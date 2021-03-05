赵婷如何短短数日从"骄傲"变“辱华”？

（德国之声中文网）"北京女孩赵婷，在美国导演描述美国底层生活的电影，获金球奖后，短短几天，从'中国骄傲'变成'辱华分子'"，一位微博网友这样写道。
这里"描述美国底层生活的电影"指的是《无依之地》（Nomadland，也译为《游牧人生》）。凭借执导该片，赵婷斩获金球奖最佳导演奖，成为该奖历史上获此殊荣的首位亚裔女导演。这也是历史上第二次有女性导演获得该奖，上一次还是1984年的芭芭拉·史翠珊。
电影《无依之地》此前已经在2020年的威尼斯电影节获得金狮奖，这次在金球奖上也获得了最佳剧情类电影奖。
可以想象，这样的成绩让赵婷成功"出圈"，成为当今极受关注和追捧的一位华语新锐导演。在《无依之地》获奖后，中国官媒纷纷报道"赵婷创造金球奖历史！"" 鼓舞人心！"
在赵婷获奖后，她作为宋丹丹继女的身份受到关注
一些公众号称她为"中国的骄傲"、"华人导演之光"，同时赵婷作为宋丹丹继女的身份也为人津津乐道。多位当红明星也在微博上对她表示了祝贺。
然而，事情随之传出变数。据法新社援引娱乐杂志《综艺》（Variety）3月5日报道，原定于4月23日在中国上映的《无依之地》疑在中国被撤档，一些电影、院线相关的APP拿掉了这部电影的上映日期。
截至发稿，中国官方针对相关传闻没有表态。此前批准该电影发行的中国艺联（全国艺术电影放映联盟），没有就可能的撤档回应法新社的问询。不过法新社在报道中指出，这些变数可能与赵婷数年前接受采访时针对中国的言论有关。
早在赵婷获奖消息传出后的3月1日，网易就刊登自媒体文章，"首位金球奖中国导演赵婷疑似采访辱华？"文中指出，赵婷2013年接受《Filmmaker》杂志访问时曾提到，她年少时的中国是"一个充满谎言的地方"。
该自媒体文章之后还提到，赵婷曾在另一个采访中"称自己是英国人"（应为"美国人"，此处应为网易刊登的这篇文章翻译错误）。
赵婷2020年接受澳大利亚媒体采访时说， "如今，我的国家是美国"（The US is now my country）。
中国官媒《环球时报》英文版在3月2日刊文称，"中国人还是美籍华人？中国网民质疑金球奖获奖导演赵婷的国籍"。这篇文章写道："一些中国网友发现了赵婷在以前接受两家外媒采访中的一些争议言论，这些内容目前已经被删除。"
在之前一天的3月1日，环球英文版刚刚刊登了一篇题为《中国的骄傲！中国网友祝贺赵婷成为首位斩获金球奖的中国导演》的文章。
3月6日，环球英文版再次发文称，因为赵婷的争议言论，在社交媒体微博上，有关《无依之地》的标签和宣传海报已经被删除，并提到豆瓣上有网民呼吁抵制赵婷的电影。
在新浪微博上，近几日出现不少针对赵婷的批评声音。有人发文称，赵婷"需要给中国观众一个解释"。更有人指责她是"阴阳人"，呼吁号召抵制同为赵婷执导、计划今年11月在中国上映的漫威电影《永恒族》（Eternals）。
不过，也有网友为赵婷打抱不平，不认同这种"挖旧账翻黑历史"的做法。有网友说，"经的起批评，才能成就大国"。
用户名为"九分琦楠"的网友写道："赵婷说过的话，曾经在心中有同样想法的中国人难道还少了？叫嚣着将她送上绞刑架之前，先挥刀自戕以示公平如何？"
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
第78届金球奖颁奖“盛会”隔空举行
近而远：喜剧演员蒂娜-菲（Tina Fey）和艾米-波勒（Amy Poehle）共同主持第78届金球奖颁奖典礼——因新冠瘟疫，俩人相距甚远：菲在纽约，波勒在洛杉矶。所有获奖者也都在客厅或酒店通过网络连线参与。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
剧情类最佳电影
由奥斯卡影后弗朗西斯-麦克多蒙德（Frances McDormand）主演的《无依之地》（Nomadland）获剧情类最佳电影奖。该片讲述的是特朗普时代美国的现代游牧民族。无意间，该作品竟成了经典电影对抗各大流媒体服务的最后堡垒。在电影院几乎全部关闭的这一年里，该片获得大量提名。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳喜剧
其中就有亚马逊出品的 《波拉特2》（Borat Subsequent Moviefilm）。英国喜剧演员萨沙-巴伦-科恩（ Sacha Baron Cohen ）二度饰演哈萨克记者波拉特，审视美国社会。除最佳喜剧奖外，科恩还因《波拉特2》斩获最佳喜剧男演员奖——正如在2007年的第一集那样。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳导演
凭借《无依之地》，赵婷获得最佳导演金球奖，并成为史上获此殊荣第二位女性。３７年前，芭芭拉-史翠珊（Barbra Streisand）曾以《燕特尔》（Yentl ）一片获得此奖。2020年。赵婷已因《无依之地》摘得威尼斯国际电影节金狮奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳编剧
不知艾美奖和奥斯卡奖得主亚伦-索金（Aaron Sorkin/图左）的玻璃柜里是否还有空间？索金凭借电影《芝加哥七君子审判》（The Trial of the Chicago 7"）获最佳编剧奖。作品讲述了1968年对反越战和平主义者的审判。喜剧演员萨沙-巴伦-科恩（Sacha Baron Cohen）在片中扮演一严肃角色，而该角色本身亦获提名。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
剧情类最佳女主角
灵魂歌手安德拉·戴（Andra Day/图中）早年被斯蒂夫·旺达（Stevie Wonder）发掘，并已凭借音乐获得两项格莱美奖提名。2017年，她翻唱了爵士传奇人物比莉·哈乐黛（Billie Holiday）的一首歌。在传记片《美国诉比莉-哈乐黛》（The United States vs. Billie Holiday）饰演这位歌手本人，自然再合适不过，终使她赢得最佳女主角奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
剧情类最佳男主角
本届剧情类最佳男主角奖颁奖上演感人至深的场面：泰勒-西蒙-莱德沃德（Taylor Simone Ledward）代表丈夫查德威克-博斯曼（Chadwick Boseman）领受该奖。去年，博斯曼因癌症去世，年仅43岁。博斯曼在爵士乐剧 《蓝调天后》（Ma Rainey's Black Bottom）饰演蓝调歌手格特鲁德-"马"-雷尼（Gertrude "Ma" Rainey）乐队的小号手莱维-格林（Levee Green）。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
音乐剧/喜剧最佳女主角
在深黑喜剧《我很在乎》（I Care a Lot）中，罗莎蒙德-派克（ Rosamund Pike ）饰演的玛拉-格雷森（Marla Grayson）是一位法院指定的监护人，她骗取富老钱财，并为此建立了一条由医生和养老院组成的关系线——直到她自己进错病房。得到总共三次提名后，派克终于获得了她的第一个金球奖-——音乐剧/喜剧最佳女主角奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳女配角
与导演类和编剧类一样，最佳女配角奖不分剧情和喜剧。因在 《毛里塔尼亚人 》中饰演律师南希·霍兰德（Nancy Hollander），朱迪·福斯特（ Jodie Foster）荣获本奖。该片改编自长年囚徒默哈默德·乌尔德·萨拉希（Mohamedou Ould Slahi）的关塔那摩日记。德国年轻明星海伦娜岑格尔（Helena Zengel ）空手而归。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳男配角
2018年，凭借《逃出绝命镇》（Get Out）的惊人成功，丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）成为一颗上升的明星。现在，凭及《犹大与黑弥赛》（Judas and the Black Messiah）中饰演民权活动家、黑豹运动人士弗雷德-汉普顿（ Fred Hampton），卡卢亚捧得最佳男配角金球奖。1969年，汉普顿在沉睡中遭警察枪杀。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳外语片
在《米纳里》（Minari）中，导演郑一朔（ Lee Isaac Chung ）讲述了上世纪80年代，一家韩国人如何在美国阿肯色州试图以农业为生的故事。尽管是美国制作，基于导演本人的童年经历的这一作品仍获金球奖最佳外语片奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳动画片
最佳动画片奖的得主是迪斯尼的《心灵奇旅》（Soul）。它讲述一音乐人灵肉分离的故事。这是动画大厂皮克斯（Pixar ）出品的第一部以非裔美国人为主角的影片。杰米-福克斯（ Jamie Foxx）为原著中的主人公爵士钢琴家乔-加德纳（Joe Gardner）配音。《心灵奇旅》也获得了最佳配乐金球奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳迷你剧
流媒体影视供应商Netflix的作品共获42项提名，自然，也的确会得到某些奖项：《后翼弃兵》（Das Damengambit），讲述了上世纪50年代雄心勃勃的贝丝·哈蒙（Beth Harmon）想成为男性占统治地位的国际象棋世界冠军，被评为最佳迷你剧。女主角安雅－泰勒·乔（Anya-Taylor Joy）获最佳女主角奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳电视连续剧
网剧《王冠》（The Crown）是获奖的保障。除最佳电视剧奖外，艾玛-柯林（Emma Corrin）还凭借饰演的戴安娜夫人（Lady Di ）获得最佳女主角奖——击败奥斯卡影后奥利维亚-科尔曼（Olivia Colman），后者在剧中饰演女王伊丽莎白二世。饰演查尔斯王子的乔什-奥康纳（ Josh O'Connor）也获得最佳男主角奖。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
最佳喜剧剧集
在2020年艾美奖颁奖典礼上，喜剧系列《富家穷路》（Schitt's Creek）曾囊括几乎所有主要奖项。现在，系列主创尤金-列维（Eugene Levy/图右）可在自己的书架上加放一个金球奖了。该剧讲述音像店大亨约翰尼-罗斯（ Johnny Rose）一家失去了全部财产，搬迁至希特溪小镇的故事。
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2021年金球奖：《无依之地》大获成功
终身成就奖
金球奖每年由好莱坞的外国媒体颁发。长期来，它们一直被认为是下一届奥斯卡金像奖的热门指标——直到被金球奖忽视的《寄生虫》（Parasite）横扫2020年好莱坞。塞西尔-B-德米勒奖（Cecil B. deMille Award）由该协会颁发，以表彰电影人的终身成就。今年，该奖授予女演员、奥斯卡奖得主简-方达。
作者: Torsten Landsberg