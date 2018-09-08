 超半数德国人退休后面临“消费降级” | 经济纵横 | DW | 16.09.2018

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经济纵横

超半数德国人退休后面临“消费降级”

一项研究结果显示，数百万德国人退休后将无法维持以前的消费水平。私人保险对填补养老金缺口微不足道。

Deutschland Rentenerhöhung Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

研究：潜在养老金缺口可达人均每月700欧元

（德国之声中文网）当下55至64岁的就业人群退休后，其中58%的人得不到可维持现有消费水平的足够的法定、企业或私人养老金。这是周三（9月12日）公布的德国经济研究所（DIW）的一项研究报告得出的结论。根据该报告，潜在的养老金缺口可能高达人均每月700欧元。

报告指出，对这一年龄段的人而言，李斯特尔（Riester）、吕鲁普（Rürup）退休金等一类私人养老保险仅能降低缺额2个百分点，而即使投入自己的私人财产，40%的人也无望维持现有消费水平。

该项研究由接近工会的汉斯-博克勒基金会（Hans-Böckler-Stiftung）资助进行。

Symbolbild Altersarmut Rentnerin mit Geldbörse (dapd)

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两德统一以来，德东德西属一家，但在工资收入、福利待遇上仍有区别。 (25.11.2016)

一份最新研究报告显示，今后德国越来越多的退休老人面临陷入贫困的威胁。尤其是单亲妈妈将受到影响，而其他一些人群的风险也相当高。 (26.06.2017)

越来越多原本生活在德国的老人选择出国养老，在境外领取公立退休金。大多数人前往南欧国家。相关数据显示，平均养老金数额在过去几年里有明显增长。 (21.10.2017)

随着社会老龄化加剧，“老了谁来养”的问题困扰越来越多的中国家庭。有“欧洲养老院”之称的德国数十年来在养老产业积累的经验对中国而言有哪些借鉴的价值？ (19.11.2016)

专家们指出，研究结果表明，作为养老保障第三支柱的私人保险总体上对填补养老金缺口微不足道。他们因此建议，集中精力改善法定退休保险制度。德国经济研究所专家格拉布卡（Markus Grabka）指出，尤其是低收入群体应由此获得高一些的养老金，与此同时，提高较高收入群体的缴费衡量标准。此外，可实施加强对构建个人财产的刺激措施，例如，将对李斯特尔退休金的国家补贴转用于鼓励个人参加商业型补充保险。

前不久，大联合政府就至2025年的养老金一揽子计划达成共识。根据该项共识，直到2025年，养老金每年提高额度，以保障达到当年平均薪资水平的48%；在同一时间里，养老保险缴费率上限不得高于20%。

凝炼/李鱼（路透社）

 

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