵蚀地基，港岛一处道路次日出现塌陷，有厢型休旅车行驶此路段时坠入泥坑。幸未造成人员伤亡。



（路透社等）

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