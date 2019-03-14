超大规模卡塔尔世界杯赛计划泡汤

（德国之声中文网）国际足联通报说，暂时不会再致力于实现扩大参赛队数量的计划。在有关卡塔尔世界杯赛的一份声明中，国际足联指出，"经与所有重要参与方仔细、全面磋商，决定在目前情况下，不推出相关建议。"这样，下月5日在巴黎举行的国际足联大会上将不会提出有48支球队参加的卡塔尔赛事的方案。

声明指出，与卡塔尔所作的一项共同研究的结果表明，鉴于准备阶段已经很长、以及有必要对主办国可能会受到的后勤方面的影响作详细分析，而这还需要更多时间，因此，无法在6月5日之前作出最终决定。

难以找到共同主办国

国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）曾指望经由扩大参赛队伍数量而增加巨额收入。但是，将参赛球队扩展至48支，将带来大量问题。原计划的基础设施对象是较小规模的赛事，并已难以调整。

举办有48支球队参加的世界杯，需有第二个主办国。而鉴于目前的地区政治状况，这相当困难。邻国沙特、阿联酋、巴林和埃及均在2017年6月中断了与卡塔尔的所有关系。只有科威特或安曼才有可能被考虑作为第二主办地。而它们必须在最短时间内拿出举办这一巨大赛事的计划。安曼已表示，不愿在2022年举办世界杯赛事。

不过，国际足联在原则上无意放弃48支球队规模的世界杯：首届"超级规模世界杯"预期将于2026年在美国、加拿大和墨西哥出笼。

凝炼／乐然（德新社、路透社）