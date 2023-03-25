赴台立法院演说 捷克议长：与台湾同舟共济

（德国之声中文网）捷克众议院议长艾达莫娃（Markéta Pekarová Adamová）上週六（3月25日）率领超过150人的代表团抵达台湾，访问行程为期5天。週二（28日），她在台湾立法院发表演说，直言捷克与台湾同在。

艾达莫娃表示，捷克与台湾的故事交织在一起，台捷皆经历过威权统治的历史，发展民主自由是彼此的责任。演说最后她说道：「我们现在与你们同在，也将继续和你们同在，在任何情况下，与你们同舟共济，因为你们和我们同在，所以我们也和你们同在。」

艾达莫娃还获台湾立法院长游锡堃颁赠国会一等荣誉奖章及证书。游锡堃强调，「在这个威权体制扩张，国际民主版图缩小的时刻」，提倡自由民主更显重要，而捷克此次率团来台，是台捷「相互守护的表徵」。

据台湾中央社报导，艾达莫娃为第一位在台湾立法院演说的非邦交国女性国会议长。此前，路透社曾指出，继洪都拉斯宣佈与台湾断交，并与北京建立正式邦交关係，捷克代表团访台是洪都拉斯「弃台投中」之后对台湾外交的一大鼓舞。

台湾总统蔡英文曾于週一（27日）会晤艾达莫娃时表示，艾达莫娃在强大压力下，依然率团来访，“再次展现对台湾强劲支持，这也是台湾与捷克关系进展的重要里程碑”。

蔡英文说：“台湾与捷克都历经过威权统治，深知民主得来不易，在坚持民主自由道路上，更能够成为彼此坚定伙伴。”

艾达莫娃回应说，捷克对台政策是长期稳定的，共享普世价值原则，其中，最重要的是自由、民主、人权，这可以确保对抗其他外来的压力。

她还表示，捷克的目标则是成为台湾在欧洲最好的朋友。

同日，台湾副总统陈建仁也与艾达莫娃会晤，表示台北与布拉格将于今年夏天展开直航，以促进双方人民观光、商务等方面的交流互动。

捷克众议院议长艾达莫娃访台期间还出席了第18届台捷经济合作会议。台湾经济部长王美花表示，洪都拉斯宣布与台湾断交和捷克众议院代表团访台是截然不同的两件事，但是捷克代表团的访问尤为重要。

她说：“捷克代表团的访问表明台湾是民主联盟的一部分。”

捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話

今年1月底，捷克新当选总统帕维尔与台湾总统蔡英文进行了约15分钟的电话通话。北京方面表示强烈抗议。

此后帕维尔在接受德国之声采访时说：“台湾和捷克之间的关系相当深厚，台湾对我们有大量经济上的投资；我们有贸易和文化关系，因此我们没有任何理由应该减少或不谈这些关系，这是一个事实，这并不意味我们对中国的外交政策原则有任何改变。同时，作为一个主权国家，我们可以与任何人保持关系，而这并不伤及我们与其他国家的关系。”



台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（综合报导）

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