赴海外抗疫 古巴医生何以愿冒生命危险

（德国之声中文网）古巴，晚上9时，到处响起掌声。就像在众多遭受大瘟疫重创的国家一样，人们向战斗在抗击Covid-19新冠病毒前线的医护人员们表达敬意。然而，古巴医护人员们不仅承受着被病毒传染的危险，而且，医院破败、工资低下。

数十年来，古巴医疗卫生体系被官方宣传机器吹到了天上，并由此在国际上几乎成了一个神话。全民免费医疗服务被吹嘘为革命的最大成就之一，并仍被许多人视为榜样。然而，古巴人对医院条件恶劣的不满在增加：从床上用品到饮食，所有的东西病人都须自备。

应付危机高手

眼下，古巴卫生体系也受到了考验：新冠病毒在全国传播。根据官方提供的数字，已有186人被确诊感染，6人已经死亡。由于古巴医生受过如何应对不测情况以及如何利用有限资源的训练，现在，他们拥有特别有用的本事：他们当中有很多人是应对危机高手。

资源有限却能干大事的这种能力是古巴医生们的一大强项。过去几天，他们飞赴新冠病毒疫情肆虐的多个国家。该国卫生部称，已有40多个国家提出申请，希望得到古巴医护人员的帮助。毋庸置疑，这当然是这些国家的一个明智决定，因为，它们将在情况紧急时得到有经验的大夫。

然而，古巴政府和申请国之间的协议所附的规定也值得人们关注：根据这些规定，古巴医生们会在奴隶般的条件下工作，而当事国所付的薪资中只有很小部分成为医生们自己的收入。古巴大夫们冒着风险勤勉工作，但最大的受惠者乃是政府。对一医疗使命的收入绝大部分去了哪里，哈瓦那政府并不透明。

虽然官方宣称，这笔钱将用于改善国家卫生设施和服务，但并无相关证据。因此，这笔钱既可能用于拯救人的生命，也可能用以维持国家镇压机器。

飞往意大利之前的古巴医生

意识形态高层建筑

还有，医生们还得接受，自己的工作被意识形态化：只消看一眼古巴大夫们在出发前站在菲德尔·卡斯特罗画像旁所拍的照片，就能明白，他们被古巴政府用作了宣传工具。哈瓦那当局要从大瘟疫中捞取意识形态上的好处，并传播这样的观点：威权式规定虽限制自由，却能拯救生命。

不过，随着其中一名医生决定不再返回祖国，官方的宣传窘相毕露，"国家英雄"立马成了"逃兵"。谁若在使命结束后不返国，谁就8年不得入境看望家人。此外，当事人无权拿到在海外所挣的钱，所有的钱均只能汇入古巴的银行帐号。

得到国内得不到的商品

很多人不禁会问，那他们为啥还要参与这样的有生命危险、挣钱极少的使命呢？除助人这一动机外，还有更多的原因：在如此艰难的日常生活中，逃离这个监狱式的岛屿犹如一次自由的呼吸。身在海外，虽进入了一个紧急境遇中，却能得到国内无法得到到服务和商品，从而可把商品带回国，改善自己的和家人的生活境况。

若干年前，我遇到过一名瘟疫学专家和大学教授，她曾参与在委内瑞拉的医助使命，原因是，只有这样，才能挣到翻新自家住宅屋顶的钱。我还听说了一名神经外科大夫和一名肾脏病学专家的故事。 这位外科大夫做脑颅手术，却没吃早餐，因为，他的薪水还不够买一杯牛奶；那名肾脏病专家请求病人给他买一块甜点，以能让自己全天坚持下来。

生活贫困

虽说医疗人员的月收入在古巴国内属于最高的，却只相当于70美元。而在这个国家，一升植物油售价约2.5美元；在国有商店，一升牛奶售价超过1.5美元。在古巴，医生们实际上生活在贫困之中。

所有这些，以及其它更多的因素促使他们作出决定，登上飞机，在古巴以外的地方提供医疗服务，--即使因此会冒生命危险，并知道政府会拿走他们收入的绝大部分。

为这些了不起的人鼓掌

他们这么做，也是因为他们热爱自己的职业，因为他们和这个地球上的所有医生一样，是了不起的人，而不是因为他们认可某种意识形态，或因为他们属于某个政党。医生们是当代的英雄，而这绝不是不是因为官方宣传有此说法。

今晚9点一到，我会在阳台上为他们热情鼓掌。这是对他们的工作的感谢，但绝不是对强使他们贫穷、履行政治责任的那个制度的欢呼。