赴华外国人数减少 中国出台商贸签证新规

（德国之声中文网）8月3日，中国公安部发布26项便民措施，其中也有针对外籍商贸人员来华签证事宜的规定。其中写道：对来华商务洽谈、商贸交流、安装维修、参展参会、投资创业等的外国人，来不及在境外办理来华签证的，可凭企业邀请函件和证明材料申请办理口岸签证入境。

中国国家移民管理局外国人管理司副司长贾同斌表示，这将"进一步促进跨境商贸人员往来，便利外籍高管、客商等人员顺畅高效来华开展贸易合作、考察洽谈等商务活动，有助于国内企业抢时机、抓订单、拓展国际市场、在新一轮产业革命中抢占先机，更好地保障国际人员要素流通、保持产业链供应链安全稳定"。

上海统计局：上半年入境外国人不及2019年四分之一

中国今年3月宣布恢复审发各类外国人签证。不过，根据上海统计局的数字，今年1-6月，经由上海入境或由其它口岸入境后前往上海的外国人及港澳台人士为124.15万人，不及2019年同期的三分之一。其中，外国人为75.62万人，不及2019年同期的四分之一。单从六月来看，入境外国人数不及2019年的四成。这一人数既包括旅游、探亲、访友，也包括从事经济活动、参加会议、考察的人员。

今年1月，中国新冠疫情出现感染高峰期间，德国外交部曾发出非警告性质的建议，称中国卫生系统不堪重负，紧急医疗情况的护理也受到影响，不鼓励到中国进行非必要的旅行。

从德中航班情况来看，据中国民航网7月2日报道，德国汉莎航空公司称，在中国的夏季航班量增加到逾40班，达到疫情前水平的近50%。

第一季度全国旅行社入境旅游接待人次仅5.2万

中国文旅部目前仅有今年第一季度的旅行社统计数据，其中，全国旅行社入境旅游接待仅5.2万人次。相比较而言，2019年，这一数字为368.51万人次。

《华尔街日报》评述说，前往中国的海外游客和商务人士减少，意味着外国人亲眼目睹中国情况和与当地人交流的机会减少，而这是缓解地缘政治紧张局势的一个重要因素。游客减少也可能导致对华投资减少。

美国国务院6月30日发布旅行警告，建议美国公民重新考虑前往中国的旅行，原因是中国存在对本国法律（包括出境禁令）的任意执行和错误拘留的风险。

《华尔街日报》5月一篇报道还指出，中美之间的航班仍然有限，且价格相对昂贵。报道称，去年俄罗斯入侵乌克兰后，包括美国各航空公司在内的多国航空公司停止使用经过俄罗斯上空的飞行路线，导致旅行航程和耗时增加，燃料成本上升。而中国航空公司仍飞越俄罗斯空域。

美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中在他7月19日的一篇博文中表示，他近日前往中国的旅行共耗时约30个小时。曾在新冠疫情期间接受包括中国在内国际媒体采访的这位学者同时提醒，在中国新冠疫情仍未消失，作为外国访客最好做好防护准备。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。