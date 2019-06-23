赴美留学难 中国留学生另觅目的国

一项调查显示，中国学生对赴美留学的签证问题担忧，因而更多转向其他英语国家以及包括德国在内的工程专业较强的欧洲国家。
（德国之声中文网）据法新社报道，中国民营教育机构新东方的一份调查称，随着中国学生对赴美留学的签证问题更为担忧，英国、澳大利亚、加拿大受到更大的青睐。此外，中国、韩国以及工程学是强项的欧洲国家如德国、斯堪的纳维亚国家，也有更多的中国学生申请留学。
据报道，约36万在美中国留学生中，超过三分之一就读于所谓"STEM"领域，即科学、技术、工程和数学。不过，据美国移民及海关执法局的数据，今年3月，在美中国留学生人数同比减少2%，这是自2009年以来的首次下降。
中国留学生占美国国际学生的近三分之一。据美国国际教育工作者协会（NAFSA）统计，去年，中国留学生为美国经济贡献了130亿美元，这一数字包括学费和生活费。
法新社报道称，包括耶鲁、哈佛在内的美国顶尖大学抱怨贸易战影响到大学的招生。
麻省理工学院校长莱夫（Rafael Reif）6月25日发表公开信，称学生感到"单单因为其中国人的种族身份而受到不公平的审查和怀疑"。
美国国务院则称，这是由于在美期间受到外国情报部门拉拢的学生人数增加的缘故。
美国总统特朗普上周在G20峰会期间试图打消中国学生的担忧。他表示，中国学生会受到"与其他人一样"的对待。特朗普表示，美国有关部门正在寻找途径，通过所谓"聪慧人的豁免" （smart person's waiver）让优秀毕业生更容易留下来，获得绿卡。
苗子/乐然（法新社）