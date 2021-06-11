赵婷: 电影界明显存在性别歧视、种族歧视

（德国之声中文网）凭借作品《无依之地》（Nomadland）获３项奥斯卡奖的赵婷近日接受了德新社采访。被问到"电影业是否存在性别歧视和种族主义？"她回答："百分之百存在！"。这位现年39岁的华人女导演强调，"毫无疑问，在这方面，我们必须有所改进。" 她说，她本人很幸运，总能做自己想做的事而不作任何妥协。

赵婷说，"如果你在早期就妥协，或出于错误考量而做某事，那你就会引来错误的人。" 她说，她"很幸运"，在从业过程中未发生过这种事情。

赵婷执导的《无依之地》7月1日在德国上演。她的影片常以美国生活方式为题材。在接受德新社采访时，她透露："我在中国长大，当时，只看西部片。我想去美国，去英国，想成为迈克尔-杰克逊那样的人。想像麦当娜一样。"

她说，不过随着年龄渐长，她把目光更多投向了东方，意识到可从中学到很多东西。她说，她在动漫和东方文化中长大，但也喜欢西部片，"因此，对我来说，如何将两者结合起来，一直非常重要。让我们找到相似之处！" 她说，即使人们现在有时感觉两者如何不同，但"我们应记住，我们的文化有共同的起源，长期以来，彼此相互融合，相互影响"。

赵婷以 "无依之地 "写下了电影史。该片荣获三项奥斯卡奖：最佳导演奖（赵婷，成为美国历史上第二位获此殊荣的女性）、最佳影片奖、最佳女主角奖。

（德新社）

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