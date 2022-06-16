走過烏克蘭戰爭前線：台灣志願兵為何而戰？

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從送物資到正式參軍，台灣青年呂子豪在戰爭前線看見了什麼？挺進烏東戰略要地伊久姆（Izium）的他，如何在戰壕中生存？
俄烏戰爭爆發將滿1年，期間約有10位台灣人前往烏克蘭擔任志願兵，其中1名台籍青年曾聖光不幸戰死沙場，震撼全台。隨著台海局勢升溫、「今日烏克蘭，明日台灣」的說法甚囂塵上，這些親臨戰場的台灣青年，能帶給該島什麼省思？
周三，一名乌克兰高层政治家在华盛顿表示，如果中国和印度继续购买俄罗斯能源，美国应对上述两国实施二级制裁。他呼吁各方团结一致，共同反对莫斯科发动的侵略战争。中国方面则在周六表示，与俄罗斯的“政治互信持续深化”。
美國中情局局長伯恩斯（William Burns）2日表示，CIA評估認為中國國家主席習近平因俄烏戰事情況而有所清醒，但如果因此而低估中俄之間的夥伴關係，將會是個錯誤。他還稱，美國知道習近平曾命令軍隊準備好在2027年之前攻台。
迄今为止，尽管俄罗斯似乎在努力把习近平“逼上梁山”，但后者依然没有在军事上全力支持俄罗斯。但是，目前发生的一切并不利于习近平解决台湾问题的计划。这样，世界就有理由担心，习近平是否会自己主动“走上梁山”，联合普京。
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