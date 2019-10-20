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中国政治人物，中共第二代主要领导人之一。被视为党内改革派主要领袖。
1989年六四事件后被中共保守派以“分裂党和国家，支持动乱分子”（支持改革的学生及开明派领导）为由排挤下台，被软禁16年后于2005年过世。
在过去的七天里，有人继续抗争，有人内外交困，有人入土为安……请看一周要闻回顾。
生前遭罢黜的前中共领导人赵紫阳的后人称，辞世14年之后，他终于“入土为安”。赵紫阳曾反对暴力镇压1989民运。官方媒体未报道骨灰安葬消息。
早年的“土改专家”，后来成为了中共党内的改革先驱，在六四后又遭到了罢黜，一直到去世都被软禁。中国官方至今对赵紫阳讳莫如深，但有关他的讨论却始终未曾停息。
已故中共前总书记赵紫阳百岁诞辰前夕，他的儿女在港媒上发表长文祭奠，文章指出，赵紫阳以他最后的行动，向中共发出呼吁："我们希望改变中国，希望改变世界，为什么我们不能改变一下自己呢？"与此同时，一部新的赵紫阳传记也在本周面世。
随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。
从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
曾经担任中国国务院总理达十年之久的李鹏于2019年7月22日去世，终年91岁。其政治生涯中最引人争议的部分无疑是1989年的六四事件。
中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
中共中央委员会主办的《求是》杂志刊登题为“中国才是当今世界最大的民主国家”的文章，指“西方无权垄断民主国家的标准”。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤认为，这纯粹是文字游戏。
诺贝尔和平奖得主刘晓波生前的好友、前中共中央总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤认为，身为中国国家主席的习近平宣称依法治国，而通过《零八宪章》推动依法治国、要求实施宪法的刘晓波却因为“颠覆政权”而被判重刑，最后死在狱中。
中共十八届六中全会闭幕后发布会议公报，首次正式提出“习核心”，引发中外舆论广泛关注。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤表示，“核心体制就是一个人说的算”，而所谓的集体领导只是虚晃一枪。
《赵紫阳文集》本月将由香港中文大学出版社出版。有媒体报道，该书将揭示1980年代中国改革及高层斗争的内幕。香港出版人鲍朴指出，这是首次出版中共领导人未经审查的原始文献。
一份假造的《人民日报》引发网络嘲讽。时评人长平认为，中共宣传尽管愚蠢而傲慢，仍然有效地传递了信息。
今年是前中共总书记胡耀邦百年冥诞。有港媒透露，中共将举办纪念活动。评论人士表示，即便举行悼念，对胡耀邦的评价难有重大突破。
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