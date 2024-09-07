超强台风“摩羯”危害大 中菲越皆有伤亡

超强台风“摩羯”威力直逼2014年的台风“威马逊”，已在菲律宾、中国和越南造成人员伤亡和重大损失，其影响还将持续。

（德国之声中文网）截止周六（9月7日）中午12时，周五在中国沿海城市登陆的超强台风“摩羯”已造成三人死亡、95人受伤，中国官媒新华社周六报道了这一消息。

台风“摩羯”（Yagi）周五在海南文昌沿海登陆，登陆时中心附近最大风力17级以上，成为今年以来登陆中国的最强台风。周五当晚，“摩羯”又在广东徐闻县二次登陆。新华社在周六的报道中指出，“摩羯”造成严重灾害，大量用户电力、通信中断，部分房屋倒损。中国官方部门预计，受超强台风“摩羯“影响，9月5日至8日，海南岛、广东南部、广西西南部、云南南部等地有大到暴雨，局部特大暴雨。

“摩羯”在中国海南省造成部分房屋倒损 图像来源: CNS/AFP

恢复工作

周六早些时候，新华社英文版援引当地政府报道称，海南省定安县报告了两人死亡，文昌市报告12人受伤，海口市则报告80人受伤。这篇英文报道海介绍，随着风雨逐渐减弱，海南已降低台风预警等级，并加紧展开全省范围内的恢复工作，全省已累计出动抢修人员逾2000人次，努力恢复150多万受影响家庭的电力供应；海口美兰国际机场将暂时关闭至周日中午， 三亚凤凰国际机场从9月7日10时起逐步恢复航班运行。

另据中国央视新闻消息，中国国家发展改革委周六紧急下达2亿元中央预算内投资，支持海南、广东台风灾害灾后应急恢复，重点用于灾区受损道路桥梁、水利堤防、学校医院等基础设施和公共服务设施应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

随着风雨逐渐减弱，海南已降低台风预警等级 图像来源: CNS/AFP

影响多国

台风“摩羯”也在其他国家造成了严重灾害。自9月1日晚，台风“摩羯”开始袭击菲律宾，该国国家减灾委员会6日通报称，台风“摩羯”已在菲律宾造成16人死亡、13人受伤、17人失踪，约200万人受灾。

另据越南官媒越通社报道，台风“摩羯”周六进入越南北部湾，影响北部各省市，引发大风、暴雨，城市内涝、地势低洼的地区洪水、山体滑坡、山洪等风险较高。在首都河内，多条街道树木被连根拔起。越南国家水文气象预报中心表示，台风“摩羯”周六中午进入广宁省和海防市时，风力为 16至17级。美联社援引越南当地媒体报道，首都河内的一棵大树被刮倒，造成一人死亡。

“摩羯”是罕见的超强台风，其登陆强度直逼2014年的台风“威马逊”。中国气象局当年称“威马逊”是1973 年以来登陆华南地区的最强台风，也是 1949年以来登陆广东、广西的最强台风。

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