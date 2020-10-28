赴华需“双阴性证明” 华人：彻底断了回国念头

（德国之声中文网）中国驻德国、美国、法国、英国和意大利等多个国家的大使馆网站陆续发布紧急通知，要求搭乘航班赴华人员在登机前48小时内在当地检测机构完成核酸和血清IgM抗体各一次采样、检测，向当地中国使领馆绿色申请并获得健康码或健康状况声明书。通知还要求从使馆所在国出发、经第三国中转乘机的赴华人员，须在中转国进行第二次核酸检测和血清IgM抗体检测，并设有检测时间限制。

根据中国驻德国大使馆周五（10月30日）发布的消息，上述措施将于2020年11月6日起生效，之前凭法兰克福机场、汉堡机场Centogene检测中心核酸检测纸质报告登机做法自11月6日起中止。通知还强调，考虑到很多中转机场不具备检测条件，自11月6日起，中国驻德国使领馆原则上不再受理经第三国中转赴华乘客的健康码或健康状况声明书申请。由此该使馆建议，自德国赴华人员在德国检测后乘坐直航航班赴华。

该使馆另外建议德国以外乘客避免来德国转机。理由之一是当前德国法兰克福机场检测点不具备抗体检测条件，法兰克福市内检测机构出具报告所需时间较长，有时需要数日，转机人员按时获得检测报告无法保证。

心灰意冷

然而，通知中所描述的法兰克福的情况也是德国存在的普遍现象，这让不少在德华人彻底断了短中期回国的念头。身在科隆的白女士（化名）向德国之声表示，原来每年暑假都会带孩子回国，今年因为疫情没有成行，原本盼着圣诞元旦假期回去，现在看来也没戏了，家里的老人们很想孩子，自己也很难过。

正在慕尼黑读大学的小刘（化名）也向记者坦言：“新的规定就是在告诉我们这些在国外的人千万别回来，哎，我也死心了，不用每天盯着机票看了。”

类似的无奈与灰心在各大华人论坛和相关文章下的评论里随处可见。和小刘一样直接将新规解读为“变相劝退”的网民不在少数。一名微博用户写道：“唉，太寒心了，留学生同样是中国人为什么要被如此对待？欧洲一些小国家根本没有直飞的航班，如果加上第三中转国的双阴性证明，基本等于告诉你不要回国！”

最为失望的是那些已经花高价买好近期回国机票的华人，紧急通知对于他们犹如当头一棒，除了疯狂搜寻和咨询当地检测机构、考虑退票，似乎别无他法。自称在德国求学的微博用户“普通肉夹馍”记录道：“我看着微信里一个个海外防疫群建起来，大家互相发实时消息帮定了近期回国机票的同学朋友想办法，蹭蹭涨起来的机票，还有网上的‘民意基础’……是，不管政策什么样，总有人可以回去，你也不知道回去的人付出了怎样的代价。但此时的我感觉自己，不说什么是真中国人还是假中国人，就连个屁我也不是……”

爱国不易



想说“爱国”不容易

除了海外华人的不满与绝望，相关评论里也充斥着表示理解和支持的声音。就此，一名推特用户发问道：“不懂国内人叫好双阴性的在想什么——等国政府能这么轻易地抛弃自己在海外的公民，美其名曰‘牺牲一小部分人，成全更多人’，下一次也可以非常轻易地抛弃在国内的各位，你怎么能保证你就不是下一个被牺牲的呢？”

起初自嘲“中国人打上半场，外国人打下半场，我们打满全场”的海外华人还曾希望“不要打加时赛”，但是现在事与愿违，回国之路变得遥遥无期。对于中国那些耳熟能详的宣传口号，一名微信用户如此比喻道：“祖国的大门永远向你敞开，就是换了把锁，钥匙还买不到”。另有用户吐槽说：“那本可以把你从世界任何地方接回家的护照，好像暗淡了一些”。

更有人认为，新的政策将有助于“国外敌对势力策反华人”，有人则回应说，策反不至于，但这个国真的爱不起来了。海外中文社区“留园网”上的一名用户就最新规定写道：“真觉得挺没意思的，还是安心在所在国发展吧，生根开花，发枝散叶，毕竟家人孩子都在这里。这里也没人跟你讲什么‘家国情话’，要求什么‘奉献牺牲’，和国家的关系就是明码实价，你遵纪守法，按时交税，该你的福利好处就一分不少，不然你还可以去打官司要说法。”

在争论声中，也有人冷静提议：“国内提高防疫门槛可以理解，回国民众要检测要隔离也都照办；反过来看，实施了这么严格的防疫政策，是不是也该考虑考虑增加航班降低票价的便民措施？”

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