走向现代：包豪斯建筑艺术之旅

（德国之声中文网）2019年，德国庆祝世界著名的设计艺术高校包豪斯创立100周年。为此，包豪斯联合会推出"现代主义伟大旅程"项目。旅游路线纵贯德国，展示从1900至2000年的整整百年建筑史。我们向您介绍沿途的一些名建筑。

与众不同的极简

位于萨克森州勒堡（Löbau）的工业家Fritz Schminke的住宅是新建筑的典范之作。外部线条几何，内部装饰简洁。1933年建成的该别墅目前在修缮。此前人们可以参观，还供出租，租金250欧元一晚。

工业家Fritz Schminke的住宅

平民乐园

建筑师陶特（Bruno Taut）设计的这片居民区位于柏林布里茨区。一战后德国住房缺乏，很多人生活贫困，这个马蹄铁形状的小区有2000套社会福利住房。房屋简单实用，但大片绿地和外墙的鲜明色彩避免给人单调的感觉。

柏林的马蹄铁形居民区

工业建筑

位于勃兰登堡州Luckenwalde的制帽厂，可以说是一座有美学价值的工厂车间。屋顶看上去是不是像一顶帽子？但更重要的是它还具有特殊的通风功用。

Luckenwalde制帽厂

爱因斯坦之塔

由Erich Mendelsohn设计的这座表现主义风格的塔楼，是波茨坦的天文观测台，建于1920年到1922年。爱因斯坦曾希望天文学家在这里验证他的相对论，并认为它看起来像"生命有机体"。这座建筑也被称为"爱因斯坦塔"。

波茨坦天文台

"功能决定形式"（Form follows Function）。这是现代主义的最重要宗旨。被称为包豪斯（Bauhaus）的这一建筑时期始于20世纪初、第一次世界大战后。采用钢、玻璃、混凝土和砖石的建筑物以不事装饰、强调简约而独树一帜。

同时，现代主义建筑艺术在其演进和方案上又如此多彩多姿，难以在总体上加以把握。表现主义、包豪斯、新建筑、新实际、功能主义、极简主义及其它流派都被归属于现代主义。可以肯定的只有一点：她是建构史上的一个转折点，迄今都在影响、激发着建筑师们。

在包豪斯联合会网站上，提供了旅程建议和有关各地点的信息。