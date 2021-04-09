 走私美国海洋技术 中国商人在美遭判2年徒刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2021

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走私美国海洋技术 中国商人在美遭判2年徒刑

美国近年来加强防堵军事技术流往中国，美国法院8日判处一名违法出口美国海洋技术至中国的中国商人2年徒刑，他同时还被控从事签证欺诈、洗钱和走私等罪行。

USA Justizministerium

美国司法部文件指出，中国商人覃树人曾透过其公司从美国、加拿大及欧洲将水下仪器与技术输往中国。

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中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。

Google前董事长施密特（Eric Schmidt）所领导的美国国家人工智能安全委员会提交美国国会的报告里，呼吁重视大学的学术研究安全。与此同时，美国正起诉五名与中国军方有联系的中国研究员。

美国国务卿蓬佩奥9日在一场演说中，抨击美国大学长期屈服於中国政府的压力，并呼吁美国大学加强审查中国学生，且警告北京打算窃取美国的创新技术跟想法。

（德国之声中文网）中国商人覃树人（Shuren Qin）週三（8日）在美国法院承认自己为一所中国军事大学，从美国非法出口了可用于反潜战的水下监听技术后，遭判处两年有期徒刑。

住在美国马萨诸塞州的覃树人2005年在中国创立了一家销售海洋仪器的公司「LinkOcean Technologies」，并于2014年透过美国投资移民计划与家人一起移民美国，成为永久居民。

2018年时，覃树人遭检警起诉，并在今年4月针对10项指控承认有罪，包括串谋违反出口管控、签证欺诈、洗钱和走私等。美国司法部文件指出，覃树人曾透过「LinkOcean Technologies」从美国、加拿大及欧洲将水下仪器与技术输往中国。

路透社报道，该案检察官表示，2015年至2016年间，覃树人欺骗一家美国供应商，在没有获得出口许可证的情况下，向参与水下无人机项目的中国军事研究机构西北工业大学出口水下听音器。

根据美国商务部资料，西北工业大学早在2001年就因国安因素而被美国列入实体清单。被列入实体清单的成员需获得美国商务部颁发的许可证，才能购买美国技术。

45岁的覃树人目前已在监狱服刑三个月。波士顿的美国联邦地区法院法官丹妮丝．卡斯珀（Denise Casper）宣布了量刑裁决，除了2年刑期外，覃树人还必须缴纳2万美元罚款。本案仍可继续上诉。

覃树人的律师萨拉．席尔瓦（Sara Silva）说，当事人不知道西北工业大学预计用这些产品来做什麽，而这些产品也有民用和科学用途。她说：「这些产品并不含有最高机密的技术。」

检察官最初向覃树人求处7年半的徒刑，并指控他另外还出口了无人驾驶地面车辆和机器人船，并称他向中国政府控制的实体总共提供了800万美元的货物。他最终只承认自己出口了60个价值10万美元的水下听音器的指控。

（综合报道）

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