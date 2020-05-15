走路不稳惹人忧 特朗普：我是怕摔倒！

刚刚过完74岁生日的特朗普上周末在西点军校讲话后步履不稳地走下斜坡的画面引发外界对他健康状况的担忧和猜测。不过他迅速在推特上做出回应，称自己是避免摔倒，责怪斜坡太滑。
（德国之声中文网）正值美国总统特朗普昨日（6月14日）迎来74岁生日之时，外界对他是否身体健康发出质疑。起因是，他在此前一天于西点军校发表讲话之后走下坡路时被拍到步伐缓慢，颤颤巍巍走下舞台斜坡的视频画面。还有多家美国指出，他在演讲时，用双手才能将水杯送到嘴边。此外，他在提到道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）时发音含糊不清。
特朗普立即对针对他身体不适的猜测发出回应，他在推特上写道：“斜坡道太长太陡，没有扶手，最重要的是，还太滑。” 他还说，“我最不愿意做的事情就是滑倒，让假新闻拿我取乐！”
不过当天在现场的记者表示，天气一直很干燥，坡道也并不是很陡。特朗普的健康状况并非首次受到质疑，尤其是他的政治批评者猜测他患有轻度中风或是早期帕金森等疾病。
5月末，特朗普前往弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓参加阵亡将士纪念日活动，被拍到了似乎站立不稳的画面。有猜测认为这可能是他疲累的表现。在此前几天，特朗普曾宣布自己服用抗疟疾药物羟氯喹以预防新冠病毒感染。不过这种预防是否有效还缺乏医学证据。该药带来的副作用包括恶心、头晕。
美国总统的健康状况一直受到密切关注，与同龄人相比，特朗普的身体状况显得相对健康。他最近一次的例行身体检查报告几天前才刚刚出炉。根据体检数据，110公斤的体重超标之外，其他数值都在正常范围内。
特朗普不止一次拿健康状况抨击对手拜登，后者比特朗普大三岁。特朗普2017年1月上任，是美国最年长的总统。鉴于特朗普和拜登都已是七旬老人，身体健康问题可能会在选战中扮演重要角色。
特朗普并非是首个在公众场合被拍到身体出现异状的国家领导人。去年，德国总理默克尔的身体状况一度引发外界担忧，因为她在几周之内不止一次被拍到身体颤抖。去年夏天，她在迎接乌克兰总统（Wolodymyr Selenskyj）的欢迎仪式上，以及之后迎接芬兰总理安蒂·林内（Antti Rinne）时都出现了身体颤抖状况，之后在欢迎丹麦首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）时，她选择了尽量坐着。发生颤抖后，这位德国女总理曾表示，"大家不用担心"。下个月，7月17日，默克尔将迎来她66岁生日。
文木 / 达扬 （法新社等）
即将迎来65岁生日的德国总理默克尔，近来身体状况引发外界担忧。在周三迎接芬兰总理时，她又出现了身体颤抖的状况。这已经是三周以来的第三次。不过，默克尔目前似乎已经找到了对策。 (11.07.2019)