赴台立法院演说 捷克议长：与台湾同舟共济

捷克众议院议长艾达莫娃率领超过150人的代表团访问台湾，27日与台湾总统蔡英文会晤后，于週二（28日）赴台湾立法院演说，发表挺台言论。她说了什麽？
（德国之声中文网）捷克众议院议长艾达莫娃（Markéta Pekarová Adamová）上週六（3月25日）率领超过150人的代表团抵达台湾，访问行程为期5天。週二（28日），她在台湾立法院发表演说，直言捷克与台湾同在。
艾达莫娃表示，捷克与台湾的故事交织在一起，台捷皆经历过威权统治的历史，发展民主自由是彼此的责任。演说最后她说道：「我们现在与你们同在，也将继续和你们同在，在任何情况下，与你们同舟共济，因为你们和我们同在，所以我们也和你们同在。」
艾达莫娃还获台湾立法院长游锡堃颁赠国会一等荣誉奖章及证书。游锡堃强调，「在这个威权体制扩张，国际民主版图缩小的时刻」，提倡自由民主更显重要，而捷克此次率团来台，是台捷「相互守护的表徵」。
据台湾中央社报导，艾达莫娃为第一位在台湾立法院演说的非邦交国女性国会议长。此前，路透社曾指出，继洪都拉斯宣佈与台湾断交，并与北京建立正式邦交关係，捷克代表团访台是洪都拉斯「弃台投中」之后对台湾外交的一大鼓舞。
台湾总统蔡英文曾于週一（27日）会晤艾达莫娃时表示，艾达莫娃在强大压力下，依然率团来访，“再次展现对台湾强劲支持，这也是台湾与捷克关系进展的重要里程碑”。
蔡英文说：“台湾与捷克都历经过威权统治，深知民主得来不易，在坚持民主自由道路上，更能够成为彼此坚定伙伴。”
艾达莫娃回应说，捷克对台政策是长期稳定的，共享普世价值原则，其中，最重要的是自由、民主、人权，这可以确保对抗其他外来的压力。
她还表示，捷克的目标则是成为台湾在欧洲最好的朋友。
同日，台湾副总统陈建仁也与艾达莫娃会晤，表示台北与布拉格将于今年夏天展开直航，以促进双方人民观光、商务等方面的交流互动。
捷克众议院议长艾达莫娃访台期间还出席了第18届台捷经济合作会议。台湾经济部长王美花表示，洪都拉斯宣布与台湾断交和捷克众议院代表团访台是截然不同的两件事，但是捷克代表团的访问尤为重要。
她说：“捷克代表团的访问表明台湾是民主联盟的一部分。”
今年1月底，捷克新当选总统帕维尔与台湾总统蔡英文进行了约15分钟的电话通话。北京方面表示强烈抗议。
此后帕维尔在接受德国之声采访时说：“台湾和捷克之间的关系相当深厚，台湾对我们有大量经济上的投资；我们有贸易和文化关系，因此我们没有任何理由应该减少或不谈这些关系，这是一个事实，这并不意味我们对中国的外交政策原则有任何改变。同时，作为一个主权国家，我们可以与任何人保持关系，而这并不伤及我们与其他国家的关系。”
（综合报导）
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捷克派出30年来规模最大、级别最高的代表团访问台湾，引人关注。在目前的大环境下，此举更显得格外“大胆”。捷克学术界有专家认为，捷克与中国不管是在政治还是经济层面上的合作都很有限，而中国可以进行反制的空间也很小。