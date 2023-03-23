赴立院演說 危地馬拉總統直稱「台灣共和國」

（德國之聲中文網）危地馬拉總統賈馬特（Alejandro Giammattei）24日率團訪台，25日至台灣立法院發表演說，重申該國人民與政府對台灣「堅若磐石的情誼」。這是台灣暌違13年再次有他國元首至議場發表談話。

根據路透社25日報導，在稍早的總統府歡迎儀式上，賈馬特以西班牙語致詞時，兩次稱呼台灣為「台灣共和國」（Republic of Taiwan），而非台灣的官方名稱「中華民國」（Republic of China），並在稍後的立法院演說中沿用了此說法。

台灣立法院長游錫堃稱危地馬拉是與台灣「肝膽相照的老朋友」。他指出，危地馬拉與台灣自1930年代建交至今，是台灣在中美洲最重要的友邦之一，兩國共享民主自由的價值。

據現場的中文翻譯，賈馬特兩次強調：「這世界上再沒有比老朋友更堅定的情誼了。」2019年，他以總統參選人身份訪台時就曾說，危地馬拉與台灣將會是「長期的合作夥伴」。

賈馬特接著呼籲國際社會及自由世界：「我們應致力於要求對於中華民國（台灣）主權及領土完整的尊重。終結此地區及世界其他地區的敵對和戰爭。」他稱這些問題都是「威權主義、野心和拒絕以對話解決分歧」所導致的結果。

他重申，危地馬拉維持其一貫立場，「支持承認中華民國為一個獨立國家」，並對外國侵略表達「堅決反對」。他說，當其他國家「隨著局勢轉向」或「將利益置於友誼之上」的時候，危地馬拉都「依然堅定不移」。演說最後，賈馬特以此作結：「台灣萬歲，自由、民主以及獨立的台灣。」

危地馬拉：我方不像洪都拉斯欠債

此次賈馬特政府訪團成員包括危地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

路透社24日報導，危地馬拉經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）在台北的一場投資說明會上說，雙方沒有債務問題，因此他們不會要求台灣送錢，也不會像洪都拉斯一樣欠債，而是會尋求與台灣展開長期投資與貿易。

羅薩雷斯表示，希望能與台灣發展更平衡的貿易關係，因為危地馬拉目前與台灣是貿易逆差。他說：「我們正在招攬更多台灣企業前往危地馬拉投資，擴展兩國合作。雙方一直以來維持很好的盟邦關係。」

台灣高規格接待

賈馬特此次訪台，台灣官方以高官、軍禮儀式隆重歡迎，台灣外交部長吳釗燮也親自前往接機，與賈馬特於國賓門內擁抱、場面融洽；台灣總統蔡英文也將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對其訪台表達最高禮遇及重視；此外，鑑於賈馬特因罹患多發性硬化症需拄著拐杖行走，台方更將破例讓其座車直接開到議場門口，以減少賈馬特行走及爬梯的次數。

賈馬特訪台期間將會晤蔡英文，並接受台灣副總統賴清德款宴、接見危國留學生、參訪科技公司，以及出席「危地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台危雙邊經貿投資關係。

針對危地馬拉總統訪台一事，中國外交部發言人毛寧24日引用危地馬拉的「有識之士」說法，主張「世界上絕大部分國家都承認台灣地區是中國的一部分，危地馬拉與中國沒有外交關係是不合理的」。毛寧並未指明這些人士是誰。她還稱：「承認一個中國原則、發展對華關係符合危地馬拉根本利益和人民心聲。」

台灣少數的中美洲邦交國

4月初，在賈馬特此次訪台前3週，蔡英文才出訪危地馬拉，作為為期10天的「民主夥伴共榮之旅」其中一站。

自洪都拉斯今年3月轉向與中國建交以來，危地馬拉與貝里斯已成為台灣在中美洲地區僅存的邦交國，也是台灣目前在國際上僅有的13個邦交國之一。在洪都拉斯之前，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜等中南美洲國家皆先後與台灣斷交。

台灣與巴拉圭65年的外交關係也岌岌可危。巴拉圭即將於4月30日舉行總統大選，反對黨的候選人艾里格雷（ Efrain Alegre）曾向路透社表示，如果他勝選，就會終止跟台灣的外交關係，改與中國建交。

在巴拉圭，來自農業遊說團體的影響力與壓力持續增加，可能使該國投向中國，進一步向中國開放其大豆、牛肉產品的外銷。

台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」

台灣淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威接受DW採訪時說，巴拉圭多年來一直希望進入中國市場，但因為未與中國建交、未簽定相關農貿檢疫協定，無法農產品出口至中國。

面對巴拉圭可能與台灣斷交的狀況，台灣外交部發言人劉永健18日表示，無論誰當選，台灣都「有信心」能與新政府合作。據台灣中央社報導，劉永健強調台灣不會進行「金錢外交」，且「兩國關係也不應淪為叫牌喊價的層次」。

相較之下，留學台灣的巴拉圭學生並不那麼樂觀。在台灣攻讀博士第3年的帕布羅（Pablo Orue Ucedo）告訴DW，他很不希望因為雙方斷交，導致他在台灣付出的心血白費。就讀台灣-巴拉圭科技大學的索爾（Sol Barrail）向DW表示：「身為學生，我們真的非常擔心，我們不知道未來到底會怎樣，只能看洪都拉斯的前車之鑑。」

台灣一般民眾則對此較為無感。有民眾接受DW採訪時說，斷交與否對生活實質影響不大，也有人認為台灣有了美國等大國「挺台灣」之後，「小國斷交哪有什麼要緊」。

對此，淡江大學學者宮國威認為，台灣人不該如此麻痺：「台灣說我們是主權獨立的國家，今天沒有人承認你的時候，那你就是講給自己聽而已。」

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（綜合報導，葉家均對此文亦有貢獻）

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