 赶在新规之前 中国企业在美国“扎堆”上市 | 经济纵横 | DW | 01.04.2023

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经济纵横

赶在新规之前 中国企业在美国“扎堆”上市

随着中国政府管理本国企业在境外上市的办法3月31日开始执行，美国上市的中国公司数量在3月份大幅增加。其中一些公司想在新规生效前匆忙在境外上市。而市场却不稳定，导致一些公司遭遇市场反应冷淡。

阿里巴巴2014年9月纽约上市

阿里巴巴2014年9月纽约上市

（德国之声中文网）路透社报道称，其中包括香颂国际和宏力型钢在内的7家中国公司于3月份公开募股，共筹集了8230万美元。而在今年前两个月的时间里，总共只有4家中国公司公开发行股票。

尽管这些数字并不惊人，但是增速明显，因为2022年只有6家中国内地公司在美国完成了IPO。由于中美之间的紧张局势，尤其是双方严格监管审查投资者对此类上市的投资需求受到了影响

331日 中国新规生效

中国于2月份发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，将于3月31日生效，目的旨在恢复和规范中国企业国际上市的途径。在2021年中期开始的监管打击之后，几乎一度没有中国企业在海外上市。

新规则还针对曾经自由度很高的证券市场实施了审批制度，重点聚焦国家和数据安全，这一背景下，一些公司匆忙上市。

美国股票经纪公司英富赫顿（EF.Hutton）的亚洲投资银行主管Stephanie Hu表示："由于新的境外上市规则带来的不确定性，本月中国企业寻求美国上市的加速明显。"

新制度要求提交材料至中国证监会并获得相关政府部门的批准。

瑞银全球投资银行部的中国区主管Mandy Zhu表示，这将"减少监管不确定性"，也提高国内企业的国际上市的标准化。

对此路透社报道称，这也可能是耗时的过程。在新上市的名单中，包括面包连锁店香颂国际。"确实，如果我们在3月31日之前上市，就不需要从中国相关部门获得批准，"其董事长兼首席执行官李刚告诉路透社。他补充说："但如果有必要，我们将遵守中国规定，并进行所有后续工作的合作。"

香颂国际上市只募集了1360万美元，首日交易大幅下跌，收盘价比发行价低近40％，这可能表明市场因银行动荡而对小型中国上市公司不感兴趣。

本周早些时候，钢铁制造商宏力型钢、食品粮油制造商燕古坊国际集团和轮椅制造商中进医疗在美国上市，也遭遇了投资者的冷淡反应。

与此同时，伦敦也在争取新的中国上市公司。

（路透社）

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