走近意大利抗疫超级英雄

（德国之声中文网）他们眼睛疲倦，颧骨因保护面罩的摩擦而显得粗糙。他们没有笑容。 战斗在意大利冠状病毒抗疫最前线的医生和护士们戴着口罩、防护服和发网罩，让人难以辨认，

本周五（3月27日），在伦巴第大区城市贝加莫、布雷西亚，以及在罗马，美联社的摄影记者们利用当地医院重症加护中心难得的空隙时间设法摄到了他们的形象。每一张照片上，医生、护士和其他医护人员都站在绿色的手术帷幕前。

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周五这一天恰是糟糕的一天：意大利记录了新冠病毒在该国爆发5周以来的单日最高新增死亡数字：969人，使该国的新冠肺炎COVID-19死亡总数升至9134人。伦巴第是541人。

停摆措施初见成效

意大利的确诊病例也超过了中国，仅次于美国。然而，该国国家卫生当局表示，近日来，新感染增速有所减缓，显示全国采取停摆措施2个半星期以来初见成效。

对医护人员来说，显示疫情在意大利迅速蔓延混乱局面的任何好转迹象都值得欢迎。然而，他们知道，他们根本就还未抵达紧急状况的最终阶段。

犹如刺青

贝加莫Humanitas Gavazzeni医院重症加护中心的一名护士表示，"我们正在经历的日子犹如刺青。它留下的痕迹是永远的。"

在长达8、10或12小时的班次中间，一些医院工作人员不喝水、不吃东西，好让自己无需如厕。不论是穿保护服、戴手套还是口罩，他们都严格遵守规定，因为他们知道，只要有一个错误的动作，他们自己也会感染病毒。

意大利全境已有7100多名医护人员感染了病毒。他们被送回家康复，一旦检测呈阴性，便报告重返岗位。他们不在的时候，仍在岗的同事们便增加了工作量。有50多位大夫再也未能康复，永远告别了这个世界。

重症加护中心承受的压力十分明显；那里的静逸会让人耳鸣。有时，你能听到外面起降的直升机，将一名危重病人送往还有空床位的医院。

需要亲近和抚爱

重症加护中心的英雄们此刻没有正用呼吸机和氧气治疗病人。他们站在那里拍照，为了病人们的孩子、兄弟姐妹，在正常情况下，这些亲人们会来看望，握着所爱的患者之手，送上一句鼓励的话。

COVID-19新冠肺炎患者必须独处，其家人必须被隔离。患者孤身一人，且常已老迈并惶恐。

布雷西亚公共医院重症加护中心主任托马宋尼（Gabriele Tomasoni）大夫告知，"有的病人渴求空气"。他和他的团队不仅用机器提供救生帮助，而且也提供更多的人道意义上的帮助。周五晚间在班次结束时，托马松尼医生说，"我们知道，他们是老年病人，他们需要亲近。抚爱。"

这你可以从他们的眼睛里看到。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 封锁区需要通行证 在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 犹如空城 在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情发展迅速 截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 囤积储备粮 被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩、消毒液销售一空 在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩加面罩 虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情当前走秀照旧 米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 体育场关闭 虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。



凝练/任琛（美联社）