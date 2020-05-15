走路不稳惹人忧 特朗普：我是怕摔倒！

（德国之声中文网）正值美国总统特朗普昨日（6月14日）迎来74岁生日之时，外界对他是否身体健康发出质疑。起因是，他在此前一天于西点军校发表讲话之后走下坡路时被拍到步伐缓慢，颤颤巍巍走下舞台斜坡的视频画面。还有多家美国指出，他在演讲时，用双手才能将水杯送到嘴边。此外，他在提到道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）时发音含糊不清。

特朗普立即对针对他身体不适的猜测发出回应，他在推特上写道：“斜坡道太长太陡，没有扶手，最重要的是，还太滑。” 他还说，“我最不愿意做的事情就是滑倒，让假新闻拿我取乐！”

不过当天在现场的记者表示，天气一直很干燥，坡道也并不是很陡。特朗普的健康状况并非首次受到质疑，尤其是他的政治批评者猜测他患有轻度中风或是早期帕金森等疾病。

5月末，特朗普前往弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓参加阵亡将士纪念日活动，被拍到了似乎站立不稳的画面。有猜测认为这可能是他疲累的表现。在此前几天，特朗普曾宣布自己服用抗疟疾药物羟氯喹以预防新冠病毒感染。不过这种预防是否有效还缺乏医学证据。该药带来的副作用包括恶心、头晕。

美国总统的健康状况一直受到密切关注，与同龄人相比，特朗普的身体状况显得相对健康。他最近一次的例行身体检查报告几天前才刚刚出炉。根据体检数据，110公斤的体重超标之外，其他数值都在正常范围内。

特朗普不止一次拿健康状况抨击对手拜登，后者比特朗普大三岁。特朗普2017年1月上任，是美国最年长的总统。鉴于特朗普和拜登都已是七旬老人，身体健康问题可能会在选战中扮演重要角色。

特朗普并非是首个在公众场合被拍到身体出现异状的国家领导人。去年，德国总理默克尔的身体状况一度引发外界担忧，因为她在几周之内不止一次被拍到身体颤抖。去年夏天，她在迎接乌克兰总统（Wolodymyr Selenskyj）的欢迎仪式上，以及之后迎接芬兰总理安蒂·林内（Antti Rinne）时都出现了身体颤抖状况，之后在欢迎丹麦首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）时，她选择了尽量坐着。发生颤抖后，这位德国女总理曾表示，"大家不用担心"。下个月，7月17日，默克尔将迎来她66岁生日。



文木 / 达扬 （法新社等）