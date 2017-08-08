走过光辉歳月 香港霓虹灯闪烁不再

（德国之声中文网）华灯初上，五光十色、纵横交错的霓虹灯招牌在各大街道上闪耀登场，如星罗棋布，映衬着上世纪八九十年代"东方之珠"的繁华与昌盛，构成香港一道独特的风景，也是不少电影里的香港风貌及历史印记。比如，导演王家卫《重庆森林》穿越霓虹灯海，展现出小城之惊艳与迷离；八十年代英雄及黑帮题材的电影，两派人在追逐厮杀，水漥倒影，尽是一幅幅霓虹灯反照。

然而踏入千禧年，随着LED 灯的日渐流行普及以及香港建筑条例的规例修定，霓虹招牌相继拆除，霓虹灯成了一代香港人的集体回忆。



上世纪五六十年代，当电视机还未普及，一个大大的醒目招牌，无疑是一个最佳吸引眼球的宣传媒体。 商人不惜工本，甚至找著名书法家，写出秀丽端正字体，然后再交由霓虹灯师傅，照字体把光管屈成不同形状的招牌。

单是一条弥敦道，上千的霓虹招牌照亮了整条街道，以五光十色传递着各种讯息。 不同行业，有不同行业的霓虹招牌特色，各自精彩；酒楼食肆通常以楷书字体，配以鸡丶海鲜丶茶杯为图象，光管颜色以红丶黄丶蓝绿来增加食欲；银行丶保险丶学校以蓝丶白光管显穏重；这个时候，催生了一大批设计独特，充满艺术气息的霓虹灯牌 ，古典书画艺术融入现代广告技术，在霓虹灯牌上得到完美结合。

最为经典传神的设计要数香港典当铺（俗称大押）的标志：一只蝙蝠衔着一枚铜钱，铜钱代表财富，而蝙蝠则是取"福"的谐音，象征"财福双全"。 直到今天，旧区仍然有不少大押铺，伴随的招牌抵挡了几十年的风雨，不屈不挠的支撑着。

上世纪八九十年代，可谓香港最繁荣富庶的岁月，油麻地丶尖沙咀丶旺角、铜锣湾等一带娱乐场所丶夜总会丶麻雀玩乐的霓虹灯招牌比比皆是，鲜艳夺目，衬托出纸醉金迷、灯红酒绿的繁荣景象。

黄金年代

52岁的霓虹灯师傅胡智楷，拥有30多年造霓虹灯经验，是香港目前仅剩的几位数字霓虹灯师傅之一。 80年初，他由霓虹灯装嵌师傅的爸爸带入行，赶上霓虹灯最辉煌的时代。 他表示，原来打算只是做暑假工，没想到一做便到现在， 也许是注定的缘份吧。

胡智楷三十多年制作过大大小小的霓虹招牌，照亮着整个维多利亚海港。 由学习屈光管、驳电极、抽真空等工序，由暑期工做到学徒，大约四年间。 及后，他便与师兄弟自立门户开工场。

52岁的霓虹灯师傅胡智楷



80年代香港经济繁荣畅旺，各行各业欣欣向荣，也是霓虹招牌的黄金岁月。 胡智楷告诉德国之声，那时候，懂传屈曲光管的师傅不多，只有20多名，而单子多得应接不暇，高峯期月入4万元，那时候一个银行职员还是领着数千元工资，行家们更可养活一家，送孩子出国念书。 胡智楷表示，除了广告招牌，不少舞台背景也会用上霓虹灯，"当时红磡体育馆几乎每晚也有演唱会，都会用上霓虹灯，名符其实今夜星光灿烂。"

每年一踏入十月，便是生意高峯期。一来是要赶上12月的大型圣诞及新年灯饰，每逢此时，大小商场及高楼建筑都会装上不同设计的霓虹灯饰，尉为奇观；二是不少商铺趁着新年前维修招牌或新开张，令生意红火。

霓虹灯招牌日渐式微

二千年后，时代开始易转，随制作工序北移、LED灯兴起，以及屋宇署加强规管招牌安全，霓虹灯招牌日渐式微，现时行内只余下7、8位熟手师傅。 然而，因为单子太少，大家都不能把它当全职，包括胡智楷自已，白天他到LED 工程公司上班，下班后他回到工作室，沉醉在它的作品上。

尽管生意被LED 抢去不少，然而胡智楷仍然公道的评价，霓虹灯与LED 两者各有优劣。 胡欣赏LED灯广告牌比较有弹性，随时转换花様，如分时段改变字样；霓虹灯光源则较柔和，屈曲的光管亦散发出一股浪漫的艺术情怀。

面对时势的易转，胡智楷沉实而淡然面对，"时代需要进步的，新旧交替也很自然。"他淡淡地回答，与制作光管时的需要的沉实态度一脉相承。他指出，现在几乎没有大型霓虹招牌的单子，反而以一些室内装饰布置为主；因此，胡智楷转易制作一些立体小型灯饰，或为霓虹灯加入艺术元素，突破招牌平面的框架。

事实上，立体霓虹灯更考工夫，胡智楷解释道： 因为立体时要多方面考虑，包括灯管的支撑力、线条处理，以及如何收藏电极灯头至不显眼地方。 此外，他亦构思动态的霓虹灯饰，如连接机械部件，做到左右摇摆的效果，期盼新的点子能吸引更多客人，为香港再"发光发亮"。