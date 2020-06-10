 超官方数字31倍   港大：湖北220万人曾染新冠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2020

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时政风云

超官方数字31倍   港大：湖北220万人曾染新冠

新冠疫情原爆点湖北省的官方确诊病例为6.8万人，此数字一直备受质疑。根据港大最新研究推算，当地97%感染者因无病征而没有被确诊，推算人数多达220万人。

China | Opfer im Kampf gegen Corona | Li Wenliang (Reuters/Str.)

湖北省病例数字一直备受外界质疑，图为疫情之初警告出现新萨斯的吹哨人李文亮医生

（德国之声中文网）香港大学微生物学系讲座教授袁国勇率领的团队推算，湖北5900万人口中，可能有220万人曾感染新冠肺炎病毒，远高於官方目前公布的6.8万人，估计当地多达97%感染者因无明显病徵而没有确诊。有关研究已於国际医学期刊《刺针》发表。

团队对今年3月湖北返港的452名无症状香港居民抽取血清样本，发现当中17人、即3.8%有新冠病毒抗体，比率远高於经核酸检测确诊的患者。地区分布方面，16人来自武汉，1人来自荆州。

延伸阅读：袁国勇深夜急撤文 分析：四宗罪触怒北京

Hongkong Corona-Krise | Yuen Kwok Yung (picture-alliance/NurPhoto/Vernon Yuen)

传染病权威专家袁国勇

抗体率低   疫情恐再爆

团队根据研究中的低抗体阳性率，推断大部分香港和湖北居民仍未有新冠病毒抗体，在没有疫苗的情况下，疫情将无可避免再度爆发。

袁国勇是香港传染病权威专家、2003年全球首名确认SARS是由冠状病毒形成的学者，今年1月中曾与钟南山同赴武汉考察并首次确认新冠病毒「人传人」。他3月曾预料今次疫情「不会完」，至少持续2至3年，待全球70%人口感染後免疫才会缓和。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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