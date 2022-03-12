走漏有关中国信息 俄航运输局一高管丢饭碗

（德国之声中文网）据本周二（4月15日）俄罗斯《生意人报》（ Kommersant ）援引知情人士报道，俄罗斯航空运输局负责确保飞机航行能力的库迪诺夫（ Waleri Kudinow ）不得不走人。业界人士对路透社证实了这一事实。库迪诺夫上周的一番说法引起轰动。他透露，俄罗斯考虑从土耳其和印度那里获得急需的飞机配件，原因是，从中国采购飞机零部件的努力失败。

《生意人报》援引库迪诺的话报道说，他已被解雇，因为他传播信息触犯了法律。俄罗斯航空运输局拒绝对此事表态。

本周一俄罗斯启动了一项新法，允许该国各航空公司租赁的外国飞机在俄罗斯境内注册并使用，即便它们的主人并未许可

对于中国而言，库迪诺夫的言论也极具敏感性。华盛顿曾威胁北京，若违逆制裁、帮助俄罗斯，将自食其果。白宫普萨基（Jen Psaki ）明确表示过，后果会非常严重。她称，美方有一系列手段可在必要时用于中国。

因入侵乌克兰，俄罗斯航空业正受到西方制裁而处于困境。由于波音和空客等主要国际飞机制造商已停止出口配件，制裁已导致对俄罗斯的大部分外国飞机及配件的禁运。美国和欧洲均对俄罗斯航空公司飞机封锁空域，俄罗斯对此做出同等反应。

（路透社）

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