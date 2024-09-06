超强台风“摩羯”在海南文昌沿海登陆 强度直逼“威马逊”

超强台风台风“摩羯”的中心已于当地时间9月6日16时20分在海南文昌沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有17级以上。这是自2014 年台风“威马逊”之后登陆中国的最强台风。

(德国之声中文网）据新华社报道，当地时间9月6日16时20分，超强台风"摩羯"在海南文昌市翁田镇沿海登陆。登陆时中心附近最大风力在17级以上（62米/秒），成为今年以来登陆中国的最强台风。

9月6日，在海南省海口市，街边的树木被强风吹倒 图像来源: Pu Xiaoxu/Xinhua/IMAGO

中国多省严阵以待

中国气象部门先前预计，"摩羯"将于6日下午至夜间在海南琼海到广东湛江一带沿海登陆。为此，广东省提前全面进入台风防御状态。深圳、珠海等多地停课，茂名等市全市范围内停工、停产、停业，广铁部分列车停运，港珠澳大桥主桥从5日21时起临时封闭，多个景区、博物馆从4日起就临时闭园（馆）。海南省一些市县近日持续撤离疏散人员，截至9月6日9时，已转移41万逾人。在金融中心香港，证券交易所9月6日全日停止交易，学校也停课。

9月6日台风”摩羯“登陆文昌，海口市也受超强台风影响 图像来源: Guo Cheng/Xinhua/IMAGO

据香港政府新闻网6日的消息，香港天文台6日下午12时40分改发三号强风信号，取代5日下午6时20分发出的八号东北烈风或暴风信号。在风暴期间，香港有九名市民受伤，于公立医院急症室接受诊治。

中国官方部门称，受超强台风"摩羯"影响，9月5日至8日，海南岛、广东南部、广西西南部、云南南部等地有大到暴雨，局部特大暴雨，暴雨区内海南南渡江、昌化江、万泉河，广西郁江及支流左江，云南盘龙河等河流将发生超警洪水，部分中小河流可能发生较大洪水。中国水利部部署了台风暴雨洪水防御工作。

越南也采取应急措施

中国气象部门预计，"摩羯"在海南文昌沿海登陆后将移入北部湾海面，并于7日下午在广西防城港到越南北部一带沿海再次登陆（14～15级，42～48米/秒）。

为应对台风"摩羯"，越南海防市于当地时间9月6日上午11时起实施海上禁航。此前，越南航空管理局召开会议，决定将于9月7日起在部分时间段暂时关闭越南内排、云屯、吉碑、寿春四座机场。

据路透社报道，"摩羯"目前是2024年全球第二强的热带气旋，仅次于今年夏天横扫加勒比海岛屿、墨西哥、美国部分地区和加拿大东部的大西洋五级飓风"贝里尔"(Beryl)。台风"摩羯"也是自2014 年台风"威马逊"以来登陆中国的最强台风。2014年7月18日15时30分左右，"威马逊"登陆海南省文昌市翁田镇，登陆时中心附近最大风速60米/秒（17级，超强台风级），数小时后再次以同等强度在广东省湛江市徐闻县龙塘镇沿海登陆，创下41年来登陆中国华南沿海的最强台风的纪录。

（新华社、路透社等）

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