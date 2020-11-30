 赵立坚推文惹风波 澳总理:中方应感羞耻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2020

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时政风云

赵立坚推文惹风波 澳总理:中方应感羞耻

澳中关系近期进一步恶化，中国外交官在推特上发布的一张讽刺漫画，迅速引爆一场外交风波，澳洲总理更以罕有的措辞反击。中国外交部反唇相讥：阿富汗人民的命也是命。

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赵立坚推文风波:谁应该feel ashamed?

（德国之声中文网）11月30日早上，中国外交部发言人赵立坚在推特发文写道：「为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯感到震惊。我们强烈谴责这种行为，要求追究他们的责任。」这段文字他在11月27日也发布过，但这次不同的是，赵立坚还随文贴图，该图中一名身穿繫有澳洲国旗军服的男子，持刀架着一名手抱小羊的阿富汗男孩的脖子。

澳洲总理莫里森(Scott Morrison)随即主动召开记者会，谴责赵立坚发布的伪造图片「令人厌恶」，要求中方道歉及删帖。他以严厉措辞批评：「中国政府应当为此帖文感到极度羞耻，这贬低了他们在全世界的形象。」他形容此行径「完全令人髮指，无论在任何方面都没有正当性」，澳洲政府也已要求推特移除该帖文。

中国官媒环球时报总编辑胡锡进则在推特发文，指赵立坚所发的配图是一幅流行漫画。中国有媒体报导，那是中国画家「乌合麒麟」创作的讽刺漫画，「乌合麒麟」今天也在微博上声称出自其手笔。

澳洲和中国的关系近年转趋紧张，自从澳洲呼吁启动国际调查新冠病毒疫情的起源后，两国互动更为恶化。十一月初，中国列出一系列对澳洲外资、国安和人权政策的不满，声言澳洲要作出纠正才能改善双边关系。上週五（11月27日），中国宣布将对澳洲红酒开征212.1%临时反倾销关税；澳洲反批中国出于外交上的不满才作此举动。

Australische Einheiten in Afghanistan

澳国防部资料照片: 2010年澳军士兵在阿富汗乌鲁兹甘省执行任务

澳军在阿富汗罪行震惊世界

澳洲当局本月完成一项备受关注的调查，裁定一批澳洲特种部队士兵在阿富汗犯战争罪行，触犯最少39项非法杀人罪。澳洲军方在11月27日公布，13名特种部队成员将面临被革职的处分。当天，赵立坚也在推特发布同一段文字，称「为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯感到震惊」。他也批评，澳洲的调查报告暴露了西方国家推崇人权和自由的虚伪。

以往曾有传言指澳洲军人在阿富汗施以割喉之刑，但经过长达四年的调查，这些传闻并未被证实。有政府消息人士向澳洲广播公司形容，赵立坚发布的图片是「极端的外宣」，而他被允许发帖正正显示北京是蓄意挑起对澳洲的蔑视。

莫里森表示，澳洲设立了透明和具诚信的程序，调查牵涉军人的指控。他强调：「这是一个自由、民主、开放的国家会做的。」他说澳洲已经很耐心地寻求缓和澳中紧张关系，而全球各国都在看中国如何反应。「毫无疑问中国和澳洲之间存在张力，但这并不是应有的处理方法。」

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian

中国外交部发言人赵立坚已经多次在推特上发表争议言论，时常被外界称作“战狼”

中国外交部呼吁澳方向阿富汗道歉

中国外交部对此做出回应。在周一的例行记者会上，外交部发言人华春莹对有关提问说：“澳方对我同事的个人推文反应如此强烈，是想说明澳大利亚有军人冷酷杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行，反而无理了吗？阿富汗人民的命也是命，澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，并向国际社会郑重承诺，永远不再犯这种可怕的罪行。”

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周日，澳大利亚贸易部长表示，该国正在准备将中国告上世贸组织，主要原因是北京对澳产大麦征收的高额关税。随着双边关系日益紧张，北京加强对堪培拉施压。本周中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。

澳大利亚广播公司（ABC）11月20日播出一集BBC五年前制作的儿童历史戏谑剧集“糟糕历史”，其中出现扮为武则天的演员吃蟑螂等奇怪食物的画面。据澳媒报道，ABC表示收到了一些投诉，会按正常程序处理。

澳大利亚军方日前公布一份调查报告，证实澳士兵在驻扎阿富汗期间的多起事件中非法杀害数十名当地平民。阿富汗总统府周五回应称，澳总理已经许诺所有犯罪者都将被绳之以法，并表示对澳大利亚的司法体系抱有信心。

一份调查报告揭示了澳大利亚士兵在阿富汗执行任务期间的严重不轨行为，并建议对特种部队相关人员提起刑事诉讼。

对莫里森所称中国政府应该为其发言人的言论感到羞愧（feel ashamed），华春莹还说：“那么澳大利亚的军人派到阿富汗去，是不是澳大利亚政府的行为？澳大利亚有军人犯下如此残暴的罪行，澳大利亚政府是不是应该feel ashamed？是不是应该为他们的军人在阿富汗残杀无辜的平民feel ashamed？ ”

中国网络上呈现的评论，一边倒地支持赵立坚，澳大利亚“无理”。在中文社交媒体微博上，基本都是为赵立坚点赞叫好的贴文。而在赵立坚的英文发帖下的留言板上，则出现了澳洲网友与支持者之间的争论。有人为赵立坚争辩：“讲述事实不需要道歉！”，“澳大利亚应该反省自己的问题”。

也有人质问：“中国打算什么时候承认自己的恶行？中国杀害的本国国民比世界上任何一个国家都多。”

《澳大利亚金融评论》编辑Phillip Coorey在推特留言写道：“澳大利亚已经调查、认错，并会将其战争中的罪行绳之以法。而中国的反人类罪行（例如对维吾尔人）是政府授权的、被掩盖的，而且更为普遍。这是关键的区别。” 

还有网友指出，赵立坚转发的显然是用Photoshop剪贴合成的图片，质量“太糟糕”。 还有不少推友转贴了天安门“坦克人”的照片。

Phoebe Kong/叶宣/张慈(路透社、澳洲广播公司)

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