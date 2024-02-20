赴中投資比例創新低 台商怎麼看？

台商2023年赴中國的投資再度創新低，與外資減少對中投資的趨勢相符。究其原因，可能跟中國經濟低迷有關，也受到國際政經情勢的影響，使許多台商從中國轉向東南亞。台商和學者怎麼看待這個現象？
（德國之聲中文網）據台灣官方數據，台商2023年對中國的投資金額和比例，再度創下新低。對此，有台商表示，如今台商的投資首選已經從中國轉向東南亞地區。不過有學者認為，儘管台商在製造業方面的投資下滑，對中國服務業的投資仍在持續增加。
台灣陸委會週日（2月18日）公布統計數據，顯示2023年台商赴中國的投資金額，創下歷史新低紀錄。近年來，台商布局全球、分散風險的成效顯著，中國大陸（不含港澳）的投資金額及占比皆呈現「節節下降」的趨勢。台商對中國投資佔台商海外投資總額的比率，已從2010年的83.8%，降至2023年11.4%。
陸委會解讀，近年來由於全球地緣政治動盪情勢，中美貿易戰、科技戰加劇，「台商已順應國際供應鏈重組，調整全球布局，降低對中國的投資，並提升對美國、歐洲、日本以及新南向國家投資比重，以分散生產風險」。
此外，陸委會20日公布兩岸貿易統計數據。隨著台商對中國的投資陡降，兩岸貿易占台灣對外貿易的比重，從2020年34.3%降至2023年的28.6%；陸委會認為，台灣已有效降低對中國的貿易依存。
對此，中國全國性台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（全國台企聯）常務理事徐正文告訴DW，近年台商對中國投資呈現逐年遞減，一方面是因為想去中國的企業「都已經去了」，另一方面，因為勞力密集型的企業，已經不再以中國作為首選對象，而是更偏向東南亞。
此外，徐正文也認為，至今尚未終止的中美貿易戰，仍持續影響到台商的海外佈局，「因為美國市場也很大」，除了原先就以中國內銷市場為目標的台商外，很多企業也就不再去中國投資。
此外，整個經濟大環境的疲軟，也影響到了投資。徐正文解讀，過去台灣對中國投資最高額的年度，基本上也是台灣對外投資總額比較高、台灣經濟比較好的時期；他認為，若台灣經濟不好，台商也較難以對外投資。
針對徐正文的說法，上海台商陳先生告訴DW，過去許多台商在中國賺得最多的部分，其實是來自房地產的收入，而非從事實業。加上有些台商過去會依靠提出好的商業概念，來向中國各地申請補助；如今中國地方政府補貼減少，讓這種做法在商業上越來越難以營利，因此對台商而言，「當然是先跑為敬」。
陳先生說，如果考慮加班的工資等因素之後，其實對台商而言，在中國投資的人力成本並不低，人均生產效率也沒有外界想像中的高。很多台商企業在中國，更是依靠「內卷」來殺價搶訂單。在這種情況下，當中國經濟不好、企業需要轉型時，這些台商才發現，自己手上根本就沒有資金，只能黯然退出中國市場。
華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信向DW指出，過去台商大部分做的是歐美企業的供應鏈製造。然而，當歐美企業要求供應鏈必須要撤出中國，特別是在電子業的部分，「就必須要跟中國脫鉤」，因此開始把一些製造業往東南亞移動。
除了電子業以外，陳弘信分析，石化原料、水泥、鋼鐵等產業的台商越來越難以與中國本土的大規模企業競爭；但這些產業的投資金額多半很高，所以一旦這部分投資相較於過去減少，「那（整體）數字看起來就不太好看」。
不過陳弘信認為，雖然製造業總體投資金額較大，台商對中國的服務業投資還是有增加，只是金額跟製造業遠遠不能比；其他外資對中國的服務業也有增加。陳弘信舉例，美國知名連鎖賣場「好市多」（COSTCO，又稱「開市客」），短期內在中國開了4、5家門市，可見不同產業的情況有所不同。
針對台商對中國的投資意願是否降低，兩岸官方對此事的看法再度呈現「各說各話」的局面。中國國台辦發言人陳斌華今年1月17日在例行記者會上指出，在中國的台商「生產經營整體穩定，兩岸貿易維持高位運作」。
他還強調，兩岸產業合作正在不斷深化，中國的供應鏈穩定，而台商的投資結構更加優化，台商正在加快、加大在中國的投資，在中國持續發展的信心「更加堅定」。
統計數據部分，兩岸官方的數字也相當不同。中國海關總署統計，2023年兩岸貿易額為2678.36億美元，維持在高點運行，中國仍穩居台灣最大貿易順差來源。
不過，台灣陸委會主委邱太三今年2月16日在台北舉行的「2024大陸台商春節聯誼活動」上，則表達了與中國國台辦不同的看法。邱太三表示，最近2年中國內部面臨消費低迷、投資不振、房市蕭條、出口動能衰退等困境，外部受美中貿易戰、科技戰等地緣政治影響，造成經濟持續下行，金融風險持續攀升，國際機構普遍不看好，台商在中國的經營受到了不利影響。
他還指出，中國持續擴大國安法執行，使用模糊定義提高裁量權，威脅台灣民眾在中國的人身安全，「建議台商朋友隨時留意情勢發展，提前因應」。
在中國經濟疲軟的大背景下，中國官方最新公布的數據顯示，除了台商之外，外資整體對中國的直接投資也在減少。
根據中國國家外匯管理局週日（18日）公布的國際收支數據，2023年外商直接對華投資（FDI）的金額，大減至僅330億美元，年減率約80%，創下近30年以來的最低紀錄。同時，雖然中國2023年第四季的外商直接投資，比2023年第三季增加了175億美元，但與2022年同期相比，仍明顯減少了三分之一。
彭博社報導指出，此一數據突顯了中國需要尋求更多的海外資金，來幫助其因應經濟上的挑戰。但大量外資流出的情形也顯示出外商對中國普遍缺乏信心。
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