 走鋼索：習近平願意冒險調停俄烏戰爭嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2022

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走鋼索：習近平願意冒險調停俄烏戰爭嗎？

俄烏戰爭爆發至今，各方談判進展有限。仍未看見盡頭的戰爭，能不能談出和平？歐盟也把目光拋向了與俄關係親密、但面對烏克蘭危機態度始終曖昧的中國。習近平願意成為俄烏戰爭的調停者嗎？德國之聲訪問中國、俄羅斯、與歐洲的5位專家，剖析北京的顧慮與盤算。

China | Russland | Virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

面對烏克蘭危機，中國發言始終四兩撥千斤。資料照片。

（德國之聲中文網）俄烏戰爭爆發已逾兩星期，這場劇烈改變歐洲地緣政治、同時牽動印太局勢的戰爭，是否有「談出和平」的可能？歐盟將目光拋向了與俄關係長期親密的中國。

日前，歐盟外交及安全事務負責人博雷爾（Josep Borrell）喊話稱，歐美都無法成為俄烏戰爭的和事佬，這個角色沒有替代選擇，「只能是中國」；本週二（3月8日），德國、法國與中國召開領導人視訊會議，商討俄烏危機。

三國會議上，中國國家主席習近平呼籲要持續對話、談判，「保持最大限度克制」，並稱西方制裁俄羅斯「對各方都不利」。習近平還稱，中方「願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。」

但北京會採取具體行動、擔任調停者的角色嗎？德國之聲訪問了來自中、俄等多地專家，他們皆認為可能性不高。

專家：北京不太可能出面調停

俄羅斯智庫「俄羅斯國際事務委員會」的學者博奇科夫 （Danil Bochkov）認為，「中國不會願意以調停人的身份介入這場衝突，因為這將不可避免地把北京推到危機檯前。」中國人民大學國際關係問題專家時殷弘也認為，「儘管中國並不滿意普丁對烏克蘭的行為，但總體而言，中國需要仰賴與俄羅斯的戰略軍事夥伴關係」，「這讓人很難相信，北京會願意、或者說有能力扮演牽制普丁的角色」。

華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目資深跨大西洋研究員馬安洲（Andrew Small）持同樣看法，認為北京「除了這些對和平願望的一般性表達之外，不會願意直接干預俄羅斯想做的事。」

「換個角度看，如果中國在其周邊地區採取行動，中國會對俄羅斯有什麼期望？他們當然不希望普丁來跟他們進行貨真價實的調解努力。」馬安洲認為，在國際——尤其是歐洲的——壓力之下，中國也許會願意擔任「假裝的調解角色」，但也僅限於幫忙傳話搭橋這類工作而已。

Ukraine-Krieg | zerstörte Gebäude in Charkiw

俄烏戰爭爆發已逾兩星期，談判進展有限。圖為3月初，烏克蘭第二大城哈爾科夫的戰爭光景。

對此，德國「墨卡托中國研究中心」的歐盟中國政策研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）表示，自己很懷疑北京真的會介入調解，「因為普丁對妥協幾乎沒興趣，（調停的）起點對北京來說將非常苛刻。」

德國「外交關係委員會」亞洲項目的中國問題專家狄雨霏 （Didi Kirsten Tatlow）則稱，「希望習近平能夠成為一個中立、甚至有效的調解人，我認為這是相當錯誤的。」但她也補充道，「如果中國認為它可以藉機擴大對歐影響力和控制力，那麼它有可能會同意出面。」但對歐洲來說，這這在戰略上不是個好主意。

走鋼索的中俄親密關係

面對烏克蘭危機，中國發言始終四兩撥千斤，重申模稜兩可的既定官方立場。

俄羅斯智庫學者博奇科夫認為，中國立場基本延續了今年2月中俄聯合聲明的基調，「俄羅斯和中國都認為，目前的烏克蘭危機是由美國和北約挑起的。因此，中國對俄羅斯的默許支持並沒有什麽不一致的地方。」

今年2月，習近平與普丁會面後，雙方共同發表聯合聲明，重申兩國的共同利益與戰略目標。日前王毅也稱，無論世界上發生什麽短期變化，中國都不會從其長期的戰略重點和目標中分心。

對此，狄雨霏解釋，中國與俄羅斯有著「打敗民主國家、建立新秩序」的共同戰略目標。她認為，「北京在這種情況下不是一個中立者，中國堅定地站在俄羅斯一邊。」她稱，習近平確實認為他現在有機會改變世界秩序，並與普丁一起建立他所謂的新時代。

观看视频 01:53

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中俄展望共通的戰略目標，但兩國的親密關係的背後仍有許多微妙角力。馬安洲指出，過去中國願意擔任調解角色、發揮作用，比較都是屬於處理「小老弟」類型國家的情況，「在這些國家，顯然是他們（中國）在發號施令」，但面對俄羅斯情況卻不是這樣。

英莎麗也表示，她不認為北京會利用自身的「老大哥」力量，施壓俄羅斯這個「沒有上限」的夥伴，因為這將打破與俄羅斯的夥伴關係。

北京接下來怎麼做？

多位專家認為，北京在衡量自身長期利益下，基本上仍會與俄羅斯維持親密同調、但又保持一定的安全距離。

「目前各方都在仔細審視中國的一舉一動。」博奇科夫稱，「對中國來說，最好和最合理的選擇是與俄羅斯保持友好關系，同時與西方保持強有力的經濟聯繫——這些只有當它遠離眼前正發生的災難（烏克蘭危機）時，才有可能。」

Symbolbild | Flaggen Russland China

中俄關係親密，但同時也保持著微妙的平衡。中俄關係親密，但同時也保持著微妙的平衡。

北京可能將繼續在烏克蘭議題上迂迴表態，同時，俄羅斯當前面臨的國際壓力與制裁，也給了習近平預料之外的啟發。

馬安洲表示，一開始，中國是希望有個強大的俄羅斯夥伴。「他們希望俄羅斯能以強大的姿態出現，他們希望這種新的、沒有限制的夥伴關系，是與一個非常有能力的夥伴建立的。他們可以在能源、技術、軍事、外交和各種事情上密切合作。」不過在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯受到打擊、經濟地位被削弱，種種變化讓俄羅斯看起來是一個不如中國在2月初簽署聯合聲明時，那樣有能力的夥伴。

英莎麗則稱，「北京一直希望戰爭能自行解決，不必卷入其中。它將持續談話，但會避免走上任何可能被俄羅斯和西方國家誤解的路，以免二次制裁。」她也補充稱，俄羅斯因為制裁而經濟形勢惡化，這也為北京提供了新的機會，「例如：在俄羅斯投資中國的戰略領域，以確保其未來的能源和原材料需求，從而減少對西方的依賴、加強國內自給自足。 」

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