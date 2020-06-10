超官方数字31倍   港大：湖北220万人曾染新冠

（德国之声中文网）香港大学微生物学系讲座教授袁国勇率领的团队推算，湖北5900万人口中，可能有220万人曾感染新冠肺炎病毒，远高於官方目前公布的6.8万人，估计当地多达97%感染者因无明显病徵而没有确诊。有关研究已於国际医学期刊《刺针》发表。

团队对今年3月湖北返港的452名无症状香港居民抽取血清样本，发现当中17人、即3.8%有新冠病毒抗体，比率远高於经核酸检测确诊的患者。地区分布方面，16人来自武汉，1人来自荆州。

延伸阅读：袁国勇深夜急撤文 分析：四宗罪触怒北京

传染病权威专家袁国勇

抗体率低 疫情恐再爆

团队根据研究中的低抗体阳性率，推断大部分香港和湖北居民仍未有新冠病毒抗体，在没有疫苗的情况下，疫情将无可避免再度爆发。

袁国勇是香港传染病权威专家、2003年全球首名确认SARS是由冠状病毒形成的学者，今年1月中曾与钟南山同赴武汉考察并首次确认新冠病毒「人传人」。他3月曾预料今次疫情「不会完」，至少持续2至3年，待全球70%人口感染後免疫才会缓和。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）