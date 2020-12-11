赴英逃亡潮 BNO港人：寧做有自由的二等公民

300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？
（德国之声中文网）香港745万人口，约300万人拥有英国国民（海外）护照（British National (Overseas) passport, BNO）资格，这批港人及其受养人可在明年1月31日起申请移居英国，期间可就学丶就业，住满5年可获永久居留权，再住满一年後可入籍成为公民。
美联移民顾问周三（12月16日）公布的统计显示，港人心仪移民英国的比例较今年初激增五成，至84%。英国内政部估计，在极端情况下，BNO签证开放後首年最多有50万BNO港人及其受养人赴英，5年後高达百万人。
打算移民英国的港人遍及不同年龄丶阶层和背景，德国之声访问三位BNO港人，有的已经到达英国，有的整装待发，有的正在筹备。
「胆粗粗(大胆)移民，很多人问我怕不怕？我很怕，但我的决心比恐惧更大！」28岁香港人Nigel隔着长途电话说。她和31岁的丈夫Eric都持有BNO，未待英国政府明年1月31日正式开放申请BNO签证，已先用过渡性准许证LOTR（Leave Outside the Rules）入境，10月初抵英，上月在诺丁汉（Nottingham）租了房子，并从香港接回宠物犬「一家团聚」。
此前，两人从没到过英国，在当地也没有亲友，离乡背井全因香港局势急剧恶化。「在英国也许是二等公民，但起码有法律和人权保障，社会是自由的。在香港，现在中共要清洗旧香港人，再过几年你会被视为三等丶四等公民。」
Eric本身在电子用品维修公司任职，数月前开始在网上寻找英国工作机会，9月份获聘为手机维修员，两夫妇随即在一个月内办好文件丶订机票丶收拾行李，还没好好道别香港就上飞机了。他们坦言走得很急：「再拖下去怕中国耍手段，不承认BNO甚至不让人随意出境，所以可以走就尽快走。」
有别於其他西方国家，BNO港人移民英国门槛相对低，不需要投资，也可以即时在当地就业。Nigel在香港是瑜伽导师，收入不稳，与丈夫的月入加起来仅4万多港元，他们只带着30万港元就出发。Nigel笑言，穷反而是移民优势，「我们在香港都是艰苦过日子的人，楼又买不到，要放弃的入息又不多，这样走得洒脱」。
两口子2018年结婚，早有共识若待在香港就不生孩子，免得下一代受苦。如今顺利抵英，他们说开始有生儿育女的打算，「现在感觉安定了，有心情计划将来，可以在英国成家」。
除了年轻人，香港不少中产家庭也整装待发，而且是“三军未动、粮草先行”，先将大量资金汇出。
37岁的Summer（化名）早在去年「反送中」运动期间开设离岸户口，把几百万港元资产调走，以便随时逃亡。到今年英方宣布开放BNO入籍计划，她立即决定赴英，定好在圣诞节後带同6岁的女儿定居伯明翰（Birmingham）。
她说身边约有10个家庭已经或即将移民，目的地几乎都是英国。她将与其中一个家庭同行，对方本来希望在港过完年丶明年2月才动身，但Summer断然拒绝。「我等不到了，一日还没走一日都不放心，你不知道中国会不会施压，令英国政府突然关上这扇门。」
从事文字工作的Summer读新闻系出身，今年7月1日《国安法》生效後，香港公民社会被噤声，新闻自由遭受前所未有的冲击，都让她深感不安。「那个对比太大了，你一出生就拥有的权利可以突然消失，然後要开始自我审查丶提防别人举报你。」
压垮骆驼的最後一根稻草，是关乎下一代，除了担心香港课程「大陆化」丶忧女儿被洗脑之外，她也有作为家长的挣扎。「有一次女儿在公众场合问我什麽是游行丶什麽是光复香港，我立即叫她别再说，这些话只能在家里讲，那一刻我觉得很悲哀，我居然要审查自己的女儿！我的矛盾是，如果我教她成为正直丶有良知丶敢言的人，她可能会犯法，如果我要保护她，她就要学做双面人——两者我都不能接受。」
BNO港人的子女可免费入读英国的公立学校，Summer说等一家人在伯明翰安定下来，就会帮女儿报名入学。至於她自己，她表示未知就业前景，但并不担心，自言能放下身段，「收银丶扫街也愿做」。
到了英国，她希望继续为香港人发声，会参与当地相关组织，并用自己擅长的文字或拍片技巧出一分力。她表示，前立法会议员许智峯流亡给她很大啓发，「他很聪明，三代同堂一起走，因为中共最喜欢用家人来威胁和控制你，现在他最亲的人都一起走了，就可以在海外无後顾之忧地继续做他要做的事。」
虽然BNO签证申请手续简单，但一时间离开香港也不是轻易的事，不少港人正积极筹备，希望未来一两年动身。「英国疫情严重，经济很差，未必很快找到工作，如果去起码要有一年生活费才安全。」现年27岁丶任职公关的Victoria（化名）说。
她和从事编辑工作的男友正努力储钱，计划两年後赴英。除了财务准备，她也在港报读硕士课程学习电脑程式，为日後转行做准备。「我查过英国就业市场很渴求电脑人才，那就按着需求装备自吧。」
从零开始的心理包袱不轻，Victoria坦言若非香港弄得如斯田地也不会走。「这不算是移民，而是逃难。本来在香港好端端的，我要舍弃喜欢的事业，在这里累积的人脉和经验，以及所有家人朋友。可以选择的话，谁会离开？」
自从去年「反送中」运动，她认为香港人已经别无选择。「原来香港警察和大陆公安没差别，有女记者眼睛被射爆，警方可以随意攻入大学校园，太多超乎想象的事情。接着《国安法》把香港变成大陆，光复香港不能说，在Facebook留言也要很谨慎，否则半夜有警察上门抓你......做顺民就不会有事，但你头上永远有一把刀。」
而按照Victoria的说法，香港「赤化」不光是政治层面，也影响到年轻人事业发展前景。 「《国安法》後外资撤走，越来越多中资，他们当然优先聘用和提拔大陆人，香港人向上流的机会只会越来越小。」
她和男友去年开始计划移民，当时想过去台湾或新加坡，但两地门槛都很高，及至英国开放BNO签证才有一綫曙光。
Victoria大学时曾到英国利兹（Leeds）交换，男友也曾在英国度过工作假期（working holiday），两人都熟悉当地制度和文化，有信心能适应。Victoria直言：「这是一扇逃生门，既然大门打开了就试试看吧，反正香港已成这样，我们可能很快变成犹太人。」
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