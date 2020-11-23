超三成法国人对新冠疫苗持拒绝态度

（德国之声中文网）面對肆虐全球的新冠病毒，美國製藥商輝瑞（Pfizer)和德國醫藥公司BioTech於11月9日發布初期研究數據表示新冠疫苗有效率達90%（現稱已高達95%）。美國生物技術公司Moderna也緊追跟進並在16日公開該公司的疫苗有效率高達94.5%。然而，即便是接二連三出現的醫療希望，却并沒有燃起法國民眾對疫苗的熱情。

法国人对疫苗的负面印象从何而来？

2019年6月，一份由英国惠康基金会（Wellcome Trust）發布針對全球社會大眾對公共衛生和科學研發態度的调查就指出，法國人民對疫苗的不信任度排名世界之首。全球平均79％受訪民眾認為疫苗是安全的，84%認為疫苗有效，但是在法国每三人中就有一位受訪民眾認為疫苗是危險的，並有2成將近的法國人對疫苗功效抱持懷疑態度。

根據法國民調機構 YouGouv7月公布的调查顯示，32%的法國受訪者們表示即便Covid－19疫苗成功研發，他們也拒絕接種。法國過去十幾年的民調顯示拒絕接種疫苗的法國人口數量大約平穩保持在25～30%之間。

作為一個另類的世界冠軍，法對民眾對疫苗的高度不信任感不是一天形成的。在反對制接种疫苗的法国人看来，這關乎自治權和作為公民的自然權力等等，而抵制疫苗的思想行為在过去一段时间已经成為了一種政治走向。早在2009年H1N1新型流感肆虐期間，法國代表極端右翼民族主義思潮的“國民陣線”（Front National）就大肆提倡人民主动抵制疫苗。而法國政府當年也為此付出了高昂的代價，採購的9400萬只疫苗僅接種了 8%法國人口。

在法华人的焦虑

法國人面對疫苗興趣缺缺也讓在地華人感到憂心。 居住在巴黎的30歲自由業者雲詠儜認為法國人看待疫情的態度非常怠慢，也對法國政府的作為感到些許無奈。在巴黎生活了四個年頭，她看清了在法國人眼裡“自由大於經濟，經濟大於醫療危機”。而面對法國確診人數還在不斷增加，政府卻以開始預示即將全面解封的情況，雲詠儜對遙遙無期的零確診感到非常灰心。

相較起雲詠儜，在巴黎工作五年的顏竹君倒是看得很開。她也開門見山的說自己也不會在第一時間去接種疫苗， 但“不是不信任疫苗，但基於科學數據上的考量我不會打這麼快上市的疫苗”。畢竟還是需要很龐大的受試者和時間，她自認“會等上半年或是一年再接種疫苗”。

她的法國伴侶蔚山（Jean Wissam Aoum）對疫苗也有些許疑慮。他提到2002 年讓法國首度提出乙型肝炎疫苗可能會傷害中樞系統進而增加罹患多發性硬化症的機率。當年，法國一度中斷青少年接種乙型肝炎疫苗。而這次經歷更是激起了更多法國人對疫苗功效以及其後遺症的質疑。

這份法國對乙型肝炎疫苗的研究報告一出，的確得到了各界的高度關注，但由於個案太少，證據不足等原因，世界衛生組織（WHO）呼籲各國繼續接種乙型肝炎疫苗。法國也在日後恢復青少年疫苗接種，不過疫苗懷疑論也在法國漸漸生根發芽。

56歲的伊迪絲（Edith Kosmehl）非常抗拒新冠疫苗，也不認為這個疫情需要用疫苗來平息。生活在德國的法籍伊迪絲稱身邊大多數本地人都不支持接種新冠疫苗。 她認為這麼快速研發出來的成品不夠謹慎，“過去的疫苗需要動物和大批的受試者，這是需要花大量時間去製作的”，再者“醫藥廠商明知產品有害卻義無反顧的賣藥” 更是加深了她對疫苗的不信任。

法國知名醫藥企業薩諾菲（Sanofi）就曾因隐瞒抗癫痫药物德巴金（Depakine）對孕婦和胎兒的副作用而被控“嚴重欺騙”和“過失殺人”。而此事也讓伊迪絲對藥商大力推崇疫苗的表態持懷疑態度。

反之，伊迪絲26歲的的女兒乃歐米（Naomi Kosmehl）稱自己很樂意接種新冠疫苗。在了解疫苗有副作用的風險，平時也儘量遠離成藥的她說：“我相信疫苗是這個全球疫情的解藥。我相信科學根據，我也相信這麼炙手可熱的疫苗不會是隨隨便便研發出來的。”當科學研究人員或是醫學智庫能夠保證此疫苗的副作用風險極低甚至為零的情況下，她會去接種疫苗。

“避免任何不必要的爭議”

疫苗對控制流行病的作用是無庸置疑的。疫苗是徹底消滅天花的功臣，加上白喉，破傷風，狂犬病等等病症都是疫苗才讓我們這一代遠離了這些生命威脅。

法國民調機構Ifop的研究員保羅.塞比（Paul Cébille）在接受《费加罗报》采访时曾解释说，有高达三成以上的法國人不願意接受疫苗，原因“不是對疫苗有陰謀論，而是對法國政府當局的不信任”。她也指出年輕人——尤其是沒有感到新冠病毒對自身威脅重大的族群——他們拒絕疫苗是“ 認為疫苗對自己毫無用處的感覺”，而這樣的想法也是“自私的”。

欧盟议员納塔莉 ·柯林·歐斯特雷（Nathalie Colin-Oesterlé) 在接受法国媒体采访时呼籲，"我們必須避免任何不必要的爭議，這（新冠）疫苗是必不可少的 。"她说，歐盟必須成為未來疫苗的保證人，以此鼓勵民眾從中受益。

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