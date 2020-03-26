走近意大利抗疫超级英雄

新冠疫情在全球各国蔓延的态势虽有不同，但有一点是共同的：就是抗疫给奋斗在一线医务工作者脸上留下的痕迹。他们尽量不吃不喝，减少如厕次数，节省防护用具。他们都是这个时代的——超级英雄。
（德国之声中文网）他们眼睛疲倦，颧骨因保护面罩的摩擦而显得粗糙。他们没有笑容。 战斗在意大利冠状病毒抗疫最前线的医生和护士们戴着口罩、防护服和发网罩，让人难以辨认，
本周五（3月27日），在伦巴第大区城市贝加莫、布雷西亚，以及在罗马，美联社的摄影记者们利用当地医院重症加护中心难得的空隙时间设法摄到了他们的形象。每一张照片上，医生、护士和其他医护人员都站在绿色的手术帷幕前。
周五这一天恰是糟糕的一天：意大利记录了新冠病毒在该国爆发5周以来的单日最高新增死亡数字：969人，使该国的新冠肺炎COVID-19死亡总数升至9134人。伦巴第是541人。
停摆措施初见成效
意大利的确诊病例也超过了中国，仅次于美国。然而，该国国家卫生当局表示，近日来，新感染增速有所减缓，显示全国采取停摆措施2个半星期以来初见成效。
对医护人员来说，显示疫情在意大利迅速蔓延混乱局面的任何好转迹象都值得欢迎。然而，他们知道，他们根本就还未抵达紧急状况的最终阶段。
犹如刺青
贝加莫Humanitas Gavazzeni医院重症加护中心的一名护士表示，"我们正在经历的日子犹如刺青。它留下的痕迹是永远的。"
在长达8、10或12小时的班次中间，一些医院工作人员不喝水、不吃东西，好让自己无需如厕。不论是穿保护服、戴手套还是口罩，他们都严格遵守规定，因为他们知道，只要有一个错误的动作，他们自己也会感染病毒。
意大利全境已有7100多名医护人员感染了病毒。他们被送回家康复，一旦检测呈阴性，便报告重返岗位。他们不在的时候，仍在岗的同事们便增加了工作量。有50多位大夫再也未能康复，永远告别了这个世界。
重症加护中心承受的压力十分明显；那里的静逸会让人耳鸣。有时，你能听到外面起降的直升机，将一名危重病人送往还有空床位的医院。
需要亲近和抚爱
重症加护中心的英雄们此刻没有正用呼吸机和氧气治疗病人。他们站在那里拍照，为了病人们的孩子、兄弟姐妹，在正常情况下，这些亲人们会来看望，握着所爱的患者之手，送上一句鼓励的话。
COVID-19新冠肺炎患者必须独处，其家人必须被隔离。患者孤身一人，且常已老迈并惶恐。
布雷西亚公共医院重症加护中心主任托马宋尼（Gabriele Tomasoni）大夫告知，"有的病人渴求空气"。他和他的团队不仅用机器提供救生帮助，而且也提供更多的人道意义上的帮助。周五晚间在班次结束时，托马松尼医生说，"我们知道，他们是老年病人，他们需要亲近。抚爱。"
这你可以从他们的眼睛里看到。
凝练/任琛（美联社）
意大利的居民说，那些新冠肺炎患者“像狗”一样死去，没有亲人在场。当地火葬场已经超负荷。现在，意大利新冠病毒导致的死亡人数已经超过中国。贝加莫及周边地区成为引发欧洲疫情危机的中心。这些地区应对措施不当也是造成危机的原因之一。 (20.03.2020)