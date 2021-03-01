赵婷《无依之地》又拿重奖 有望问鼎奥斯卡

（德国之声中文网）本周伊始，赵婷“梅开四度”，不仅在一年一度的美国“评论家选择电影奖”上包揽了最佳影片和最佳导演这两个在电影奖项评选中含金量很重的大奖，还将最佳摄影和最佳改编剧本奖收入手中，奠定了这部电影本年奥斯卡金像奖的领跑地位。



评论家选择电影奖是目前北美地区的专业影评机构“广播影评人协会”颁发的奖项，由美国和加拿大的近200家电视台、电台联合宣传直播。同时也是奥斯卡和金球奖之后第三个向整个北美地区直播颁奖典礼的专业电影奖项。



虽然在国际上屡屡拿奖，但对于许多中国的电影人来说，赵婷还是一个比较陌生的概念。上海电影人林航指出：相较于与她同龄的喜剧演员贾玲转行做导演的处女作能在今年春节档获得40亿票房的现象，我认为赵的作品无疑可能是更有深度的，但如何墙外开花墙内也香，确实赵婷这类导演和作品需要去面对的问题。他表示，会“理性的看待赵婷的获奖”，因为她的获奖“未必代全方位的成功，更不能代表80后中国导演群体的成功和被国际认可。”

从'中国骄傲'变成'辱华分子'

在赵婷的家乡中国，公众对她本人获奖的消息从一开始的积极点赞转变为质疑和抵制。"北京女孩赵婷，在美国导演描述美国底层生活的电影，获金球奖后，短短几天，从'中国骄傲'变成'辱华分子'"，一位微博网友这样写道。这其中的主要原因包括中国的自媒体挖出了赵婷当年在接受美国电影媒体《Filmmaker》杂志访问时曾提到，她年少时的中国是"一个充满谎言的地方"。引起中国民众反感的还包括她在其它的采访中曾多次表示自己是美国人。



《无依之地》的制片人莫莉-阿什（Mollye Asher）没有直接回应法新社提出的相关问题，只是说感谢赵婷“用这样的心态带领我们”。“在这一个凸显联系和共鸣是我们关键需求的年份里，我们非常自豪地创造了一部电影，通过简单地倾听彼此而获得同情心。”



赵婷还向上周自杀身亡的该影片混音师斯奈德（Michael Wolf Snyder）致敬。"我们会在路上看到你，我的朋友，"赵婷引用了电影中的一句话向其道别。



《无依之地》讲述了在经济衰退时期下层贫困百姓度日维艰的故事，女主角已过不惑之年，却不得不开着货车从一地赶往另一地，打临工维持生活。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 第78届金球奖颁奖“盛会”隔空举行 近而远：喜剧演员蒂娜-菲（Tina Fey）和艾米-波勒（Amy Poehle）共同主持第78届金球奖颁奖典礼——因新冠瘟疫，俩人相距甚远：菲在纽约，波勒在洛杉矶。所有获奖者也都在客厅或酒店通过网络连线参与。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 剧情类最佳电影 由奥斯卡影后弗朗西斯-麦克多蒙德（Frances McDormand）主演的《无依之地》（Nomadland）获剧情类最佳电影奖。该片讲述的是特朗普时代美国的现代游牧民族。无意间，该作品竟成了经典电影对抗各大流媒体服务的最后堡垒。在电影院几乎全部关闭的这一年里，该片获得大量提名。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳喜剧 其中就有亚马逊出品的 《波拉特2》（Borat Subsequent Moviefilm）。英国喜剧演员萨沙-巴伦-科恩（ Sacha Baron Cohen ）二度饰演哈萨克记者波拉特，审视美国社会。除最佳喜剧奖外，科恩还因《波拉特2》斩获最佳喜剧男演员奖——正如在2007年的第一集那样。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳导演 凭借《无依之地》，赵婷获得最佳导演金球奖，并成为史上获此殊荣第二位女性。３７年前，芭芭拉-史翠珊（Barbra Streisand）曾以《燕特尔》（Yentl ）一片获得此奖。2020年。赵婷已因《无依之地》摘得威尼斯国际电影节金狮奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳编剧 不知艾美奖和奥斯卡奖得主亚伦-索金（Aaron Sorkin/图左）的玻璃柜里是否还有空间？索金凭借电影《芝加哥七君子审判》（The Trial of the Chicago 7"）获最佳编剧奖。作品讲述了1968年对反越战和平主义者的审判。喜剧演员萨沙-巴伦-科恩（Sacha Baron Cohen）在片中扮演一严肃角色，而该角色本身亦获提名。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 剧情类最佳女主角 灵魂歌手安德拉·戴（Andra Day/图中）早年被斯蒂夫·旺达（Stevie Wonder）发掘，并已凭借音乐获得两项格莱美奖提名。2017年，她翻唱了爵士传奇人物比莉·哈乐黛（Billie Holiday）的一首歌。在传记片《美国诉比莉-哈乐黛》（The United States vs. Billie Holiday）饰演这位歌手本人，自然再合适不过，终使她赢得最佳女主角奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 剧情类最佳男主角 本届剧情类最佳男主角奖颁奖上演感人至深的场面：泰勒-西蒙-莱德沃德（Taylor Simone Ledward）代表丈夫查德威克-博斯曼（Chadwick Boseman）领受该奖。去年，博斯曼因癌症去世，年仅43岁。博斯曼在爵士乐剧 《蓝调天后》（Ma Rainey's Black Bottom）饰演蓝调歌手格特鲁德-"马"-雷尼（Gertrude "Ma" Rainey）乐队的小号手莱维-格林（Levee Green）。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 音乐剧/喜剧最佳女主角 在深黑喜剧《我很在乎》（I Care a Lot）中，罗莎蒙德-派克（ Rosamund Pike ）饰演的玛拉-格雷森（Marla Grayson）是一位法院指定的监护人，她骗取富老钱财，并为此建立了一条由医生和养老院组成的关系线——直到她自己进错病房。得到总共三次提名后，派克终于获得了她的第一个金球奖-——音乐剧/喜剧最佳女主角奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳女配角 与导演类和编剧类一样，最佳女配角奖不分剧情和喜剧。因在 《毛里塔尼亚人 》中饰演律师南希·霍兰德（Nancy Hollander），朱迪·福斯特（ Jodie Foster）荣获本奖。该片改编自长年囚徒默哈默德·乌尔德·萨拉希（Mohamedou Ould Slahi）的关塔那摩日记。德国年轻明星海伦娜岑格尔（Helena Zengel ）空手而归。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳男配角 2018年，凭借《逃出绝命镇》（Get Out）的惊人成功，丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）成为一颗上升的明星。现在，凭及《犹大与黑弥赛》（Judas and the Black Messiah）中饰演民权活动家、黑豹运动人士弗雷德-汉普顿（ Fred Hampton），卡卢亚捧得最佳男配角金球奖。1969年，汉普顿在沉睡中遭警察枪杀。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳外语片 在《米纳里》（Minari）中，导演郑一朔（ Lee Isaac Chung ）讲述了上世纪80年代，一家韩国人如何在美国阿肯色州试图以农业为生的故事。尽管是美国制作，基于导演本人的童年经历的这一作品仍获金球奖最佳外语片奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳动画片 最佳动画片奖的得主是迪斯尼的《心灵奇旅》（Soul）。它讲述一音乐人灵肉分离的故事。这是动画大厂皮克斯（Pixar ）出品的第一部以非裔美国人为主角的影片。杰米-福克斯（ Jamie Foxx）为原著中的主人公爵士钢琴家乔-加德纳（Joe Gardner）配音。《心灵奇旅》也获得了最佳配乐金球奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳迷你剧 流媒体影视供应商Netflix的作品共获42项提名，自然，也的确会得到某些奖项：《后翼弃兵》（Das Damengambit），讲述了上世纪50年代雄心勃勃的贝丝·哈蒙（Beth Harmon）想成为男性占统治地位的国际象棋世界冠军，被评为最佳迷你剧。女主角安雅－泰勒·乔（Anya-Taylor Joy）获最佳女主角奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳电视连续剧 网剧《王冠》（The Crown）是获奖的保障。除最佳电视剧奖外，艾玛-柯林（Emma Corrin）还凭借饰演的戴安娜夫人（Lady Di ）获得最佳女主角奖——击败奥斯卡影后奥利维亚-科尔曼（Olivia Colman），后者在剧中饰演女王伊丽莎白二世。饰演查尔斯王子的乔什-奥康纳（ Josh O'Connor）也获得最佳男主角奖。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 最佳喜剧剧集 在2020年艾美奖颁奖典礼上，喜剧系列《富家穷路》（Schitt's Creek）曾囊括几乎所有主要奖项。现在，系列主创尤金-列维（Eugene Levy/图右）可在自己的书架上加放一个金球奖了。该剧讲述音像店大亨约翰尼-罗斯（ Johnny Rose）一家失去了全部财产，搬迁至希特溪小镇的故事。

2021年金球奖：《无依之地》大获成功 终身成就奖 金球奖每年由好莱坞的外国媒体颁发。长期来，它们一直被认为是下一届奥斯卡金像奖的热门指标——直到被金球奖忽视的《寄生虫》（Parasite）横扫2020年好莱坞。塞西尔-B-德米勒奖（Cecil B. deMille Award）由该协会颁发，以表彰电影人的终身成就。今年，该奖授予女演员、奥斯卡奖得主简-方达。 作者: Torsten Landsberg



赵婷来自亿万富翁家庭？

今年38岁的赵婷出生于北京，毕业于纽约大学电影学院，目前生活在美国洛杉矶市。她的父亲是北京首都钢铁公司前总经理赵玉吉，继母是中国著名演员宋丹丹。家庭背景也引起部分舆论质疑她此次拍摄美国最底层民众生活的诚意。有质疑的声音指出她来自自亿万富翁的家庭，而现在这部电影的主体是为生存挣扎的人们。面对这种质疑，赵婷表示相关消息是“假新闻”，自己的父亲也不是亿万富翁。



继金球奖之后，《无依之地》也是今年稍后奥斯卡奖呼声很高的影片。该片目前在少数影院放映，流媒体播放平台葫芦（Hulu）也在播放。



2015年，赵婷自编自导的处女作《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brother Taught Me）崭露头角。这是一部关注美国印第安土著人的视频，先后入围第31届圣丹斯电影节美国剧情片单元和第68届戛纳电影节导演双周单元。2017年的《骑士》（The Rider）给赵婷的电影导演生涯带来突破，荣获当年戛纳电影节导演双周单元艺术电影奖。《无依之地》在2020年的威尼斯电影节上也获得了金狮奖，是继侯孝贤、张艺谋、蔡明亮、李安、贾樟柯之后，第6位斩获金狮奖的华人导演。但在上海影人林航看来，她离“真正的中国人用中国方式向西方不谄媚地输出具有中国价值观的导演大师距离还很遥远。”



但是《无依之地》目前与奥斯卡小金人的距离却很近。美国《洛杉矶时报》报道称，这部影片已经领跑今年奥斯卡最佳导演和最佳影片奖的角逐。德意志广播电台（Deutschlandfunk）也认为《无依之地》在“评论家选择电影奖”斩获四奖后，已经成为本年度奥斯卡的热门获奖影片。奥斯卡提名名单将于3月15日公布，今年的颁奖典礼将推迟至4月25日举行。