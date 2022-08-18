赴澳军演 德国空军亮相印太地区

（德国之声中文网）在8700米高空，施尼特格（Gordon Schnitger）准将把宽约40厘米宽的金属浮锚对准空中加油机软管末端，为他硕长的欧洲战机加油。机身下面，是蔚蓝海水和几个孤独沙岛。

软管在风中摇摆，在每小时860公里时速下，他成功地在驾驶舱旁伸出受油管，对接上浮锚开口，10分钟时间里从德国空军A330加油机油箱中吸入近4吨燃油，然后，断开连接，与其4四架战机一起，重新进入航线，直飞澳大利亚北部的达尔文。德国空军在印度-太平洋地区的首次历史性部署中的第10次加油行动由此成功完成。

一周前的星期一（8月15日）下午，6架欧洲战机从多瑙河畔诺伊堡（Neuburg）升空，飞往澳大利亚，参加预定在那里举行的多国军事演习--"快速太平洋2022"（Rapid Pacific 2022）。

经20小时飞行，周二，首架战机比计划提前顺利降落在阿布扎比之后的第二个中转站--新加坡的帕亚利巴尔（Paya Lebar）空军基地。

施尼特格驾驶欧洲战机赴澳大利亚参加演习

虽有故障，使命成功

不过，使命距离完美完成还差一点：偏偏是为此次使命特意精心喷上伙伴国澳大利亚、日本和韩国国旗图案的那架欧洲战机在阿布扎比首次中途着陆后发生液压故障。因此，最终，不是所有6架，而是5架战机飞抵新加坡。

周五，5架欧洲战机在深橙色夕阳下降落在澳大利亚达尔文空军基地，那架牵头战机在维修后才延迟飞抵。不过，空军总司令格哈茨（Ingo Gerhartz）中将仍相当满意。他指出，该型战机系统非常复杂，有可能发生技术故障，对此，人们早有精神准备。他说，有5架安然抵达，已超过他的预期。他称，该飞行中队不仅完好应对了12800公里的这一长距离的挑战，而且也完好应对了不寻常天气条件的挑战。他指出，战机不得不经由印度绕飞，以规避多个热带雷暴。他称，亦为获得这一新经验，空军此次在亚洲而不是在欧洲参演。

因故障维修迟到的德国战机

"展示了高度的随时参战能力"

不过，人们不仅要问：自家门口战事方酣，此时，德国空军去世界另一头何干？空军总监格哈茨说，经由参与 "快速太平洋"联合演习，德国空军展示了其 "高度的随时参战能力"。他指出，目前，德国在北约东部边界扮演主导角色，经常飞越波罗的海三国、波兰和罗马尼亚；与此同时，也可在印太地区展示其 "战略部署能力"。这位中将表示："对我们来说，没有非此即彼，而是兼而有之。"

"快速太平洋 "为一庞大项目：约250名德军官兵参与在达尔文举行的为期数周的 "黢黑 "（Pitch Black）空中演习和 "卡卡杜 "（Kakadu）海上演习，参与国数量共有17个。澳大利亚、新西兰、日本和韩国是北约在南太平洋地区的合作伙伴。

除6架欧洲战机之外，德军还派出4架A400M运输机和3架A330加油机。51个集装箱装载约100吨欧洲战机备件和其它材料从德国以海运及空运方式送至澳大利亚。几周前，澳大利亚 "生物安全局 "两名工作人员抵诺伊堡，检查货物中是否有不允许入境澳大利亚的动物和植物材料。负责项目后勤保障的一名26岁中校衔女军官告知，为此，德方不得不对某些集装箱内部作清理，比如清除里面的蜗牛，"非常费时"。

后勤军官Lisa W：必须清理集装箱内的蜗牛

强化德国在印太地区的存在

多国澳大利亚联合军演已有多年历史，德国是首次参加。这里面有技术原因：德国空军最近获得新的空中加油机，可装载、输出更多燃油，从而使长途飞行成为可能。但更多的是政治原因：德国政府2020年9月出台的旨在加强德国在东亚和大洋洲的存在的"印太准则"。德国护卫舰 "巴伐利亚 "号今年和去年的访问为此拉开了帷幕。

保持这一存在的一大背景是，德国的繁荣取决于该地区的和平。90%的全球贸易经由海路实现，其中大部分通过印度洋-太平洋。损害海上运输线，从而损害涉及欧洲的供应链，将给德国的供应带来严重后果。中国对几乎整个南中国海提出主权声索，因而构成威胁。

就在最近，世界刚目睹和平局面何其脆弱，不仅在东欧，而且在印太地区：作为对美国政界要人佩洛西访问台湾的回应，中国军队在台湾周边海域接连数天发射导弹，以示军力。因此， "快速太平洋 "的一个目标也肯定是：同该地区伙伴一起对中国构成制衡。当然，空军总监格哈茨中将否认这一点。他说，德军在亚洲亮相不是一 "反华"信号，而是 "支持我们在该地区的价值观伙伴"。来自诺伊堡的欧洲战机中队的施尼特格准将也表示，台湾和中国的关系不是军人们考虑的问题，"我们演练的是一个虚构场景。我们都只是演习参与者"。

来自17个国家的飞行员在达尔文

不过，为避免与中国之间发生任何意外对抗，德国战机远远绕开台湾海峡飞行，而且，都不挂载武器，只在国际航线上移动。

澳大利亚：欢迎德军

周一，空军演习"黢黑"启动。此次演习将包括2500名官兵和100架飞机。各国军队将在联合演习中相互交流、学习，比较无线电信息和飞行程序，并练习如何保护不使加油机受敌方攻击，或如何提供空中安全保护，将人质解救至机舱内。格哈茨的澳大利亚同行阿尔索普（Tim Alsop）将军表示，印太地区欢迎德国军人。他说："德国空军来这里，我们兴奋至极。"

澳大利亚之后，德军还将与新加坡空军携手演练，并在之后分别访问日本和韩国机场。那里暂未安排联合演习。与中国一起演习似乎也是遥不可及的事情。其实，中国曾参加过卡卡杜演习。主办方未回答有关中国今年是否被邀请这一提问。

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