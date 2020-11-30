走遍欧洲 那些你意想不到的特色度假屋

想不想拥有自己的岛屿？

——在克罗地亚的普里斯尼亚克小岛（Prišnjak），你可以（有限期地）实现这个愿望。这里的度假屋是由过去的一座灯塔改造而成，居住面积140平米，有三个房间外加厨卫。最妙的是，如果你在这里度假，可以独占这座小岛！如果自己没有船，房东可以用一艘小摆渡船送你上岛。接下来，就可以享受完全属于自己的宁静了。