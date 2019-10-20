为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

赵紫阳

中国政治人物，中共第二代主要领导人之一。被视为党内改革派主要领袖。

1989年六四事件后被中共保守派以“分裂党和国家，支持动乱分子”（支持改革的学生及开明派领导）为由排挤下台，被软禁16年后于2005年过世。

20.10.2019 *** Anti-government protester adjust their Guy Fawkes masks at the start of a protest march in Hong Kong's tourism district of Tsim Sha Tsui, China October 20, 2019. REUTERS/Umit Bektas

七张图看一周大事 20.10.2019

在过去的七天里，有人继续抗争，有人内外交困，有人入土为安……请看一周要闻回顾。
Photo taken in Beijing on Oct. 18, 2019, shows a gravestone bearing the names of Zhao Ziyang (R), the late general secretary of China's Communist Party, and his wife Liang Boqi. (Kyodo) |

前中共领导人赵紫阳骨灰安葬民间墓园 19.10.2019

生前遭罢黜的前中共领导人赵紫阳的后人称，辞世14年之后，他终于“入土为安”。赵紫阳曾反对暴力镇压1989民运。官方媒体未报道骨灰安葬消息。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA: Picture dated 09 September 1982 in Beijing of Hu Yaobang (L, 1915-89) and of Zhao Ziyang, the chief architect of China's reforms, Prime Minister and Chinese Communist Party's (CCP) general secretary. His failure to control the April - June 1989 student protests on Tiananmen Square which resulted in a military crackdown, led to his ouster in May 1989. Purged during the Cultural Revolution (1966-9), Hu Yaobang was elected Chinese Communist party leader in 1981 and dismissed in 1987 for his relaxed handling of wave of student unrest. Popularly revered as a liberal reformer, his death triggered an unprecedented wave of pro-democracy demonstration in May 1989. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

赵紫阳的一生 15.10.2019

早年的“土改专家”，后来成为了中共党内的改革先驱，在六四后又遭到了罢黜，一直到去世都被软禁。中国官方至今对赵紫阳讳莫如深，但有关他的讨论却始终未曾停息。
FILE - In this Jan. 11, 1984 file photo, China's Premier Zhao Ziyang smiles at a reception when he shakes hands with Vice President George Bush in Washington. At the height of the student-led democracy movement in 1989, party chief Zhao went to Tiananmen Square on May 19 and tearfully appealed to student hunger strikers to go home, saying “I came too late.” The next day, the government declared martial law and Zhao disappeared. After the June 3-4 military crackdown on protesters, speculation was rife that Zhao had been stripped of power. His fate became known more than a month later, when the party fired him. Purged for supporting the demonstrations, Zhao lived in Beijing under house arrest until his death in 2005. He was occasionally spotted playing golf in the suburbs and touring the provinces, though state media never reported on him. (Foto:File/AP/dapd)

赵紫阳百岁诞辰   子女港媒发文 14.10.2019

已故中共前总书记赵紫阳百岁诞辰前夕，他的儿女在港媒上发表长文祭奠，文章指出，赵紫阳以他最后的行动，向中共发出呼吁："我们希望改变中国，希望改变世界，为什么我们不能改变一下自己呢？"与此同时，一部新的赵紫阳传记也在本周面世。

FILE - In this June 5, 1989 file photo, a Chinese man stands alone to block a line of tanks heading east on Beijing's Changan Blvd. from Tiananmen Square in Beijing. A quarter century after the Communist Party¿s attack on demonstrations centered on Tiananmen Square on June 4, 1989, the ruling party prohibits public discussion and 1989 is banned from textbooks and Chinese websites. (AP Photo/Jeff Widener, File) |

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 29.09.2019

随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。
01.10.2016 *** BEIJING, CHINA - OCTOBER 1: (CHINA OUT) A Chinese paramilitary police officer stands guard as crowds gather at the official flag raising ceremony at Tiananmen Square to mark the 66th National Day on October 1, 2015 in Beijing, China. China begins the Golden Week holiday Thursday, as much of the country shuts down and financial markets close until October 8. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images) © Getty Images/K. Frayer

悉数中共建政70年历任国家领导人 24.09.2019

从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
Li Peng (born 20 October 1928), Chinese politician. Li served as the fourth Premier of the People s Republic of China, between 1987 and 1998, and the Chairman of the Standing Committee of the National People s Congress, China s top legislative body, from 1998 to 2003. For much of the 1990s Li was ranked second in the Communist Party of China (CPC) hierarchy behind then Party General Secretary Jiang Zemin. He retained his seat on the CPC Politburo Standing Committee until 2002. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_05_WHA_100_0848 left Peng Born 20 October 1928 Chinese politician left served As The Fourth Premier of The Celebrities S Republic of China between 1987 and 1998 and The Chairman of The thing Committee of The National Celebrities S Congress China S Top Legislature Body from 1998 to 2003 for Much of The 1990s left what ranked Second in The Communist Party of China CPC hierarchy behind Then Party General Secretary Jiang Zemin he retained His Seat ON The CPC politburo thing Committee Until 2002 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_05_WHA_100_0848

李鹏：民望最低的中国总理 23.07.2019

曾经担任中国国务院总理达十年之久的李鹏于2019年7月22日去世，终年91岁。其政治生涯中最引人争议的部分无疑是1989年的六四事件。
In this image made from video, North Korean people and a guard of honor welcome a plane with Chinese President Xi Jinping onboard, on the arrival at an airport in Pyongyang, Thursday, June 20, 2019. The leaders of China and North Korea were talking in the North Korean capital Thursday, with stalled nuclear negotiations with Washington expected to be on the agenda. (CCTV via AP) |

习近平上台以来首次访问朝鲜 20.06.2019

中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

专访: 零八宪章、改革已死与刘晓波的个人代价 09.12.2018

10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
Nordkorea Besuch Xi Jinping und Kim Jong Il in 2008 (Getty Images/AFP/KCNA)

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 17.04.2018

金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
epa04237242 A picture released 03 June 2014 shows Chinese dissident Bao Tong, a retired aide to former Communist Party leader Zhao Ziyang, pictured at his Beijing home, China, 20 December 2013. Bao, 81, was the highest-ranking Communist Party official jailed following China's 1989 democracy protests, which began in Beijing's Tiananmen Square. He was expelled from the party in 1991 during his seven-year imprisonment. Zhao, who died in 2005, was purged for sympathising with the protesters and opposing the military suppression of the democracy movement. At least 200 people died in Beijing as troops used tanks and live ammunition to end the protests overnight on June 3-4, 1989. Amid a crackdown on activists ahead of the 25th anniversary of the ending of the protests, police took away Bao on Friday for an enforced 'vacation' outside Beijing, his son said. EPA/BILL SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++

专访：鲍彤评“中国是最大民主国家” 20.11.2017

中共中央委员会主办的《求是》杂志刊登题为“中国才是当今世界最大的民主国家”的文章，指“西方无权垄断民主国家的标准”。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤认为，这纯粹是文字游戏。
epa04237242 A picture released 03 June 2014 shows Chinese dissident Bao Tong, a retired aide to former Communist Party leader Zhao Ziyang, pictured at his Beijing home, China, 20 December 2013. Bao, 81, was the highest-ranking Communist Party official jailed following China's 1989 democracy protests, which began in Beijing's Tiananmen Square. He was expelled from the party in 1991 during his seven-year imprisonment. Zhao, who died in 2005, was purged for sympathising with the protesters and opposing the military suppression of the democracy movement. At least 200 people died in Beijing as troops used tanks and live ammunition to end the protests overnight on June 3-4, 1989. Amid a crackdown on activists ahead of the 25th anniversary of the ending of the protests, police took away Bao on Friday for an enforced 'vacation' outside Beijing, his son said. EPA/BILL SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++

专访：“他是为宪法说话的” 13.07.2017

诺贝尔和平奖得主刘晓波生前的好友、前中共中央总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤认为，身为中国国家主席的习近平宣称依法治国，而通过《零八宪章》推动依法治国、要求实施宪法的刘晓波却因为“颠覆政权”而被判重刑，最后死在狱中。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 30: Chinese President Xi Jinping gives a toast during the National Day reception marking the 65th anniversary of the founding of the People's Republic of China at The Great Hall Of The People on September 30, 2014 in Beijing, China. China celebrates its 65th founding anniversary on October 1, which marks the beginning of the Golden Week National Day holidays. (Photo by Feng Li/Getty Images)

核心体制，“就是一个人说了算” 28.10.2016

中共十八届六中全会闭幕后发布会议公报，首次正式提出“习核心”，引发中外舆论广泛关注。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤表示，“核心体制就是一个人说的算”，而所谓的集体领导只是虚晃一枪。
(FILES) Photo taken on October 21, 1987 shows Chinese Communist Party secretary general Zhao Ziyang (R) and Chinese paramount Communist leader Deng Xiaoping confering in Beijing during a session of the 13th party National Congress. The memoir of a top Chinese leader who was deposed over his sympathy with 1989 pro-democracy protesters has been published ahead of the anniversary of the bloody Tiananmen crackdown he tried to prevent. AFP PHOTO/John Giannini (Photo credit should read JOHN GIANNINI/AFP/Getty Images)

《赵紫阳文集》将在香港出版 19.07.2016

《赵紫阳文集》本月将由香港中文大学出版社出版。有媒体报道，该书将揭示1980年代中国改革及高层斗争的内幕。香港出版人鲍朴指出，这是首次出版中共领导人未经审查的原始文献。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA: Picture dated 09 September 1982 in Beijing of Hu Yaobang (L, 1915-89) and of Zhao Ziyang, the chief architect of China's reforms, Prime Minister and Chinese Communist Party's (CCP) general secretary. His failure to control the April - June 1989 student protests on Tiananmen Square which resulted in a military crackdown, led to his ouster in May 1989. Purged during the Cultural Revolution (1966-9), Hu Yaobang was elected Chinese Communist party leader in 1981 and dismissed in 1987 for his relaxed handling of wave of student unrest. Popularly revered as a liberal reformer, his death triggered an unprecedented wave of pro-democracy demonstration in May 1989. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

长平观察：为什么要幼稚地造假？ 23.11.2015

一份假造的《人民日报》引发网络嘲讽。时评人长平认为，中共宣传尽管愚蠢而傲慢，仍然有效地传递了信息。
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 16. Juni 1986 in Paris.

胡耀邦百年冥诞：纪念会有 评价难新？ 09.04.2015

今年是前中共总书记胡耀邦百年冥诞。有港媒透露，中共将举办纪念活动。评论人士表示，即便举行悼念，对胡耀邦的评价难有重大突破。
显示更多文章