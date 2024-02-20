赴中投資比例創新低 台商怎麼看？

（德國之聲中文網）據台灣官方數據，台商2023年對中國的投資金額和比例，再度創下新低。對此，有台商表示，如今台商的投資首選已經從中國轉向東南亞地區。不過有學者認為，儘管台商在製造業方面的投資下滑，對中國服務業的投資仍在持續增加。

台商對中投資創新低

台灣陸委會週日（2月18日）公布統計數據，顯示2023年台商赴中國的投資金額，創下歷史新低紀錄。近年來，台商布局全球、分散風險的成效顯著，中國大陸（不含港澳）的投資金額及占比皆呈現「節節下降」的趨勢。台商對中國投資佔台商海外投資總額的比率，已從2010年的83.8%，降至2023年11.4%。

陸委會解讀，近年來由於全球地緣政治動盪情勢，中美貿易戰、科技戰加劇，「台商已順應國際供應鏈重組，調整全球布局，降低對中國的投資，並提升對美國、歐洲、日本以及新南向國家投資比重，以分散生產風險」。

此外，陸委會20日公布兩岸貿易統計數據。隨著台商對中國的投資陡降，兩岸貿易占台灣對外貿易的比重，從2020年34.3%降至2023年的28.6%；陸委會認為，台灣已有效降低對中國的貿易依存。

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台商：中國不再是投資首選

對此，中國全國性台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（全國台企聯）常務理事徐正文告訴DW，近年台商對中國投資呈現逐年遞減，一方面是因為想去中國的企業「都已經去了」，另一方面，因為勞力密集型的企業，已經不再以中國作為首選對象，而是更偏向東南亞。

此外，徐正文也認為，至今尚未終止的中美貿易戰，仍持續影響到台商的海外佈局，「因為美國市場也很大」，除了原先就以中國內銷市場為目標的台商外，很多企業也就不再去中國投資。

此外，整個經濟大環境的疲軟，也影響到了投資。徐正文解讀，過去台灣對中國投資最高額的年度，基本上也是台灣對外投資總額比較高、台灣經濟比較好的時期；他認為，若台灣經濟不好，台商也較難以對外投資。

針對徐正文的說法，上海台商陳先生告訴DW，過去許多台商在中國賺得最多的部分，其實是來自房地產的收入，而非從事實業。加上有些台商過去會依靠提出好的商業概念，來向中國各地申請補助；如今中國地方政府補貼減少，讓這種做法在商業上越來越難以營利，因此對台商而言，「當然是先跑為敬」。

陳先生說，如果考慮加班的工資等因素之後，其實對台商而言，在中國投資的人力成本並不低，人均生產效率也沒有外界想像中的高。很多台商企業在中國，更是依靠「內卷」來殺價搶訂單。在這種情況下，當中國經濟不好、企業需要轉型時，這些台商才發現，自己手上根本就沒有資金，只能黯然退出中國市場。

台商對中國市場憂心忡忡

專家：服務業略有增加

華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信向DW指出，過去台商大部分做的是歐美企業的供應鏈製造。然而，當歐美企業要求供應鏈必須要撤出中國，特別是在電子業的部分，「就必須要跟中國脫鉤」，因此開始把一些製造業往東南亞移動。

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除了電子業以外，陳弘信分析，石化原料、水泥、鋼鐵等產業的台商越來越難以與中國本土的大規模企業競爭；但這些產業的投資金額多半很高，所以一旦這部分投資相較於過去減少，「那（整體）數字看起來就不太好看」。

不過陳弘信認為，雖然製造業總體投資金額較大，台商對中國的服務業投資還是有增加，只是金額跟製造業遠遠不能比；其他外資對中國的服務業也有增加。陳弘信舉例，美國知名連鎖賣場「好市多」（COSTCO，又稱「開市客」），短期內在中國開了4、5家門市，可見不同產業的情況有所不同。

兩岸官方各說各話

針對台商對中國的投資意願是否降低，兩岸官方對此事的看法再度呈現「各說各話」的局面。中國國台辦發言人陳斌華今年1月17日在例行記者會上指出，在中國的台商「生產經營整體穩定，兩岸貿易維持高位運作」。

他還強調，兩岸產業合作正在不斷深化，中國的供應鏈穩定，而台商的投資結構更加優化，台商正在加快、加大在中國的投資，在中國持續發展的信心「更加堅定」。

統計數據部分，兩岸官方的數字也相當不同。中國海關總署統計，2023年兩岸貿易額為2678.36億美元，維持在高點運行，中國仍穩居台灣最大貿易順差來源。

不過，台灣陸委會主委邱太三今年2月16日在台北舉行的「2024大陸台商春節聯誼活動」上，則表達了與中國國台辦不同的看法。邱太三表示，最近2年中國內部面臨消費低迷、投資不振、房市蕭條、出口動能衰退等困境，外部受美中貿易戰、科技戰等地緣政治影響，造成經濟持續下行，金融風險持續攀升，國際機構普遍不看好，台商在中國的經營受到了不利影響。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



他還指出，中國持續擴大國安法執行，使用模糊定義提高裁量權，威脅台灣民眾在中國的人身安全，「建議台商朋友隨時留意情勢發展，提前因應」。

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外資持續退出中國

在中國經濟疲軟的大背景下，中國官方最新公布的數據顯示，除了台商之外，外資整體對中國的直接投資也在減少。

根據中國國家外匯管理局週日（18日）公布的國際收支數據，2023年外商直接對華投資（FDI）的金額，大減至僅330億美元，年減率約80%，創下近30年以來的最低紀錄。同時，雖然中國2023年第四季的外商直接投資，比2023年第三季增加了175億美元，但與2022年同期相比，仍明顯減少了三分之一。

彭博社報導指出，此一數據突顯了中國需要尋求更多的海外資金，來幫助其因應經濟上的挑戰。但大量外資流出的情形也顯示出外商對中國普遍缺乏信心。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

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