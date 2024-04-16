超乎预期：中国一季度经济增长5.3%

（德国之声中文网）据中国国家统计局周二（4月16日）公布的数据，今年第一季度中国国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.3%，高于市场预期。

此前接受《华尔街日报》调查的经济学家的预期中值为：中国2024年第一季度GDP同比增长5%。根据官方数据，去年第一至第四季度，中国GDP同比依次增长4.5%、6.3%、4.9%和5.2%。统计局表示，中国经济“延续回升向好态势，开局良好”。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）经济学家克鲁斯（Harry Murphy Cruise）对路透社表示，第一季度的强劲数字有利于中国实现今年的GDP增长目标。

在今年两会上，中国为今年经济增长设定的目标为5%左右，与上年持平，继续为20多年以来最低增长目标。

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3月数据再走低

周二同时公布的另一些统计数字则令人不能十分乐观。3月份工业产值增幅为4.5%，低于部分分析人士的预期，零售额仅增长3.1%，同样低于预期。

而外贸数据更显低迷。3月份出口额同比下降3.8%（若以美元计价降7.5%）；进口增长2.0%，进出口规模均低于专家的预期。

全球化时代结束了吗？

德国商会东亚分会的董事布特克（Maximilian Butek）对德新社分析称，过去几个月中国经济较为强劲的增长得益于一些吸引大量投资的工业领域的扩张：“特别是像芯片和电动车等产品，在中国仍在产业扩张，这体现在数字上。”他补充说，尽管投资很大，但消费者的信心仍然较弱。

路透社的报道指出，3月份的工业和零售数据凸显了国内需求的持续疲软。而出口、消费者通胀、生产者价格和银行贷款数据显示，经济增长势头可能会再次减弱。

产能过剩将缓解？

经济学人智库（EIU）在一份报告中称，随着全球消费领域需求的回升，中国制造业的整体产能过剩已达到峰值。

报告称，中国电子产品和其他消费品行业正在经历一定程度的产能过剩，但这很可能是暂时的，利润率下降的企业投资放缓将导致产能增长放缓。该机构预测2024年全球零售额将出现周期性回升。

而鉴于房地产市场低迷导致需求结构性萎缩，中国产能过剩最严重的行业包括钢铁、水泥和建筑机械。

中国的电动汽车也存在产能过剩问题

报告认为中国的电池和太阳能电池板、汽车行业和制药业的产能过剩压力相对较小。尽管如此，目前一系列行业的产能利用率和基本盈利能力 "可能仍将低于大流行前的正常水平"，特别是太阳能模板、电池和风力涡轮机等。

由于新能源领域正在被工业国家定义为具有战略意义的产业，中国与欧美之间的贸易紧张势态将持续下去。

（路透社、德新社、彭博社）

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