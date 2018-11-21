起筷吃饭遭批歧视 D&G取消上海大秀

(德国之声中文网) 意大利时装品牌杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)在中国推出的营销广告再次引发「种族歧视」的批评。 争议扩大延烧，该品牌上海年度大秀甚至因此取消。

D&G在instagram上发布了三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特儿示范如何用筷子吃意大利食物。 配以传统中国风格的音乐，模特儿面对着大份量的西红柿酱意面(意大利面)，一边掩嘴笑一边把筷子插进面条里，转圈卷起来，再送进嘴里。 旁白说:「能成功吃起来的人将会得高分!」 然后，镜头带到她的手炼，旁白说: 「啊，你的手链真是太漂亮了!」 模特儿笑着点头。

「起筷吃饭」总共有三集，分别以玛格丽特披萨饼、义式香炸甜卷、西红柿酱意大利面作为主题，都是用筷子进食。 这些菜色的分量都被不正常地夸大，这使得模特儿用筷子用餐时显得特别困窘，主持人的语气也显得特别讽刺。 这系列影片首先在杜嘉班纳的Twitter以及Instagram官方账号上发布，以#DGLovesChina作为卷标，片末尾加上「上海」与不同天数的倒数计时，为11月21日在上海举办的年度大秀「The Great Show」进行宣传。

许多网友认为这系列影片将中国文化与意大利餐饮错误地作结合，传递出的是对中国文化的不理解、不尊重，以及种族歧视的嫌疑。 据统计，「boycott Dolce」关键词在微博上已经到达18000次。

杜嘉班纳官方微博出面致歉，表示官方账号被盗，法务部门正在调查当中，并且将这三段视频删除。 但是Instagram和Twitter上还留有争议视频，不少中国网友还「专程翻墙」到影片旁边留言。

未料事件还未结束。 该品牌设计师史蒂芬诺·嘉班纳(Stefano gabbana)看到网友贴出限时动态后，上前用私人讯息找他吵架，还说出「中国是屎国」等言论，被对方截图疯传。 事后，该设计师在Instagram上表示自己的账号被盗用，说出偏激言论的人并不是他本人，他自己对中国文化「始终一贯的热爱与尊重」。 然而，一个品牌在被网友批斗之后，宣称自己的官方账号和知名设计师的账号同时被盗用，网友的反应普遍都是不采信。

消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，如章子怡、黄晓明、李冰冰，以至于杜嘉班纳的中国区大使迪丽热巴等，以及另外五百位模特而也表示拒绝出席。 大秀原定日期的21日当天下午，中国文旅部下达通知将该活动取消，该活动公关随后也证实此消息。

这不是杜嘉班纳第一次被批评广告带有歧视中国文化的意味，也不是设计师嘉班纳第一次出言不逊。 去年该品牌在中国拍摄的一系列宣传影片与照片中，穿著华丽服饰的模特儿以一种超脱的姿态穿梭在常民之中嬉闹摆拍，形成的鲜明对比就已经引发过一次抗议。

有网民认为，该广告的镜头对准的中国民众皮肤黝黑、貌似中下阶层，是把眼光停留在老城区而忽略发达的部分。 相比之下，D&G先前在日本以#DGLoveJapan为卷标的日本系列照片，虽然是起自同样的让精品走入生活的理念，却没有形成突兀感，反而广受好评。