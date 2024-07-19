超市关闭 航班取消 一场IT故障引发全球性“宕机”

一家IT公司进行内容更新出现问题，导致多个国家的一众机构陷入瘫痪，德国多家银行和机场受到波及。西班牙、瑞士和美国的空中交通也受到影响。该公司表示已部署修复方案，并强调事件并非网络攻击事件。

（德国之声中文网）本周五早晨（7月19日），技术问题导致多个国家的一众机构陷入瘫痪。尤其是银行，还有各地机场出现大规模运行问题。受到影响的国家包括德国、英国、荷兰、瑞士、美国、印度和澳大利亚。在德国有超市一度关闭，而暑假期间异常忙碌的机场也一度陷入瘫痪。

网络安全软件公司CrowdStrike首席执行官库尔茨（George Kurtz）接受美国广播公司NBC采访时候，就该公司“内容更新”出现问题，导致全球性故障表示道歉。他说故障已被识别并且已着手修复，但“某些系统可能需要一些时间才能恢复运行。”早些时候，他曾在社交媒体平台X上表示：“由于为Windows主机准备的一次内容更新中存在缺陷，CrowdStrike正在积极地与受到影响的客户合作。Mac和Linux主机不受影响。这不是安全事件或网络攻击。问题已被识别、隔离，并已部署修复方案。”

这次IT故障在全球各地引发了一系列问题。航空公司，机场、超市各个领域都受到影响。

德国汉莎航空公司（Lufthansa）旗下的廉价航空公司 Eurowings 表示，其德国境内航班以及往返英国的航班至少暂停至当天下午 3 点。该公司在一份声明中说：“预计全天都会有航班延误和取消。”

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杜塞尔多夫、科隆和纽伦堡的机场都出现了运行问题。西班牙、瑞士和美国的空中交通也遭到波及。

300 多家超市暂停营业

由于技术问题，德国连锁超市特好超市 （Tegut）不得不暂时关闭 300 多家门店。该公司发言人表示，由于收银系统无法正常工作，作为预防措施，公司本周五上午关闭了所有门店。目前在德国受影响的还有金融行业。大众银行(Volksbank)和储蓄银行（Sparkassen）、德意志银行、安联保险，还有一些医院的运营也受到干扰。

世界各地的许多机场和航空公司都受到了周五航班中断的影响，许多航班延误或取消。美国大型航空公司美国航空（American Airlines）表示，IT问题导致其所有飞机一度停飞，该公司正在恢复航班。故障发生在美国的夜间，技术故障的影响范围有限。



（路透社，美联社，法新社等）



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