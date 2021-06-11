 赵婷: 电影界明显存在性别歧视、种族歧视 | 文化经纬 | DW | 24.06.2021

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赵婷: 电影界明显存在性别歧视、种族歧视

奥斯卡奖得主赵婷在接受德新社采访时指出，影界有着明显不足，“100%存在性别其实、种族歧视”。她也在采访中强调了东西方文化相互理解、寻找共同之处的重要性。

USA, Los Angeles: 93. Oscarverleihung - Chloe Zhao gewinnt den Oscar für die beste Regie

（德国之声中文网）凭借作品《无依之地》（Nomadland）获３项奥斯卡奖的赵婷近日接受了德新社采访。被问到"电影业是否存在性别歧视和种族主义？"她回答："百分之百存在！"。这位现年39岁的华人女导演强调，"毫无疑问，在这方面，我们必须有所改进。" 她说，她本人很幸运，总能做自己想做的事而不作任何妥协。

赵婷说，"如果你在早期就妥协，或出于错误考量而做某事，那你就会引来错误的人。" 她说，她"很幸运"，在从业过程中未发生过这种事情。

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《无依之地》成为第93届奥斯卡的最大赢家，导演赵婷也作为史上第一位获得最佳导演奖的亚裔女导演受到国际关注。各大媒体都将她称作“书写历史的女性”。

因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。

华裔导演赵婷创造历史，成为首位获得93届奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性，但这个光荣时刻却被她成长的故乡中国封锁。

赵婷执导的《无依之地》7月1日在德国上演。她的影片常以美国生活方式为题材。在接受德新社采访时，她透露："我在中国长大，当时，只看西部片。我想去美国，去英国，想成为迈克尔-杰克逊那样的人。想像麦当娜一样。"

她说，不过随着年龄渐长，她把目光更多投向了东方，意识到可从中学到很多东西。她说，她在动漫和东方文化中长大，但也喜欢西部片，"因此，对我来说，如何将两者结合起来，一直非常重要。让我们找到相似之处！" 她说，即使人们现在有时感觉两者如何不同，但"我们应记住，我们的文化有共同的起源，长期以来，彼此相互融合，相互影响"。

赵婷以 "无依之地 "写下了电影史。该片荣获三项奥斯卡奖：最佳导演奖（赵婷，成为美国历史上第二位获此殊荣的女性）、最佳影片奖、最佳女主角奖。

（德新社）

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