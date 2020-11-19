赵立坚推文引外交风波　澳总理：中方应感羞耻

（德国之声中文网）11月30日早上，中国外交部發言人赵立坚在推特發文写道：「为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯感到震惊。我们强烈谴责这种行为，要求追究他们的责任。」这段文字他在11月27日也發佈过，但这次不同的是，赵立坚还随文贴图，该图中一名身穿繫有澳洲国旗军服的男子，持刀架着一名手抱小羊的阿富汗男孩的脖子。



澳洲总理莫里森(Scott Morrison)随即主动召开记者会，谴责赵立坚發佈的伪造图片「令人厌恶」，要求中方道歉及删帖。他以严厉措辞批评：「中国政府应当为此帖文感到极度羞耻，这贬低了他们在全世界的形象。」他形容此行径「完全令人髮指，无论在任何方面都没有正当性」，澳洲政府也已要求推特移除该帖文。

中国官媒环球时报总编辑胡锡进则在推特發文，指赵立坚所發的配图是一幅流行漫画。中国有媒体报导，那是中国画家「乌合麒麟」创作的讽刺漫画，「乌合麒麟」今天也在微博上声称出自其手笔。

澳洲和中国的关係近年转趋紧张，自从澳洲呼吁启动国际调查新冠病毒疫情的起源后，两国互动更为恶化。十一月初，中国列出一系列对澳洲外资、国安和人权政策的不满，声言澳洲要作出纠正才能改善双边关係。上週五（11月27日），中国宣佈将对澳洲红酒开徵212.1%临时反倾销关税；澳洲反批中国出于外交上的不满才作此举动。

澳洲当局本月完成一项备受关注的调查，裁定一批澳洲特种部队士兵在阿富汗干犯战争罪行，触犯最少39项非法杀人罪。澳洲军方在11月27日公佈，13名特种部队成员将面临被革职的处分。当天，赵立坚也在推特發佈同一段文字，称「为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯感到震惊」。他也批评，澳洲的调查报告暴露了西方国家推崇人权和自由的虚伪。

以往曾有传言指澳洲军人在阿富汗施以割喉之刑，但经过长达四年的调查，这些传闻并未被证实。有政府消息人士向澳洲广播公司形容，赵立坚發佈的图片是「极端的外宣」，而他被允许發帖正正显示北京是蓄意挑起对澳洲的蔑视。

莫里森表示，澳洲设立了透明和具诚信的程序，调查牵涉军人的指控。他强调：「这是一个自由、民主、开放的国家会做的。」他说澳洲已经很耐心地寻求缓和澳中紧张关係，而全球各国都在看中国如何反应。「毫无疑问中国和澳洲之间存在张力，但这并不是应有的处理方法。」

Phoebe Kong/张慈(路透社、澳洲广播公司)