 赵婷以《无依之地》书写金球奖历史 | 文化经纬 | DW | 01.03.2021

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赵婷以《无依之地》书写金球奖历史

赵婷执导的《无依之地》不仅获得今年度金球奖的最佳影片奖，她本人更是夺得最佳导演奖，成为该奖历史上获此殊荣的首位亚裔女导演。

USA Verleihung Golden Globe 2021

赵婷获奖后发表感言:" 同情关怀可以打破我们之间的所有障碍"

（德国之声中文网）华裔导演赵婷(Chloe Zhao)在美国时间2月28日晚间举行的美国金球奖（Golden Globes）颁奖典礼上，凭借电影《无依之地》（Nomadland），夺下最佳剧情导演奖，成为首位获得此奖的亚裔女性。此前，芭芭拉・史翠珊（Barbra Streisand）是金球奖历史上唯一一名获奖的女导演，自1984年至今，只有5名女导演被提名。

此外，《无依之地》还摘下最佳剧情奖。最佳剧情奖也被称作最佳影片奖，属于所有奖项中含金量最高的。

发表获奖感言时，赵婷说，“我特别要感谢那些与我们分享他们故事的流浪者。” 她说，“同情关怀可以打破我们之间的所有障碍。它是心与心的撞击，你的痛苦就是我的痛苦，和融了再分享给我们。”  她说，“这就是我喜爱拍电影讲故事的原因，因为它给了我们机会，可以同时欢笑和痛哭，它给了我们相互了解和有更多同情关怀的机会。”“我感谢让它成为可能的每一个人”。

她说，“相信在我之前已有很多人完全有理由得到同样的认可。如果这意味着，有更多像我这样的人可以实现自己的梦想，做愿做的事，我非常高兴。“

《无依之地》讲述了在经济衰退时期下层贫困百姓度日维艰的故事，女主角已过不惑之年，却不得不开着货车从一地赶往另一地，以临时工维持生活。

金球奖今年的颁奖仪式因疫情关系改在线上举行。除导演奖外，赵婷以《无依之地》还被提名金球奖最佳编剧奖，但最终该奖让Aaron Sorkin摘取。

USA Verleihung Golden Globe 2021

今年金球奖颁奖仪式改在线上举行

一个中国女孩，讲述美国故事

今年38岁的赵婷出生于北京，毕业于纽约大学电影学院，目前生活在美国洛杉矶市。继金球奖之后，《无依之地》也是今年稍后奥斯卡奖呼声很高的影片。该片目前在少数影院放映，流媒体播放平台葫芦（Hulu）也在播放。

2015年，赵婷自编自导的处女作《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brother Taught Me）崭露头角。这是一部关注美国印第安土著人的影片，先后入围第31届圣丹斯电影节美国剧情片单元和第68届戛纳电影节导演双周单元。2017年的《骑士》（The Rider）给赵婷的电影导演生涯带来突破，荣获当年戛纳电影节导演双周单元艺术电影奖。

USA Los Angeles | Chloe Zhao, Regisseurin & Drehbuchautorin

赵婷3部作品:《哥哥教我唱的歌》、《骑士》和《无依之地》

《无依之地》于去年9月在威尼斯电影节上大放异彩，赵婷与两度奥斯卡最佳女演员得主麦克多蒙德(Frances McDormand)合作，夺得主竞赛单元“金狮奖”，成为该奖历史上首位获此殊荣的华人女导演。

赵婷获金球奖后，她的继母、也是中国知名演员的宋丹丹在社交媒体转发了该条新闻并这样写道：

“一个不懂英文的中国女孩，16岁才出国求学，选择了一条我们从不看好但也只能尊重的道路。今天，在人家的主场拼人家的强项，取得了这样的认可，创造了这样的记录，你是我们家的传奇。相信你的故事也会激励无数中国的孩子们。”

 

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