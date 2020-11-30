赵立坚推文惹风波 澳总理:中方应感羞耻

（德国之声中文网）11月30日早上，中国外交部发言人赵立坚在推特发文写道：「为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯感到震惊。我们强烈谴责这种行为，要求追究他们的责任。」这段文字他在11月27日也发布过，但这次不同的是，赵立坚还随文贴图，该图中一名身穿繫有澳洲国旗军服的男子，持刀架着一名手抱小羊的阿富汗男孩的脖子。



澳洲总理莫里森(Scott Morrison)随即主动召开记者会，谴责赵立坚发布的伪造图片「令人厌恶」，要求中方道歉及删帖。他以严厉措辞批评：「中国政府应当为此帖文感到极度羞耻，这贬低了他们在全世界的形象。」他形容此行径「完全令人髮指，无论在任何方面都没有正当性」，澳洲政府也已要求推特移除该帖文。

中国官媒环球时报总编辑胡锡进则在推特发文，指赵立坚所发的配图是一幅流行漫画。中国有媒体报导，那是中国画家「乌合麒麟」创作的讽刺漫画，「乌合麒麟」今天也在微博上声称出自其手笔。

澳洲和中国的关系近年转趋紧张，自从澳洲呼吁启动国际调查新冠病毒疫情的起源后，两国互动更为恶化。十一月初，中国列出一系列对澳洲外资、国安和人权政策的不满，声言澳洲要作出纠正才能改善双边关系。上週五（11月27日），中国宣布将对澳洲红酒开征212.1%临时反倾销关税；澳洲反批中国出于外交上的不满才作此举动。

澳国防部资料照片: 2010年澳军士兵在阿富汗乌鲁兹甘省执行任务

澳军在阿富汗罪行震惊世界

澳洲当局本月完成一项备受关注的调查，裁定一批澳洲特种部队士兵在阿富汗犯战争罪行，触犯最少39项非法杀人罪。澳洲军方在11月27日公布，13名特种部队成员将面临被革职的处分。当天，赵立坚也在推特发布同一段文字，称「为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯感到震惊」。他也批评，澳洲的调查报告暴露了西方国家推崇人权和自由的虚伪。

以往曾有传言指澳洲军人在阿富汗施以割喉之刑，但经过长达四年的调查，这些传闻并未被证实。有政府消息人士向澳洲广播公司形容，赵立坚发布的图片是「极端的外宣」，而他被允许发帖正正显示北京是蓄意挑起对澳洲的蔑视。

莫里森表示，澳洲设立了透明和具诚信的程序，调查牵涉军人的指控。他强调：「这是一个自由、民主、开放的国家会做的。」他说澳洲已经很耐心地寻求缓和澳中紧张关系，而全球各国都在看中国如何反应。「毫无疑问中国和澳洲之间存在张力，但这并不是应有的处理方法。」

中国外交部呼吁澳方向阿富汗道歉

中国外交部对此做出回应。在周一的例行记者会上，外交部发言人华春莹对有关提问说：“澳方对我同事的个人推文反应如此强烈，是想说明澳大利亚有军人冷酷杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行，反而无理了吗？阿富汗人民的命也是命，澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，并向国际社会郑重承诺，永远不再犯这种可怕的罪行。”

对莫里森所称中国政府应该为其发言人的言论感到羞愧（feel ashamed），华春莹还说：“那么澳大利亚的军人派到阿富汗去，是不是澳大利亚政府的行为？澳大利亚有军人犯下如此残暴的罪行，澳大利亚政府是不是应该feel ashamed？是不是应该为他们的军人在阿富汗残杀无辜的平民feel ashamed？ ”

中国网络上呈现的评论，一边倒地支持赵立坚，澳大利亚“无理”。在中文社交媒体微博上，基本都是为赵立坚点赞叫好的贴文。而在赵立坚的英文发帖下的留言板上，则出现了澳洲网友与支持者之间的争论。有人为赵立坚争辩：“讲述事实不需要道歉！”，“澳大利亚应该反省自己的问题”。

也有人质问：“中国打算什么时候承认自己的恶行？中国杀害的本国国民比世界上任何一个国家都多。”

《澳大利亚金融评论》编辑Phillip Coorey在推特留言写道：“澳大利亚已经调查、认错，并会将其战争中的罪行绳之以法。而中国的反人类罪行（例如对维吾尔人）是政府授权的、被掩盖的，而且更为普遍。这是关键的区别。”

还有网友指出，赵立坚转发的显然是用Photoshop剪贴合成的图片，质量“太糟糕”。 还有不少推友转贴了天安门“坦克人”的照片。

Phoebe Kong/叶宣/张慈(路透社、澳洲广播公司)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。