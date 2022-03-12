 走漏有关中国信息 俄航运输局一高管丢饭碗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2022

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走漏有关中国信息 俄航运输局一高管丢饭碗

因泄露了有关俄方寻求从中国得到飞机配件而未得的信息，俄罗斯航空运输局Rosawiazija 开除了一员工。

Niederlande | Russische Aeroflot A320 landet in Amsterdam

俄罗斯航空公司飞机在战争开始之前飞往阿姆斯特丹

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雖然俄中皆否認莫斯科向北京尋求軍事援助，但美國多項情報指出，已預期雙方會否認。北京最後會怎麼做，這個談判已經顯露端倪。

美中兩國高官14日在羅馬舉行了會談。此前傳出有美國官員向媒體透露，俄羅斯已向中國請求提供軍事裝備。中国外交部以及克里姆林宫均予以否认。

（德国之声中文网）据本周二（4月15日）俄罗斯《生意人报》（ Kommersant ）援引知情人士报道，俄罗斯航空运输局负责确保飞机航行能力的库迪诺夫（ Waleri Kudinow ）不得不走人。业界人士对路透社证实了这一事实。库迪诺夫上周的一番说法引起轰动。他透露，俄罗斯考虑从土耳其和印度那里获得急需的飞机配件，原因是，从中国采购飞机零部件的努力失败。

《生意人报》援引库迪诺的话报道说，他已被解雇，因为他传播信息触犯了法律。俄罗斯航空运输局拒绝对此事表态。 

本周一俄罗斯启动了一项新法，允许该国各航空公司租赁的外国飞机在俄罗斯境内注册并使用，即便它们的主人并未许可

对于中国而言，库迪诺夫的言论也极具敏感性。华盛顿曾威胁北京，若违逆制裁、帮助俄罗斯，将自食其果。白宫普萨基（Jen Psaki ）明确表示过，后果会非常严重。她称，美方有一系列手段可在必要时用于中国。 

因入侵乌克兰，俄罗斯航空业正受到西方制裁而处于困境。由于波音和空客等主要国际飞机制造商已停止出口配件，制裁已导致对俄罗斯的大部分外国飞机及配件的禁运。美国和欧洲均对俄罗斯航空公司飞机封锁空域，俄罗斯对此做出同等反应。

（路透社）

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