“走线”：越来越多中国移民穿越达连峡谷前往美国

（德国之声中文网）通过一条相对较新且危险的路线穿过巴拿马达连峡谷（Darién Gap）丛林抵达美国的中国移民数量大幅增加，部分原因是社交媒体帖子和视频提供了详尽的攻略。

有多少中国移民穿越达连峡谷？

巴拿马移民局的数据显示，每月穿越达连峡谷的中国移民人数日渐增加，从1月的913人增加到9月的2588人。今年前9个月，巴拿马移民当局共登记了15567名穿越达连峡谷的中国公民，2022年为2005名，2010年至2021年总共只有376名。

今年前9个月，中国是继委内瑞拉人、厄瓜多尔人和海地人之后，穿越达连峡谷的第四大移民原籍所在国。使用这条路线的中国移民先飞往厄瓜多尔，然后一路向北抵达美墨边境。

在美墨边境，1月至9月，边境巡逻队逮捕了22187名从墨西哥非法越境的中国人，几乎是2022年同期的13倍。9月逮捕人数达到4010人，比8月增加了70%。绝大多数是单身成年人。

联合国预计，今年中国将有31万人移民海外，而2012年只有12万人。

为什么要穿越达连峡谷？

穿越达连峡谷的路线对中国移民的可行之处在于，他们可以免签证飞抵厄瓜多尔。从基多出发，他们与拉美人一起穿越曾经难以穿越的达连峡谷，走过几个中美洲国家，最后到达美国边境。这段危险的旅程广为人知，在中文里也有了自己的名字："走线"。

短视频平台和通讯应用程序已经普及了这条路线。它们提供从中国到美国的实地视频剪辑和分步指南，包括带什么行李、去哪里找向导、如何在丛林中生存、住哪家酒店、在不同国家贿赂警察的金额以及遇到美国移民官员时该怎么做等小贴士。即使不会说西班牙语或英语，翻译应用程序也能让移民们独自穿越中美洲。

美墨之间的无人之境 铁丝网后的等待 移民们穿越美墨边境的边界围栏后，向美国边境巡逻人员自首。5月11日，美国正式结束了新冠紧急状态。如此一来，美国前总统特朗普在2020年新冠防疫期间签署的备受争议的“第42条”边境条款也将随之失效。

美墨之间的无人之境 克服阻碍 在美墨边境，对于刚爬过格兰德河美国一侧铁丝网的这群人而言，入境禁令的终结意味着希望：“第42条”允许美国当局，在新冠疫情大流行期间快速驱逐边境的非法移民。自该禁令实施以来，美国已拒绝超过250万人次入境。

美墨之间的无人之境 第8条取代第42条 在美国和墨西哥的边境围栏之间排起了长龙。美国政府强调，在“第42条”失效后，边境不会开放。与此同时，“第8条”边境条款将适用：若入境者在原籍国家可能面临迫害和酷刑，可以提出庇护申请。不申请庇护者可以立即被驱逐出境。

美墨之间的无人之境 危险的误解 许多官员预计，在美墨之间长达3100公里的边界会有大批难民涌入。因为许多移民将“第42条”的终结解读为移民政策开始放松。这群人正靠一条悬在格兰德河上的绳索渡河。

美墨之间的无人之境 渴望安全 在格兰德河的墨西哥一侧，这名女士和许多来自南美洲和中美洲的移民一样，期望能在美国过上更好的生活。美国政府估计，墨西哥北部有超过15万移民希望前往美国。这些人因为贫困、暴力、专制政权、自然灾害或组织犯罪而逃离原本的家园。

美墨之间的无人之境 怀抱希望 他们成功进入了美国：移民坐在德州艾尔帕索市的一间教堂前。这个边境城市的市长李瑟（Oscar Leeser）预计，未来数日和数周内将有多达15000新移民抵达。他解释称，在临近墨西哥城市华雷斯城已有8000到1万名移民在等待。此外，一个难民队伍正在前往华雷斯城。

美墨之间的无人之境 餐风露宿 但许多美国边境城镇的当局已经不堪重负。在艾尔帕索市，这群免于被驱逐出境的移民露宿街头。孩子们在街头乞讨。当地只有临时的卫生设施。

美墨之间的无人之境 围栏之间 这群移民停留在美国和墨西哥之间的无人区。“第42条”终结是否意味着他们能进入被视为“机遇之地”的美国还值得商榷：拜登政府已宣布继续对非法越境采取严厉措施，并且派遣1500名士兵支援边境管控。 作者: Nele Jensch



为什么越来越多的人离开中国？

2018年，习近平修改宪法，取消了国家主席的任期限制，中国的移民人数开始大幅上升。新冠疫情和中国的"清零"防疫政策（其中包括严格的边境管制）暂时阻止了人口外流，但随着中国经济艰难反弹和青年失业率居高不下，移民潮又卷土重来。

"这一波移民潮反映了对中国的绝望。"网络评论媒体《议报》主编、北京中共中央党校前教授蔡霞说。

"他们对国家的未来失去了希望。"现居住在美国的蔡霞说，"你可以看到他们中有受过教育的人和未受过教育的人，有白领工人，也有小企业主，还有来自富裕阶层的人。"

这股最新的浪潮甚至有了一个网络流行语"润学"。这个词的意思是"逃跑的学问"，最初是为了绕过审查制度，使用了一个发音与英文单词"run"相似的汉字"润"。

"失业率非常高，人们找不到工作。"四月份带着女儿来到美国的中国作家席燕（XiYan，音译）说。"对于小企业主来说，他们无法维持自己的生意。"

移民抵达美国后会遭遇什么？

那些无法获得签证而非法越境前往美国寻求庇护的人，通常会在洛杉矶、纽约等大城市与亲戚朋友团聚，在那里找到工作并立足。

许多人从圣地亚哥地区进入美国。9月，美国边境98%的中国人被捕事件都发生在该地区。他们成为美墨边境移民的一部分，使9月份成为美国非法越境人数最多的月份，也使美国政府2023年的预算年度成为有记录以来非法越境人数最多的年度。

一些从圣地亚哥进入美国的移民在两道边境墙之间的地区或在城市东部覆盖着灌木和巨石的偏远山区等人来接。他们在那里等着向美国当局自首以提出庇护申请。

美国边境巡逻人员有时会将已接受处理的移民带到圣地亚哥的一个中转站，在那里他们可以给手机充电、吃零食、查看成堆的免费衣物并获得旅行建议。

（美联社）

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