赶在特朗普卸任之前！ 以色列扩张定居点计划

（德国之声中文网）据反对以色列“定居点住房建设”的非政府组织“立即和平” （Peace Now）的消息，以色列政府上周日（1月17日）批准了在约旦河西岸定居点增建780套住房的计划。

人们普遍认为，这是以色列赶在特朗普政权移交前的突击行动。2019年，特朗普政府打破美国几十年的外交惯例，单方面宣布不再认为以色列在约旦河西岸的定居点违反国际法。

以色列总理内塔尼亚胡上周宣布了新的定居点建设计划。周日，以色列政府一个委员会最终批准建设365套住房，并初步批准建设另外415套住房。“立即和平”组织说，这些房屋中超过90%位于约旦河西岸腹地——乃是巴勒斯坦人寻求的未来独立国家的中心地带。

以方为何要扩大定居点住房建设？

以色列在特朗普任期内加快了约旦河西岸定居点住房建设进度，2020年批准或计划建造的房屋超过1.2万套。

尽管特朗普政府2019年改弦更张，但是约旦河西岸的所有犹太人定居点仍然被大多国际社会认定为非法，也是以巴冲突的两国解决方案的障碍。

美国候任总统拜登预计将使美国回到反对定居点住房建设的传统立场，有此可能会与内塔尼亚胡发生冲突。

“立即和平”组织警告说，"这种定居点住房建设行动不仅从长期来看会减弱与巴勒斯坦人终止冲突的可能性，而且从短期来看，也没有必要地制造以色列与即将上任的拜登政府之间的冲突。"

荣耀与仇恨：以色列复国 宣告复国 1948年5月14日，以色列首任总理大卫·本·古里安(David Ben Gurion)在犹太全国议会上宣读了《以色列建国宣言》，从而宣告复国。《宣言》写道：“犹太人对故土忠心耿耿，始终不渝地希望返回故土，在那里重新获得政治自由，从没有为此停止过祈祷。”

荣耀与仇恨：以色列复国 崭新旗帜 纽约的联合国总部门前，很快就升起了以色列国旗。对于这个古老又年轻的国家而言，这是外交胜利，也是安全和自由的保障：犹太民族终于有了一个获得国际认可的国家。

荣耀与仇恨：以色列复国 黑暗年代 在以色列复国之前，犹太人经历了惨绝人寰的大屠杀。第二次世界大战期间，纳粹政权共杀害了约600万犹太人。他们用工业化的手段，对欧洲犹太人进行系统性灭绝。本图摄于奥斯维辛集中营被解放之后。

荣耀与仇恨：以色列复国 巴以冲突 而对于原本生活在这片土地上的巴勒斯坦人而言，以色列复国则是彻头彻尾的灾难。大约70万巴勒斯坦人不得不离开自己的家园，为犹太人腾出地方。巴以冲突也延续了七十年，迄今未息。

荣耀与仇恨：以色列复国 现代化 1950年通车的2号高速公路，连接了特拉维夫和内塔尼亚。这条公路象征着新生国家的活力。图为时任总理梅厄(Golda Meir)主持通车典礼。梅厄规定以色列，坚定走经济及社会现代化之路。

荣耀与仇恨：以色列复国 集体农社 “基布兹”在希伯来语中的含义是“集体农社”。大多数农社都创建于复国初期，许多拥有世俗意识形态或是社会主义立场的犹太人在这里实践他们的社会理念。

荣耀与仇恨：以色列复国 六日战争 以色列从复国之日起，与阿拉伯邻国之间的冲突就从未中断。1967年的“六日战争”是冲突的最高峰。首先发起进攻的是埃及、约旦、叙利亚，但是最终的胜利者却是以色列。这场战争中，以色列控制了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区，成为了后续冲突与战争的导火索。

荣耀与仇恨：以色列复国 决不动摇 以色列修建犹太人定居点的政策，不断激化与巴勒斯坦的冲突。巴方指责以色列试图通过修建定居点来彻底断绝巴勒斯坦建国的希望。尽管联合国也一直谴责修建犹太人定居点的政策，但是以色列在这一问题上的立场从未动摇。

荣耀与仇恨：以色列复国 六年冲突 1987年冬天，巴勒斯坦人在被以色列占领的土地上发起了示威抗议行动。抗议从加沙城内开始，很快就蔓延到了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区。这场冲突持续了好几年，一直到1993年，巴以双方才以《奥斯陆协议》终止了冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 和平不易 在美国总统克林顿的调停下，以色列总理拉宾与巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特举行和谈。双方后来达成了《奥斯陆协议》，被认为是巴以和平进程中的里程碑。然而，两年后，拉宾遭到以色列激进分子的刺杀，导致和平进程遭无限期中断。

荣耀与仇恨：以色列复国 拉宾之死 拉宾之死折射出了以色列社会的割裂。温和、世俗派与极端、虔诚犹太教徒越来越势不两立。拉宾就是在1995年11月4日的一场集会上被一名极端派的大学生刺杀的。次日，代总理佩雷斯神色凝重地主持内阁会议，他边上的空椅子，原本是拉宾的坐席。

荣耀与仇恨：以色列复国 修筑高墙 以色列修建犹太人定居点的政策，让巴以关系持续处于紧张状态。2002年，以色列在约旦河西岸地区修建了一条107公里长的隔离墙。筑墙固然可以阻挡暴力，但是却无助于消解七十年之久的冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 德国责任 纳粹屠杀犹太人，一直到今天依然对德国与以色列的关系有着深远的影响。2000年，时任德国联邦总统约翰内斯·劳访问以色列，并在国会用德语发表演讲。对于两国而言，这都是一个重大的挑战，同时也是继续和解的标志。

荣耀与仇恨：以色列复国 延续传统 2018年3月上任的德国外长马斯坚定继承德以和解的传统。他上任后的首次出访就安排在了以色列。2018年3月25日，他在耶路撒冷城西侧的犹太大屠杀纪念馆为死难者献花。 作者: Kersten Knipp



定居点住房建设扩大了多少？

根据“立即和平”组织提供的数据，在特朗普4年任期内，以色列批准建设的定居点住房达到2.7万余套，超过奥巴马第二任期内批准数量的2.5倍。

经过多年的定居点扩张，目前约有45万犹太人居住在约旦河西岸。当地巴勒斯坦人估计有280万。

专家认为，除了特朗普政府的立场转变，内塔尼亚胡推动定居点扩张的另一个动力来自即将在3月23日举行的以色列大选。预计他将面临脱离他所在的利库德党的萨尔（Gideon Saar）创立的右翼新党的强劲挑战。

巴勒斯坦人的反应是什么？

巴勒斯坦人表示，被以色列在1967年“六日战争”中占领的所有约旦河西岸土地都是未来巴勒斯坦独立国家的一部分，而犹太人定居人口的不断膨胀使他们越来越难以实现独立的梦想。

巴勒斯坦总统阿巴斯的发言人谴责定居点建设是非法行动，指责以色列 "抢先行动......企图破坏（即将上任的）美国总统拜登重启巴以和谈的所有努力"。

欧盟在一份声明中说，以色列的最新决定 "违反了国际法，进一步破坏了寻求可行的两国解决方案的前景"。

张平/凝炼 (法新社、美联社)

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