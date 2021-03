赵婷如何短短数日从"骄傲"变“辱华”？

(德国之声中文网)"北京女孩赵婷,在美国导演描述美国底层生活的电影,获金球奖后,短短几天,从'中国骄傲'变成'辱华分子'",一位微博网友这样写道。

这里"描述美国底层生活的电影"指的是《无依之地》(Nomadland,也译为《游牧人生》)。凭借执导该片,赵婷斩获金球奖最佳导演奖,成为该奖历史上获此殊荣的首位亚裔女导演。这也是历史上第二次有女性导演获得该奖,上一次还是1984年的芭芭拉·史翠珊。

电影《无依之地》此前已经在2020年的威尼斯电影节获得金狮奖,这次在金球奖上也获得了最佳剧情类电影奖。

可以想象,这样的成绩让赵婷成功"出圈",成为当今极受关注和追捧的一位华语新锐导演。在《无依之地》获奖后,中国官媒纷纷报道"赵婷创造金球奖历史!"" 鼓舞人心!"

一些公众号称她为"中国的骄傲"、"华人导演之光",同时赵婷作为宋丹丹继女的身份也为人津津乐道。多位当红明星也在微博上对她表示了祝贺。

然而,事情随之传出变数。据法新社援引娱乐杂志《综艺》(Variety)3月5日报道,原定于4月23日在中国上映的《无依之地》疑在中国被撤档,一些电影、院线相关的APP拿掉了这部电影的上映日期。

截至发稿,中国官方针对相关传闻没有表态。此前批准该电影发行的中国艺联(全国艺术电影放映联盟),没有就可能的撤档回应法新社的问询。不过法新社在报道中指出,这些变数可能与赵婷数年前接受采访时针对中国的言论有关。

早在赵婷获奖消息传出后的3月1日,网易就刊登自媒体文章,"首位金球奖中国导演赵婷疑似采访辱华?"文中指出,赵婷2013年接受《Filmmaker》杂志访问时曾提到,她年少时的中国是"一个充满谎言的地方"。

该自媒体文章之后还提到,赵婷曾在另一个采访中"称自己是英国人"(应为"美国人",此处应为网易刊登的这篇文章翻译错误)。

赵婷2020年接受澳大利亚媒体采访时说, "如今,我的国家是美国"(The US is now my country)。

中国官媒《环球时报》英文版在3月2日刊文称,"中国人还是美籍华人?中国网民质疑金球奖获奖导演赵婷的国籍"。这篇文章写道:"一些中国网友发现了赵婷在以前接受两家外媒采访中的一些争议言论,这些内容目前已经被删除。"

在之前一天的3月1日,环球英文版刚刚刊登了一篇题为《中国的骄傲!中国网友祝贺赵婷成为首位斩获金球奖的中国导演》的文章。

3月6日,环球英文版再次发文称,因为赵婷的争议言论,在社交媒体微博上,有关《无依之地》的标签和宣传海报已经被删除,并提到豆瓣上有网民呼吁抵制赵婷的电影。

在新浪微博上,近几日出现不少针对赵婷的批评声音。有人发文称,赵婷"需要给中国观众一个解释"。更有人指责她是"阴阳人",呼吁号召抵制同为赵婷执导、计划今年11月在中国上映的漫威电影《永恒族》(Eternals)。

不过,也有网友为赵婷打抱不平,不认同这种"挖旧账翻黑历史"的做法。有网友说,"经的起批评,才能成就大国"。

用户名为"九分琦楠"的网友写道:"赵婷说过的话,曾经在心中有同样想法的中国人难道还少了?叫嚣着将她送上绞刑架之前,先挥刀自戕以示公平如何?"

