赵乐际访平壤 赞中朝关系“谱写新篇章”

（德国之声中文网）朝鲜官媒周六（4月13日）报道，中国和朝鲜举行了高层会晤，强调两国关系“谱写新篇章”。

在中朝建交75周年之际，中共排名第三位的高层官员、中共中央政治局常委赵乐际访问了拥有核武器的朝鲜。

中国是朝鲜最重要的经济援助国和外交盟友，在联合国安理会上与俄罗斯一道阻挠美国推动的对金正恩政权实施更严厉制裁的努力，过去数年中，平壤方面不断加码武器试射行动。

朝鲜官方通讯社朝中社报道说，赵乐际和朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海周五在平壤出席了“朝中友好年”的开幕式活动。

据朝中社报道，赵乐际在讲话中说，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中共“坚定不移的战略方针”。

他说，“中方愿同朝方一道，贯彻落实好两党两国最高领导人重要共识”，“与时俱进取得更大发展，共同谱写中朝友好新的篇章”。

朝中社称，崔龙海表示，两国关系“在两国领导人的英明领导下提升到新的战略高度”。

法新社的录像显示，在东平壤大剧院，崔龙海和赵乐际坐在一起，观看了同期赴朝的中国艺术团同朝方艺术团共同举行的文艺演出。

夹道欢迎中国代表团的朝鲜民众

一些表演者身着色彩鲜艳的朝鲜和中国传统服装。活动的最后时刻突出了两国国旗的巨幅图像，并配以“友谊万古长青”等字样。

赵乐际在中国高层官员中排名第三，仅次于国家主席习近平和国务院总理李强。

习近平和金正恩上一次会晤是在疫情爆发前的2019年。赵乐际和崔海龙在平壤举行了此后数年来的两国之间的最高级别会晤。

韩国当地媒体本周报道称，赵乐际此行的目的可能包括计划金正恩对北京的下一次访问。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年3月：北京 2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年4月：板门店 2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年5月：大连 2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：新加坡 2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 美朝首次峰会 美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：北京 在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年1月：北京 相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年2月：河内 2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年4月：符拉迪沃斯托克 2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年6月：三八线上的“快闪会” 2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。



朝鲜对韩国的强硬言论与和北京的友好关系形成了鲜明对比。

今年，金正恩宣布韩国是“最敌对国家”，关闭了致力于统一和外展的机构，并威胁对“哪怕是0.001毫米”朝鲜领土的侵犯行为发动战争。

中国官方通讯社新华社周五称，赵乐际和崔龙海“就国际地区形势及朝鲜半岛局势交换了意见”。赵乐际表示，“中方愿同朝方密切立法机构往来与合作”。

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（法新社）

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