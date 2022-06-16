 走過烏克蘭戰爭前線：台灣志願兵為何而戰？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2023

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时政风云

走過烏克蘭戰爭前線：台灣志願兵為何而戰？

從送物資到正式參軍，台灣青年呂子豪在戰爭前線看見了什麼？挺進烏東戰略要地伊久姆（Izium）的他，如何在戰壕中生存？

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专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训 16.06.2022

德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。

德国总理肖尔茨任内首度访华 04.11.2022

乌克兰战争殃及台湾经济

乌克兰战争殃及台湾经济 16.05.2022

台湾海峡是重要的国际贸易航道，台湾的半导体产业在全球经济中具有举足轻重的地位。在乌克兰战争推高全球通货膨胀的当下，世界经济是否还承受得起在台海的又一场战端？

台海紧张 全球贸易受累 12.08.2022

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AI时代来临 人类如何保住饭碗？ 15.02.2023

她是为科隆狂欢节效力最久的编舞家，舞蹈就是她的生命。碧姬从70年代初就开始参加科隆狂欢节。她曾是职业芭蕾舞者和编舞家，现在仍在狂欢节上领舞团热舞。

科隆狂欢节的91岁女舞者 15.02.2023

在泰国，吃昆虫并不是新鲜事。即便如此，还是有不少当地人对食用昆虫敬谢不敏。一家泰国餐厅尝试将蟋蟀粉作为食材，融入大众喜欢的料理中。

蟋蟀汉堡: 泰国餐厅的热门“虫料理” 14.02.2023

土耳其和叙利亚强震发生一周后，死亡人数持续上升，找到生还者的希望逐渐渺茫。与此同时，一场大规模人道主义危机正在展开，受灾民众越来越绝望。

土耳其强震酿人道主义灾难 13.02.2023

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烏克蘭抗戰決心堅定 台籍志願軍：值得台灣看齊 14.02.2023

俄烏戰爭爆發將滿1年，期間約有10位台灣人前往烏克蘭擔任志願兵，其中1名台籍青年曾聖光不幸戰死沙場，震撼全台。隨著台海局勢升溫、「今日烏克蘭，明日台灣」的說法甚囂塵上，這些親臨戰場的台灣青年，能帶給該島什麼省思？

An employee checks a gas valve at the Atamanskaya compressor station, part of Gazprom's Power Of Siberia gas pipeline outside the far eastern town of Svobodny, in Amur region, Russia November 29, 2019. Picture taken November 29, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov.

乌克兰议员：如中印继续购买俄能源 美国应予以二级制裁 04.02.2023

周三，一名乌克兰高层政治家在华盛顿表示，如果中国和印度继续购买俄罗斯能源，美国应对上述两国实施二级制裁。他呼吁各方团结一致，共同反对莫斯科发动的侵略战争。中国方面则在周六表示，与俄罗斯的“政治互信持续深化”。

24.02.2021 William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

美中情局長：習近平因俄烏戰爭有所清醒 但莫低估其對台野心 03.02.2023

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）2日表示，CIA評估認為中國國家主席習近平因俄烏戰事情況而有所清醒，但如果因此而低估中俄之間的夥伴關係，將會是個錯誤。他還稱，美國知道習近平曾命令軍隊準備好在2027年之前攻台。

11.09.2018, Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin (r), russischer Präsident, und Xi Jinping, Präsident Chinas, stoßen bei einem gemeinsame Essen miteinander an. Xi nimmt zum ersten Mal an dem Wirtschaftsforum teil, mit dem sich Russland als Handelspartner und Investitionsziel im asiatischen Raum präsentiert. Foto: Sergei Bobylev/POOL TASS Host Photo Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：习近平与普京——逼上梁山还是走上梁山？ 01.02.2023

迄今为止，尽管俄罗斯似乎在努力把习近平“逼上梁山”，但后者依然没有在军事上全力支持俄罗斯。但是，目前发生的一切并不利于习近平解决台湾问题的计划。这样，世界就有理由担心，习近平是否会自己主动“走上梁山”，联合普京。