赴美留学难 中国留学生另觅目的国

（德国之声中文网）据法新社报道，中国民营教育机构新东方的一份调查称，随着中国学生对赴美留学的签证问题更为担忧，英国、澳大利亚、加拿大受到更大的青睐。此外，中国、韩国以及工程学是强项的欧洲国家如德国、斯堪的纳维亚国家，也有更多的中国学生申请留学。

据报道，约36万在美中国留学生中，超过三分之一就读于所谓"STEM"领域，即科学、技术、工程和数学。不过，据美国移民及海关执法局的数据，今年3月，在美中国留学生人数同比减少2%，这是自2009年以来的首次下降。

洛杉矶的中国留学生

中国留学生占美国国际学生的近三分之一。据美国国际教育工作者协会（NAFSA）统计，去年，中国留学生为美国经济贡献了130亿美元，这一数字包括学费和生活费。

法新社报道称，包括耶鲁、哈佛在内的美国顶尖大学抱怨贸易战影响到大学的招生。

麻省理工学院校长莱夫（Rafael Reif）6月25日发表公开信，称学生感到"单单因为其中国人的种族身份而受到不公平的审查和怀疑"。

美国国务院则称，这是由于在美期间受到外国情报部门拉拢的学生人数增加的缘故。

美国总统特朗普上周在G20峰会期间试图打消中国学生的担忧。他表示，中国学生会受到"与其他人一样"的对待。特朗普表示，美国有关部门正在寻找途径，通过所谓"聪慧人的豁免" （smart person's waiver）让优秀毕业生更容易留下来，获得绿卡。

苗子/乐然（法新社）