赴英逃亡潮 BNO港人：寧做有自由的二等公民

（德国之声中文网）香港745万人口，约300万人拥有英国国民（海外）护照（British National (Overseas) passport, BNO）资格，这批港人及其受养人可在明年1月31日起申请移居英国，期间可就学丶就业，住满5年可获永久居留权，再住满一年後可入籍成为公民。

美联移民顾问周三（12月16日）公布的统计显示，港人心仪移民英国的比例较今年初激增五成，至84%。英国内政部估计，在极端情况下，BNO签证开放後首年最多有50万BNO港人及其受养人赴英，5年後高达百万人。

打算移民英国的港人遍及不同年龄丶阶层和背景，德国之声访问三位BNO港人，有的已经到达英国，有的整装待发，有的正在筹备。

已赴英新婚夫妇：怕晚一点走不了

「胆粗粗(大胆)移民，很多人问我怕不怕？我很怕，但我的决心比恐惧更大！」28岁香港人Nigel隔着长途电话说。她和31岁的丈夫Eric都持有BNO，未待英国政府明年1月31日正式开放申请BNO签证，已先用过渡性准许证LOTR（Leave Outside the Rules）入境，10月初抵英，上月在诺丁汉（Nottingham）租了房子，并从香港接回宠物犬「一家团聚」。

此前，两人从没到过英国，在当地也没有亲友，离乡背井全因香港局势急剧恶化。「在英国也许是二等公民，但起码有法律和人权保障，社会是自由的。在香港，现在中共要清洗旧香港人，再过几年你会被视为三等丶四等公民。」

Eric本身在电子用品维修公司任职，数月前开始在网上寻找英国工作机会，9月份获聘为手机维修员，两夫妇随即在一个月内办好文件丶订机票丶收拾行李，还没好好道别香港就上飞机了。他们坦言走得很急：「再拖下去怕中国耍手段，不承认BNO甚至不让人随意出境，所以可以走就尽快走。」

有别於其他西方国家，BNO港人移民英国门槛相对低，不需要投资，也可以即时在当地就业。Nigel在香港是瑜伽导师，收入不稳，与丈夫的月入加起来仅4万多港元，他们只带着30万港元就出发。Nigel笑言，穷反而是移民优势，「我们在香港都是艰苦过日子的人，楼又买不到，要放弃的入息又不多，这样走得洒脱」。

两口子2018年结婚，早有共识若待在香港就不生孩子，免得下一代受苦。如今顺利抵英，他们说开始有生儿育女的打算，「现在感觉安定了，有心情计划将来，可以在英国成家」。

将起行中产家庭：不想女儿做双面人

除了年轻人，香港不少中产家庭也整装待发，而且是“三军未动、粮草先行”，先将大量资金汇出。

37岁的Summer（化名）早在去年「反送中」运动期间开设离岸户口，把几百万港元资产调走，以便随时逃亡。到今年英方宣布开放BNO入籍计划，她立即决定赴英，定好在圣诞节後带同6岁的女儿定居伯明翰（Birmingham）。

她说身边约有10个家庭已经或即将移民，目的地几乎都是英国。她将与其中一个家庭同行，对方本来希望在港过完年丶明年2月才动身，但Summer断然拒绝。「我等不到了，一日还没走一日都不放心，你不知道中国会不会施压，令英国政府突然关上这扇门。」

从事文字工作的Summer读新闻系出身，今年7月1日《国安法》生效後，香港公民社会被噤声，新闻自由遭受前所未有的冲击，都让她深感不安。「那个对比太大了，你一出生就拥有的权利可以突然消失，然後要开始自我审查丶提防别人举报你。」

压垮骆驼的最後一根稻草，是关乎下一代，除了担心香港课程「大陆化」丶忧女儿被洗脑之外，她也有作为家长的挣扎。「有一次女儿在公众场合问我什麽是游行丶什麽是光复香港，我立即叫她别再说，这些话只能在家里讲，那一刻我觉得很悲哀，我居然要审查自己的女儿！我的矛盾是，如果我教她成为正直丶有良知丶敢言的人，她可能会犯法，如果我要保护她，她就要学做双面人——两者我都不能接受。」

BNO港人的子女可免费入读英国的公立学校，Summer说等一家人在伯明翰安定下来，就会帮女儿报名入学。至於她自己，她表示未知就业前景，但并不担心，自言能放下身段，「收银丶扫街也愿做」。

到了英国，她希望继续为香港人发声，会参与当地相关组织，并用自己擅长的文字或拍片技巧出一分力。她表示，前立法会议员许智峯流亡给她很大啓发，「他很聪明，三代同堂一起走，因为中共最喜欢用家人来威胁和控制你，现在他最亲的人都一起走了，就可以在海外无後顾之忧地继续做他要做的事。」

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



90後情侣：储钱两年後动身

虽然BNO签证申请手续简单，但一时间离开香港也不是轻易的事，不少港人正积极筹备，希望未来一两年动身。「英国疫情严重，经济很差，未必很快找到工作，如果去起码要有一年生活费才安全。」现年27岁丶任职公关的Victoria（化名）说。

她和从事编辑工作的男友正努力储钱，计划两年後赴英。除了财务准备，她也在港报读硕士课程学习电脑程式，为日後转行做准备。「我查过英国就业市场很渴求电脑人才，那就按着需求装备自吧。」

从零开始的心理包袱不轻，Victoria坦言若非香港弄得如斯田地也不会走。「这不算是移民，而是逃难。本来在香港好端端的，我要舍弃喜欢的事业，在这里累积的人脉和经验，以及所有家人朋友。可以选择的话，谁会离开？」

自从去年「反送中」运动，她认为香港人已经别无选择。「原来香港警察和大陆公安没差别，有女记者眼睛被射爆，警方可以随意攻入大学校园，太多超乎想象的事情。接着《国安法》把香港变成大陆，光复香港不能说，在Facebook留言也要很谨慎，否则半夜有警察上门抓你......做顺民就不会有事，但你头上永远有一把刀。」

而按照Victoria的说法，香港「赤化」不光是政治层面，也影响到年轻人事业发展前景。 「《国安法》後外资撤走，越来越多中资，他们当然优先聘用和提拔大陆人，香港人向上流的机会只会越来越小。」

她和男友去年开始计划移民，当时想过去台湾或新加坡，但两地门槛都很高，及至英国开放BNO签证才有一綫曙光。

Victoria大学时曾到英国利兹（Leeds）交换，男友也曾在英国度过工作假期（working holiday），两人都熟悉当地制度和文化，有信心能适应。Victoria直言：「这是一扇逃生门，既然大门打开了就试试看吧，反正香港已成这样，我们可能很快变成犹太人。」

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