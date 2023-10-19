 赴北京签自贸协定 塞尔维亚总统冷落欧盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2023

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时政风云

赴北京签自贸协定 塞尔维亚总统冷落欧盟

塞尔维亚总统武契奇到北京出席“一带一路”峰会受到关注。而欧洲舆论更注意到，为此他缺席了本周在阿尔巴尼亚举行的巴尔干国家与欧盟的一次重要峰会。

塞尔维亚总统武契奇和中国领导人习近平在北京

塞尔维亚总统武契奇和中国领导人习近平在北京

（德国之声中文网）塞尔维亚总统武契奇本周二（10月17日）与中国领导人习近平签署了中塞自由贸易协定。武契奇在社交媒体发帖称赞与中国的自贸协定将为两国关系开启新的前景，他说，"我们在所有领域都取得了进展"。

数据显示，2022年中国是塞尔维亚仅次于德国的第二大外贸伙伴，两国间贸易额达到60.5亿美元。去年塞尔维亚约三分之一的外国投资来自中国，金额近15亿美元。

在塞尔维亚及其巴尔干邻国，中国在"一带一路"框架下在基础设施建设方面十分活跃。目前在建的项目包括连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路以及塞国境内多条高速公路。习近平在会见武契奇时表示，塞尔维亚是中国的"铁杆朋友"。

塞尔维亚是与中国签订自贸协定的第四个欧洲国家，另外三个是瑞士、冰岛和格鲁吉亚。

中塞自贸协定的细节内容尚未公布。武契奇表示，塞尔维亚的水果、蜂蜜和葡萄酒生产商将从中获益。他还希望该协定能在2024年五六月间生效。

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不过作为申请加入欧盟的国家，最迟到获得正式成员国地位，塞尔维亚就必须放弃与第三国单独签订的自贸协议。塞尔维亚于2014年与欧盟开启入盟谈判程序，迄今已将近十年，但进展有限。

本周一在阿尔巴尼亚首都地拉那举行的西巴尔干六国与欧盟的峰会旨在加速这一进程。除塞尔维亚和阿尔巴尼亚，等待加入欧盟的还有波黑、科索沃、北马其顿和黑山。

与会的德国总理肖尔茨表示："对我来说很明显，在同意这些国家加入欧盟20年后，必须尽快付诸实施。"但他同时呼吁西巴尔干国家，为入盟作好自身的功课，包括加大彼此之间的合作。

欧盟委员会主席冯德莱恩重申了她旨在推动西巴尔干国家经济发展的"增长计划"。其内容包括同欧盟内部市场加强联系，例如在关税、电子支付和电子商务领域。她还宣布，欧盟拟推出一个金额60亿欧元的投资一揽子计划，鼓励有关国家进行必要的改革。按照欧盟理事会主席米歇尔提出的时间表，至2030年，西巴尔干六国有望正式加入欧盟。

德国总理肖尔茨、阿尔巴尼亚总理拉马和欧盟委员会主席冯德莱恩

德国总理肖尔茨、阿尔巴尼亚总理拉马和欧盟委员会主席冯德莱恩在欧盟-西巴尔干国家峰会上

上周末，来自塞尔维亚的十多个非政府组织联合发表声明，呼吁欧盟及其成员国和其他西方伙伴放弃"与专制领导人作令人质疑的交易的政策"，尤其是在塞尔维亚，应该支持公民社会的努力，让今年12月该国即将举行的选举"自由和公平"。

 

（德新社、路透社）

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