走過烏克蘭戰爭前線：台灣志願兵為何而戰？

美中情局長：習近平因俄烏戰爭有所清醒 但莫低估其對台野心

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）2日表示，CIA評估認為中國國家主席習近平因俄烏戰事情況而有所清醒，但如果因此而低估中俄之間的夥伴關係，將會是個錯誤。他還稱，美國知道習近平曾命令軍隊準備好在2027年之前攻台。