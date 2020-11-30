走遍欧洲 那些你意想不到的特色度假屋

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对千篇一律的酒店感到厌倦？那么这些各具特色的度假屋可能是不错的选择：在树上、在地下、在岛上、在水中，只有你想不到的，没有你找不到的。
德国北部的北海岛屿黑尔戈兰（Helgoland）是颇受欢迎的度假胜地，距离德国本土海岸线大约50公里。岛上的沙丘地貌和蓝天碧海以及鲜亮色彩的度假屋相映成趣，构成了一幅经典的诗意图景。如今越来越多的度假者选择居住私密性更好的度假屋而非酒店，观光旅游趋势的变化也促成了度假屋的产业规模化。
在荷兰西南部的港口市镇弗利辛恩（Vlissingen），度假屋的产业规模化就非常明显了。整齐划一的海滩度假屋在海边一字排开，每间度假屋有不到30平米，能容纳最多四个人。在这里度假的好处是可以真正的体验什么叫做“面朝大海”，但弊端就是，你可能连隔壁小两口的悄悄话都能听得一清二楚。
如果更追求度假屋的个性化，尤其非常热爱大自然的话，那么位于德国下萨克森州的索陵度假森林（ErlebnisWald Solling）就是不错的选择。这里的树屋看起来不大，但却是“麻雀虽小五脏俱全”，不仅配备了独立卫生间和阳台，在气温低的时候还可以烧暖气。除此之外还有公用的阳光露台、露天泳池和游乐场，可供大人小孩消遣休闲时光。
这里的视野虽然不如树上好，但是却有更宽敞的房间和更豪华的设施：瑞士北部小镇下锡根塔尔（Untersiggenthal）的这种“地下度假屋”给居住者带来的是别具一格的体验。其实在瑞士山区，这种依山而建、保温性能好的“地下土屋”存在已久，只是近年来才越来越多地作为度假屋出租。
德国北部石荷州的奥尔登斯沃特（Oldenswort）有一座受到文物保护的“卡特琳娜”风车屋，它有三层楼，可供六人居住。厚重的木梁、古老风车磨床加上电动汽车充电桩——这座可以眺望北海美景的度假屋，可谓是将传统和现代完美结合。
——在克罗地亚的普里斯尼亚克小岛（Prišnjak），你可以（有限期地）实现这个愿望。这里的度假屋是由过去的一座灯塔改造而成，居住面积140平米，有三个房间外加厨卫。最妙的是，如果你在这里度假，可以独占这座小岛！如果自己没有船，房东可以用一艘小摆渡船送你上岛。接下来，就可以享受完全属于自己的宁静了。
如果希望在度假时不断探索新的风景，那么租一艘船屋则是不错的选择。在湖泊众多的德国勃兰登堡州，你可以自己驾驶船屋在数不清的湖泊和水道中穿梭，赏遍沿途的美景。在这样的旅途中，你就是自己的船长。
受到新冠疫情影响，今年冬天的节庆气氛不如往年。香港第四波疫情的单日新增病例持续破百，再度收紧防疫措施，一些国家也宣布对大型家庭聚会实施限制。
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