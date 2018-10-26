 走向现代：包豪斯建筑艺术之旅 | 文化经纬 | DW | 06.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

走向现代：包豪斯建筑艺术之旅

包豪斯是建筑、是工业设计、是美学和社会学理念。2019年是德国包豪斯学院诞生100周年。建筑艺术粉丝们大可踏上“现代主义伟大旅程”，领略屋宇、街道、工厂等 现代建筑的众多脸孔。

365 Tage Bauhaus (© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com)

（德国之声中文网）2019年，德国庆祝世界著名的设计艺术高校包豪斯创立100周年。为此，包豪斯联合会推出"现代主义伟大旅程"项目。旅游路线纵贯德国，展示从1900至2000年的整整百年建筑史。我们向您介绍沿途的一些名建筑。

与众不同的极简

位于萨克森州勒堡（Löbau）的工业家Fritz Schminke的住宅是新建筑的典范之作。外部线条几何，内部装饰简洁。1933年建成的该别墅目前在修缮。此前人们可以参观，还供出租，租金250欧元一晚。

Einfamilienhaus im Grünen (picture-alliance/dpa/M. Hiekel)

工业家Fritz Schminke的住宅

平民乐园

建筑师陶特（Bruno Taut）设计的这片居民区位于柏林布里茨区。一战后德国住房缺乏，很多人生活贫困，这个马蹄铁形状的小区有2000套社会福利住房。房屋简单实用，但大片绿地和外墙的鲜明色彩避免给人单调的感觉。

Zehn Jahre UNESCO-Kulturerbe - Hufeisensiedlung (picture-alliance/dpa/B. Buschfeld)

柏林的马蹄铁形居民区

工业建筑

位于勃兰登堡州Luckenwalde的制帽厂，可以说是一座有美学价值的工厂车间。屋顶看上去是不是像一顶帽子？但更重要的是它还具有特殊的通风功用。

Sanierung der Hutfabrik Luckenwalde kurz vor Vollendung (picture-alliance/dpa/N. Bachmann)

Luckenwalde制帽厂

爱因斯坦之塔

由Erich Mendelsohn设计的这座表现主义风格的塔楼，是波茨坦的天文观测台，建于1920年到1922年。爱因斯坦曾希望天文学家在这里验证他的相对论，并认为它看起来像"生命有机体"。这座建筑也被称为"爱因斯坦塔"。

Einsteinturm Potsdam (picture-alliance/dpa/imageBROKER/H. Baar)

波茨坦天文台

"功能决定形式"（Form follows Function）。这是现代主义的最重要宗旨。被称为包豪斯（Bauhaus）的这一建筑时期始于20世纪初、第一次世界大战后。采用钢、玻璃、混凝土和砖石的建筑物以不事装饰、强调简约而独树一帜。

同时，现代主义建筑艺术在其演进和方案上又如此多彩多姿，难以在总体上加以把握。表现主义、包豪斯、新建筑、新实际、功能主义、极简主义及其它流派都被归属于现代主义。可以肯定的只有一点：她是建构史上的一个转折点，迄今都在影响、激发着建筑师们。

在包豪斯联合会网站上，提供了旅程建议和有关各地点的信息。

  • Walter Gropius (AP Photo)

    你该知道的包豪斯

    作为艺术学校起家的包豪斯

    1919年，瓦尔特·格罗皮乌斯成为新成立的国家包豪斯学院的院长。该校是萨克森大公爵美术学校和魏玛应用艺术学院合并的产物。虽然格罗皮乌斯是科班出身的建筑师，但是直到1927年这所艺术和建筑设计学院才有了自己的建筑系。

  • Blick in eine Tischlerei (picture-alliance/akg-images)

    你该知道的包豪斯

    既培养工匠也培养艺术家

    1919年格罗皮乌斯在包豪斯宣言中写道：“让我们建立一个新的工匠协会，工匠和艺术家之间没有傲慢之墙，没有等级之分。”受现代主义、英国工艺美术运动和建构主义的影响，他提出了设计应该为社会服务的理念。

  • Josef Hartwigs Schachspiel (picture-alliance/dpa/O.Berg)

    你该知道的包豪斯

    将功能放在首位

    包豪斯运动的基本原则是：“形式服从功能”。建筑或物品应根据其功能使用简单而优雅的几何形状进行设计。例如哈特维格（Josef Hartwig）设计的国际象棋游戏，就可以看出棋子可能的走向和优先顺序。

  • Bauhaus in Dessau (picture-alliance/dpa)

    你该知道的包豪斯

    创作一件“整体艺术作品”

    通过艺术学校的跨学科方式，视觉艺术、版画设计、建筑学以及产品与家具设计系的教授和学生一起就“在一个现代化世界如何生活”问题展开了辩论。在此基础上他们进一步发展了“整体艺术品”的理想化方案。

  • Kostüme von Oskar Schlemmers Triadischem Ballett (Getty Images/P. Macdiarmid)

    你该知道的包豪斯

    包豪斯艺术家的传奇派对

    虽然包豪斯以其极简主义风格而闻名，但正如默尔纳（Farkas Molnar）在他的文章“包豪斯的生活”（1925）中所描述的那样，学生和教授花费了惊人的时间设计超现实派对服装。后来便从最初的即兴庆祝活动发展到如奥斯卡·施莱默的舞台名作《三元芭蕾》。

  • Bauhaus in Dessau (picture alliance/dpa/J. Wolf)

    你该知道的包豪斯

    纳粹迫使学校关闭

    紧张的政治局势多次导致学院关闭。1925年包豪斯学院从魏玛迁徙到德绍。纳粹掌控了该市之后，1932年学院再次关张。在柏林重新开放的时间也不长。因纳粹政权指责创造“退化艺术”。因此学院在1933年4月彻底停办。

  • Israel Weiße Stadt in Tel Aviv (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

    你该知道的包豪斯

    包豪斯理念继续在国外传播

    但是这并不能阻挡艺术学院的工作人员在流亡地继续传播包豪斯的理想主义观念。例如，犹太建筑师便在特拉维夫参与了白城的设计。该建筑由大约4000个包豪斯风格的建筑组成，自2003年开始被列为世界文化遗产。

  • Tische und Stühle im Bauhaus-Stil (picture-alliance/ dpa)

    你该知道的包豪斯

    包豪斯理念仍影响着设计师

    现代、价格合理、模块化的家具 – 看到这些人们肯定会联想到宜家。但这个概念并非诞生于瑞典，而是受到包豪斯设计师经典作品的启发。

  • Bauhaus archive in Berlin (picture alliance/Arco Images/Schoening)

    你该知道的包豪斯

    包豪斯将迎来百年庆典

    2019年包豪斯将迎来其100周年诞辰。为此包豪斯艺术学院曾经的所在地魏玛、德绍和柏林的3个新建博物馆正在举办一系列特别纪念展。展览的内容不仅有包豪斯的设计经典，也有迄今从未展示过的包豪斯设计和艺术珍品。

    作者: Elizabeth Grenier


DW.COM

“迁徙的包豪斯”展览在杭州亮相

1919年，德绍包豪斯学院给艺术、设计和建筑带来了一场革命。直至今天，包豪斯哲学在全球范围内仍拥有热情的拥趸。在杭州举办的一个展览拉开了2019年包豪斯成立100周年纪念活动的序幕。 (09.04.2018)  

从集中营走出的建筑设计大师埃尔里希

弗朗茨.埃尔里希曾经设计过家具，从事过绘画及雕塑艺术，然而他的本行是建筑师。战后时期，埃尔里希在原东德设计建造过诸多风格迥异的建筑，包括原东德广播电台的大楼。2007年12月28日是埃尔里希诞辰100周年纪念日。拥有其大量作品收藏的德绍包豪斯基金会特地举办埃尔里希作品展。展品包括埃尔里希被关在布痕瓦尔德集中营时期的设计原稿。德国之声记者报导如下。 (10.02.2008)  

见证历史的前东德建筑去无声

许多人都知道，到德国东部旅行的人在参观一些建筑遗产的时候往往会迅速下一个结论：难看！然而，这只是一个非常肤浅的看法，因为东柏林、莱比锡、哈勒或是马格德堡等前东德城市在上世纪50年代到60年代中期修建的一些建筑，都是与国际建筑发展接轨的。 (08.08.2009)  

你该知道的包豪斯

2019年包豪斯成立100周年大庆临近。包豪斯有什么特别之处？ 现在我们就来总结一下为什么包豪斯设计理念征服了全世界。 (09.04.2018)  

外部链接

https://www.grandtourdermoderne.de/tourentipps/

相关内容

Deutschland Schloss Neuschwanstein

2019年全球最值得前往的国家 26.10.2018

世界著名旅游指南«孤独星球»评选的2019年世界最值得前往的国家中德国位居第二，理由包括2019年柏林墙倒塌30周年以及包豪斯设计学院成立100周年。斯里兰卡、津巴布韦和吉尔吉斯斯坦也是排名榜上位居前列的国家。

Bauhaus in Dessau UNESCO Weltkulturerbe Innenaufnahme

你该知道的包豪斯 09.04.2018

2019年包豪斯成立100周年大庆临近。包豪斯有什么特别之处？ 现在我们就来总结一下为什么包豪斯设计理念征服了全世界。

Bauhaus - Bauhaus-Archiv in Berlin

“迁徙的包豪斯”展览在杭州亮相 09.04.2018

1919年，德绍包豪斯学院给艺术、设计和建筑带来了一场革命。直至今天，包豪斯哲学在全球范围内仍拥有热情的拥趸。在杭州举办的一个展览拉开了2019年包豪斯成立100周年纪念活动的序幕。

广告
Barbie: Mattel bringt neue lesbische Puppe mit Love Wins-Shirt auf den Markt (Mattel 2017)

芭比娃娃：年届花甲，依然风姿卓绝

她已年届花甲，却不见一丝皱纹。这位玩偶姑娘总能与时俱进——不信的话，去看看她的推特账号。 

365 Tage Bauhaus (© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com)

走向现代：包豪斯建筑艺术之旅

包豪斯是建筑、是工业设计、是美学和社会学理念。2019年是德国包豪斯学院诞生100周年。建筑艺术粉丝们大可踏上“现代主义伟大旅程”，领略屋宇、街道、工厂等 现代建筑的众多脸孔。 