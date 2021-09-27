 走向“红绿灯”？德国政府组阁拉开序幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2021

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时政风云

走向“红绿灯”？德国政府组阁拉开序幕

周四（10月7日），德国绿党、自民党和社民党开始进行为组阁做准备的摸底会谈。这三个党派能否最后组成较为被看好的“红绿灯”联合政府，还要经过漫长的谈判。

Deutschland | Ampel vor Reichstagsgebäude

（德国之声中文网）德国大选后的第一轮组阁摸底会谈将在绿党、自民党和社民党之间展开。此前，三个党派分别举行了双边的小范围接触。此外绿党和自民党也分别同第二大党--默克尔的联盟党举行了前期接触。

新一届政府的组成，目前可能的选项一是由社民党（红）、绿党和自民党（黄）组成"红绿灯"联盟；二是由联盟党（黑）、绿党和自民党（黄）组成所谓的"牙买加"联盟，但前提是红绿灯组阁失败。

由于社民党和联盟党的议席相差不多，且均有意领导政府，因此绿党和自民党的态度成为关键。而大概率的可能性是，这两个较小的党将一起决定，谁将入主总理府。现在两党先向社民党招手。作为新的联邦议院第一大党，社民党理论上也拥有优先组阁权。

Deutschland | Sondierungsgespräche - Bündnis 90/Die Grünen

绿党主席贝尔伯克（左）、哈贝克

最大交集

周三，绿党首先表态提议与自民党和社民党展开摸底谈判。绿党主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，德国面临艰巨的挑战，新政府应尽快组成，以承担起任务。绿党另一位主席哈贝克（Robert Harbeck）称，在前期会晤后可以设想，绿党与社民党和自民党的政策主张应有最大的交集，尤其是在社会和福利政策方面。但他同时补充说，这并不意味着 "牙买加"联盟不再是一个选项。

在绿党率先表态后，自民党也宣布加入"红绿灯"摸底会谈。该党主席林德纳（Christian Lindner）表示，"牙买加"联盟"仍然是一个有坚实基础的选项"。但他同时批评联盟党内部领导混乱，人心涣散，让人对其承担政府领导的能力和意愿产生怀疑。

在绿党和自民党明确摸底会谈与的方向后，联盟党（基民盟+基社盟）方面对此表示失望。基社盟主席索德尔（Markus Söder）称，这一决定"实际上是对牙买加说不"。

Deutschland Sondierungsgespräche | CDU/CSU und Die Grünen

索德尔（前）与拉舍特（左二）表态口径不一

摸底：秘而不宣

但基民盟主席拉舍特（Armin Laschet）仍表示，该党愿意继续就组阁进行对话。索德尔表示，基社盟原则上对组阁会谈持开放态度，但前提条件是红绿灯组阁谈判无果，他说，在对方有结果之前同步进行影子组阁会谈"是没有意义的"。

从政治光谱和历史上的组阁经验来看，高举市场自由旗帜的自民党和保守中右的联盟党是"天然搭档"，而同属中左派的社民党和绿党则是志同道合的伙伴。而绿党和自民党也一直表示，它们最理想的联合执政伙伴分别是社民党和联盟党。

周四的摸底会谈开始前，社民党高层表现出信心满满。该党秘书长克林拜尔（Lars Klingbeil）接受媒体采访时说："我现在完全没有设想会谈会得不出结果"。据路透社援引知情人士报道，会谈可能持续一周左右。根据与会各党事先的约定，会谈的具体内容将不会对外界透露。

观看视频 00:34

超长待机总理默克尔

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