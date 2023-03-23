赴立院演說 危地馬拉總統直稱「台灣共和國」

在洪都拉斯與台灣斷交之後，危地馬拉成為台灣僅存的中美洲邦交國之一。危地馬拉總統賈馬特25日在台灣立法院重申支持台灣主權。據路透社報導，他以西班牙語演說時是以「台灣共和國」稱呼台灣。他還說了什麼？
（德國之聲中文網）危地馬拉總統賈馬特（Alejandro Giammattei）24日率團訪台，25日至台灣立法院發表演說，重申該國人民與政府對台灣「堅若磐石的情誼」。這是台灣暌違13年再次有他國元首至議場發表談話。
根據路透社25日報導，在稍早的總統府歡迎儀式上，賈馬特以西班牙語致詞時，兩次稱呼台灣為「台灣共和國」（Republic of Taiwan），而非台灣的官方名稱「中華民國」（Republic of China），並在稍後的立法院演說中沿用了此說法。現場的中文翻譯並未譯出「台灣共和國」，皆以「中華民國台灣」稱呼。
台灣立法院長游錫堃稱危地馬拉是與台灣「肝膽相照的老朋友」。他指出，危地馬拉與台灣自1930年代建交至今，是台灣在中美洲最重要的友邦之一，兩國共享民主自由的價值。
賈馬特兩次強調：「這世界上再沒有比老朋友更堅定的情誼了。」2019年，他以總統參選人身份訪台時就曾說，危地馬拉與台灣將會是「長期的合作夥伴」。
賈馬特接著呼籲國際社會及自由世界：「我們應致力於要求對於中華民國（台灣）主權及領土完整的尊重。終結此地區及世界其他地區的敵對和戰爭。」他稱這些問題都是「威權主義、野心和拒絕以對話解決分歧」所導致的結果。
他重申，危地馬拉維持其一貫立場，「支持承認中華民國為一個獨立國家」，並對外國侵略表達「堅決反對」。他說，當其他國家「隨著局勢轉向」或「將利益置於友誼之上」的時候，危地馬拉都「依然堅定不移」。演說最後，賈馬特以此作結：「台灣萬歲，自由、民主以及獨立的台灣。」
此次賈馬特政府訪團成員包括危地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。
路透社24日報導，危地馬拉經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）在台北的一場投資說明會上說，雙方沒有債務問題，因此他們不會要求台灣送錢，也不會像洪都拉斯一樣欠債，而是會尋求與台灣展開長期投資與貿易。
羅薩雷斯表示，希望能與台灣發展更平衡的貿易關係，因為危地馬拉目前與台灣是貿易逆差。他說：「我們正在招攬更多台灣企業前往危地馬拉投資，擴展兩國合作。雙方一直以來維持很好的盟邦關係。」
賈馬特此次訪台，台灣官方以高官、軍禮儀式隆重歡迎，台灣外交部長吳釗燮也親自前往接機，與賈馬特於國賓門內擁抱、場面融洽；台灣總統蔡英文以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對其訪台表達最高禮遇及重視；此外，鑑於賈馬特因罹患多發性硬化症需拄著拐杖行走，台灣更破例讓其座車直接開到議場門口，以減少賈馬特行走及爬梯的次數。
賈馬特訪台的行程包含會晤蔡英文、接受台灣副總統賴清德款宴、接見危國留學生、參訪科技公司，以及出席「危地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動等等，進一步提升台危雙邊經貿投資關係。
針對危地馬拉總統訪台一事，中國外交部發言人毛寧24日引用危地馬拉的「有識之士」說法，主張「世界上絕大部分國家都承認台灣地區是中國的一部分，危地馬拉與中國沒有外交關係是不合理的」。毛寧並未指明這些人士是誰。她還稱：「承認一個中國原則、發展對華關係符合危地馬拉根本利益和人民心聲。」
4月初，在賈馬特此次訪台前3週，蔡英文才出訪危地馬拉，作為為期10天的「民主夥伴共榮之旅」其中一站。
自洪都拉斯今年3月轉向與中國建交以來，危地馬拉與貝里斯已成為台灣在中美洲地區僅存的邦交國，也是台灣目前在國際上僅有的13個邦交國之一。在洪都拉斯之前，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜等中南美洲國家皆先後與台灣斷交。
台灣與巴拉圭65年的外交關係也岌岌可危。巴拉圭即將於4月30日舉行總統大選，反對黨的候選人艾里格雷（ Efrain Alegre）曾向路透社表示，如果他勝選，就會終止跟台灣的外交關係，改與中國建交。
在巴拉圭，來自農業遊說團體的影響力與壓力持續增加，可能使該國投向中國，進一步向中國開放其大豆、牛肉產品的外銷。
台灣淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威接受DW採訪時說，巴拉圭多年來一直希望進入中國市場，但因為未與中國建交、未簽定相關農貿檢疫協定，無法農產品出口至中國。
面對巴拉圭可能與台灣斷交的狀況，台灣外交部發言人劉永健18日表示，無論誰當選，台灣都「有信心」能與新政府合作。據台灣中央社報導，劉永健強調台灣不會進行「金錢外交」，且「兩國關係也不應淪為叫牌喊價的層次」。
相較之下，留學台灣的巴拉圭學生並不那麼樂觀。在台灣攻讀博士第3年的帕布羅（Pablo Orue Ucedo）告訴DW，他很不希望因為雙方斷交，導致他在台灣付出的心血白費。就讀台灣-巴拉圭科技大學的索爾（Sol Barrail）向DW表示：「身為學生，我們真的非常擔心，我們不知道未來到底會怎樣，只能看洪都拉斯的前車之鑑。」
台灣一般民眾則對此較為無感。有民眾接受DW採訪時說，斷交與否對生活實質影響不大，也有人認為台灣有了美國等大國「挺台灣」之後，「小國斷交哪有什麼要緊」。
對此，淡江大學學者宮國威認為，台灣人不該如此麻痺：「台灣說我們是主權獨立的國家，今天沒有人承認你的時候，那你就是講給自己聽而已。」
（綜合報導，葉家均對此文亦有貢獻）
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