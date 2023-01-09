赵立坚离开发言人岗位 疑夫人发声「荣辱不惊」引热议

（德国之声中文网）中国前外交部发言人赵立坚年初调任，外交部网站本周一（1月9日）公布，赵立坚担任外交部边界与海洋事务司副司长。根据外交部网站，外交部边界与海洋事务司的主要职责包括：拟订陆地、海洋边界相关外交政策，指导协调海洋对外工作；承担与邻国陆地边界划界、勘界和联合检查等管理工作等等。赵立坚履新的消息引起网民热议，讨论有人分析中国是否可能就此改变「战狼」外交政策。也不乏有人猜测调任是平调，升职还是降职。几天后，疑似其妻子的微博账号发了16字「牢记使命，不忘初心，砥砺前行，荣辱不惊」，让讨论再泛涟漪。

本周三（1月11日），疑似赵立坚妻子微博帐号「大聪和臭丫头」发文称「牢记使命，不忘初心，砥砺前行，荣辱不惊」，引起网民围观。有人猜测，这是不是暗证赵立坚受挫？之前有网民认为，这个调动说是平调，实际贬官，被「发配边疆」。

在赵立坚调任之前，去年12月，「大聪和臭丫头」在微博上的发言已引发过网民的关注和讨论，文中公开抱怨买不到防疫药品，之后发文感谢邻居分享退烧药，解决了困难。这番表态引发网民热评。有人说，妻子的种种言论对赵立坚的形象和事业带来的是负面影响。也因此有人猜测赵立坚的工作调动是受了妻子不当言论的影响。而今，微博账号发出包含「荣辱不惊」的文字，再次引发网民的讨论。有人说「只有十六个字，但不满溢于言表。」有人问道：「怎么就辱了是不是不满意组织安排。」，也有人调侃道 「年度最喜欢的情侣当属大聪和臭丫头，各种奇怪言论经常能让我偷着乐」。引起关注后，「大聪和臭丫头」删除了16字微博。

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



赵立坚1972年11月出生在河北唐山滦南县姚王庄镇一个工薪家庭，曾作为外交官派驻巴基斯坦多年。2020年初，赵立坚开始以外交部发言人的身份主持外交部例行记者会。在担任外交部发言人期间因为言语犀利，他也被称作是“战狼”外交官。本周二（1月10日），外交部发言人汪文斌主持例行记者会。路透社记者提出关于赵立坚履新的问题，问道：「赵立坚为何转任新职？这是否意味着中国改变此前政策？」根据外交部网站，汪文斌回应说，赵立坚同志根据工作需要，交流任职。中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作。同时，在事关中国主权、安全、发展利益等原则问题上，我们从不含糊，坚决维护。这是中国外交官的光荣职责和神圣使命。

（综合报道）

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